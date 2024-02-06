Вице-мэр Артем Скатов начал искать новую работу — он хочет получать полмиллиона в месяц

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов начал искать работу. Эту информацию он подтвердил корреспонденту НГС. Желаемую зарплату чиновник обозначил в 500 тысяч.
— Мне интересно получить оценку своим компетенциям, изучить рынок. Признаться, всегда работа искала меня сама. Со студенческой скамьи я увлекся политикой, дважды избирался депутатом. За плечами
Он добавил, что уже через два месяца в Новосибирске будет новый мэр и к этому событию чиновник готов.
— Совершенно нормально и даже правильно, что он будет формировать новую команду. Останусь я в ней или нет, будет зависеть от многих факторов, а пока я хочу оценить прежде всего сам себя и мне интересно изучить существующие предложения на рынке, — добавил вице-мэр.
Желаемую зарплату в 500 тысяч рублей Артем Скатов объяснил тем, что ему интересно изучить рынок.
— Для руководителя направления цифровой трансформации в коммерческом секторе это вполне приемлемые цифры. Мне кажется естественным, что специалист, получивший опыт и квалификацию в органах государственной и муниципальной власти в коммерческом секторе, может претендовать на более высокую зарплату, — подчеркнул Артем Скатов.
Артем Скатов работает в должности заместителя мэра города Новосибирска с 28 октября 2016 года.
В декабре 2022 года Октябрьский районный суд временно отстранял вице-мэра от занимаемой должности на период проведения расследования. Но в апреле
Уголовное дело о клевете возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Речь идет о посте в одном из телеграм-каналов, где упоминался депутат. По версии следствия, именно вице-мэр отправил информацию администратору канала. Изначально Артем Скатов проходил по делу свидетелем, затем его статус изменился, и он стал подозреваемым. Хронологию этого громкого дела мы собрали в этой публикации.
В июле чиновнику вынесли приговор.