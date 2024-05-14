«Хочу отдохнуть месяц»: главный айтишник мэрии Новосибирска ушел в отставку — он проработал почти 10 лет

Александр Горнштейн отвечал за цифровую трансформацию процессов в мэрии Новосибирска Источник: Юрий Орлов, Официальный сайт мэрии Новосибирска (novo-sibirsk.ru/dep/informatization/), архив НГС











Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев продолжает обновлять руководство профильных департаментов городской администрации. 14 мая по его просьбе заявление об увольнении написал начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн. Об этом бывший начальник сам рассказал редакции.



— Старая команда уходит, приходит новая: теперь ей определять дальнейшее развитие политики в области информатизации. Мне кажется это правильным. Хочу отдохнуть месяц, потому что отпуск у меня проходил в формате «приходить на работу чуть позже, чем обычного». В дальнейшем я планирую вернуться в бизнес, — рассказал НГС Горнштейн.



Теперь уже бывший начальник IT-департамента рассказал о том, чего удалось добиться за 9,5 лет. В мэрии Александр Горнштейн работал с 1 марта 2015 года.



— В прошлом году мы заняли первое место по лучших муниципальных практик в России по информатизации городского хозяйства. Как минимум в этой части нас признали лучшими в стране. При достаточно скромном финансировании нам удалось автоматизировать множество процессов, внедрить новые технологии, добиться ряда субсидий на развитие этой отрасли, — добавил Горнштейн.



8 мая мэр Новосибирска уволил начальника департамента земельных отношений. Несколькими днями ранее — своего заместителя Геннадия Захарова, а до этого еще двух начальников организации муниципальной работы: Сергея Кудрявцева и Анну Миронову. Также пост решил покинуть глава Центрального округа Новосибирска, Сергей Канунников сообщил, что уходит на пенсию.

