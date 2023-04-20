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Артема Скатова восстановят в должности вице-мэра — суд признал его отстранение незаконным

Он вернется к работе 21 апреля

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Артем Скатов вновь добился восстановления себя в должности вице-мэра. Ранее суд его отстранял

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Дзержинский районный суд признал незаконным отстранение вице-мэра Артема Скатова от исполнения своих обязанностей. Как сообщил адвокат Иван Рассолов «Коммерсанту», райсуд удовлетворил апелляцию защиты на вынесенное 17 февраля решение мировой судьи Анны Дробышевой.

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов пояснил НГС, что Артем Скатов вернется к своей работе уже завтра, 21 апреля.

Напомним, это не первое отстранение Артема Скатова. В декабре прошлого года Октябрьский суд вынес аналогичное решение на время проведения расследования. 12 января 2023 года чиновник вернулся к исполнению своих обязанностей.

Уголовное дело о клевете возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Речь идет о посте в одном из телеграм-каналов, где упоминался депутат. По версии следствия, именно вице-мэр отправил информацию администратору канала. Изначально Артем Скатов проходил по делу свидетелем, затем его статус изменился, и он стал подозреваемым. Хронологию этого громкого дела мы собрали в этой публикации.

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