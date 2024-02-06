Вице-мэр Артем Скатов начал искать новую работу — он хочет получать полмиллиона в месяц

Он добавил, что уже через два месяца в Новосибирске будет новый мэр и к этому событию чиновник готов.

— Совершенно нормально и даже правильно, что он будет формировать новую команду. Останусь я в ней или нет, будет зависеть от многих факторов, а пока я хочу оценить прежде всего сам себя и мне интересно изучить существующие предложения на рынке, — добавил вице-мэр.