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В Новосибирске назначен новый вице-мэр

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Политика Еще один из правительства: мэр Новосибирска назначил новым заместителем Евгения Попантонопуло

Еще один из правительства: мэр Новосибирска назначил новым заместителем Евгения Попантонопуло

Чиновник вступает в новую должность сегодня

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Попантонопуло уже работал в мэрии, но ушел, когда в должность вступил Анатолий Локоть

Руководитель «Центра цифровой трансформации Новосибирской области» Евгений Попантонопуло стал вице-мэром Новосибирска, он занял место Артема Скатова. Информацию об этом НГС подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

С 17 мая Евгений Попантонопуло работает в должности заместителя мэра.

Вице-мэр Артем Скатов первым из команды Анатолия Локтя покинул свой пост, еще до вступления в должность нового главы. Скатов отвечал за формирование информационной политики, в его подчинении был департамент связи и информатизации мэрии. Именно его до 2014 года возглавлял Евгений Попантонопуло, он покинул пост после вступления в должность Локтя. Евгений Попантонопуло родился в Новосибирске, ему 41 год.

Новое место работы Скатов начал подыскивать еще в феврале. Желаемую зарплату он обозначил в полмиллиона рублей в месяц. В должности заместителя мэра он работал с октября 2016 года. В декабре 2022 года Октябрьский районный суд временно отстранял вице-мэра от занимаемой должности на период проведения расследования. Но в апреле 2023 года Дзержинский районный суд восстановил его. Уголовное дело о клевете возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Речь идет о посте в одном из телеграм-каналов, где упоминался депутат. По версии следствия, именно вице-мэр отправил информацию администратору канала. Изначально Артем Скатов проходил по делу свидетелем, затем его статус изменился, и он стал подозреваемым. В июле чиновнику вынесли приговор.

Сейчас новый мэр активно меняет команду. Например, 8 мая он уволил начальника департамента земельных отношений. Несколькими днями ранее — своего заместителя Геннадия Захарова, а до этого еще двух начальников организации муниципальной работы: Сергея Кудрявцева и Анну Миронову. Также пост решил покинуть глава Центрального округа Новосибирска, Сергей Канунников сообщил, что уходит на пенсию.

О своем уходе заявила и вице-мэр Анна Терешкова. Ушел и Александр Горнштейн, возглавлявший департамент связи и информатизации.

Новое назначение тоже есть — пост начальника департамента организационно-контрольной работы заняла помощница Кудрявцева из правительства Ксения Антонова.

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Обновлено.

— Принимая решение о назначении Евгения Владимировича моим заместителем, я учитывал его профессиональный опыт, нацеленность на результат и желание сделать Новосибирск более комфортным и удобным городом, — сообщил Максим Кудрявцев. — Уверен, что Евгению Владимировичу хватит энергии для этой сложной, но интересной работы.

Евгений Попантонопуло родился в 1983 году в Новосибирске. В 2005 году окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». В 2014 году получил второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

Новый заместитель работал в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. С 2021 года — руководитель ГКУ НСО «Центр цифровой трансформации Новосибирской области».

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