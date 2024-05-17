Еще один из правительства: мэр Новосибирска назначил новым заместителем Евгения Попантонопуло

Попантонопуло уже работал в мэрии, но ушел, когда в должность вступил Анатолий Локоть Источник: Евгений Попантонопуло, vk.com / Александр Ощепков, NGS.RU











Руководитель «Центра цифровой трансформации Новосибирской области» Евгений Попантонопуло стал вице-мэром Новосибирска, он занял место Артема Скатова. Информацию об этом НГС подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

С 17 мая Евгений Попантонопуло работает в должности заместителя мэра.

Вице-мэр Артем Скатов первым из команды Анатолия Локтя покинул свой пост, еще до вступления в должность нового главы. Скатов отвечал за формирование информационной политики, в его подчинении был департамент связи и информатизации мэрии. Именно его до 2014 года возглавлял Евгений Попантонопуло, он покинул пост после вступления в должность Локтя. Евгений Попантонопуло родился в Новосибирске, ему 41 год.

Новое место работы Скатов начал подыскивать еще в феврале. Желаемую зарплату он обозначил в полмиллиона рублей в месяц. В должности заместителя мэра он работал с октября 2016 года. В декабре 2022 года Октябрьский районный суд временно отстранял вице-мэра от занимаемой должности на период проведения расследования. Но в апреле 2023 года Дзержинский районный суд восстановил его. Уголовное дело о клевете возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Речь идет о посте в одном из телеграм-каналов, где упоминался депутат. По версии следствия, именно вице-мэр отправил информацию администратору канала. Изначально Артем Скатов проходил по делу свидетелем, затем его статус изменился, и он стал подозреваемым. В июле чиновнику вынесли приговор.

Сейчас новый мэр активно меняет команду. Например, 8 мая он уволил начальника департамента земельных отношений. Несколькими днями ранее — своего заместителя Геннадия Захарова, а до этого еще двух начальников организации муниципальной работы: Сергея Кудрявцева и Анну Миронову. Также пост решил покинуть глава Центрального округа Новосибирска, Сергей Канунников сообщил, что уходит на пенсию.



О своем уходе заявила и вице-мэр Анна Терешкова. Ушел и Александр Горнштейн, возглавлявший департамент связи и информатизации.

Новое назначение тоже есть — пост начальника департамента организационно-контрольной работы заняла помощница Кудрявцева из правительства Ксения Антонова.