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Вице-мэра Скатова отстранили от должности по решению суда — причиной стало уголовное дело

СКР считает, что, якобы оклеветав депутата Госдумы, чиновник не имеет права работать в должности

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Изначально по уголовному делу Скатов проходил свидетелем

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Октябрьский районный суд сегодня принял решение временно отстранить вице-мэра Новосибирска Артема Скатова от занимаемой должности на период проведения расследования. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, и подрывающих его репутацию, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет).

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, надзорное ведомство поддержало ходатайство следователей СК. Это произошло после того, как сам Скатов ознакомился с предъявленным ему обвинением и потребовал переводчика с казахского.

— Обвинение настолько абсурдно, что мы решили привлечь внимание общественности, заявив о предоставлении переводчика с казахского. Судите сами: есть человек, который признался, что ему принадлежит телеграм-канал. Человек разместил информацию, распространил, заявил об этом в показаниях. Он остается свидетелем, а мне предъявляют обвинение, — рассказал в конце ноября Скатов НГС.

Уточнить, что тут думает по поводу своего отстранения сам вице-мэр, не удалось: Артем Скатов не взял трубку и не ответил на сообщение в мессенджере.

Уголовное дело о клевете возбудили после заявления депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Изначально Артем Скатов проходил по нему свидетелем, а затем — подозреваемым.

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КлеветаМэрия НовосибирскаУголовное делоАртем Скатов
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