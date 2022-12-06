Вице-мэра Скатова отстранили от должности по решению суда — причиной стало уголовное дело

— Обвинение настолько абсурдно, что мы решили привлечь внимание общественности, заявив о предоставлении переводчика с казахского. Судите сами: есть человек, который признался, что ему принадлежит телеграм-канал. Человек разместил информацию, распространил, заявил об этом в показаниях. Он остается свидетелем, а мне предъявляют обвинение, — рассказал в конце ноября Скатов НГС.