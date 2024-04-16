В Новосибирске выбран новый мэр

На пост претендовали Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев. Победил второй Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске выбрали нового мэра. По результатам тайного голосования депутатов Горсовета победил Максим Кудрявцев. За него проголосовали 40 депутатов. За Украинцева проголосовали 3 человека.

Сегодня, 16 апреля, голосовали 45 депутатов — столько же они получили бюллетеней. Два бюллетеня были испорчены.

Прямые выборы главы Новосибирска отменили в прошлом году. Двух претендентов из 18 выбрала специальная комиссия из восьми человек во время конкурса. Кандидаты прошли тест и представили программы.

Конкурсная комиссия допустила до второго этапа двоих претендентов: Максима Кудрявцева, которого поддержал губернатор региона Андрей Травников, и депутата горсовета Игоря Украинцева. Они единственные смогли справиться с тестом из 30 вопросов, их результаты превысили 20 баллов.



После кандидаты представили комиссии программы по развитию города, специалисты посчитала, что Украинцев получил 2,89 балла, Кудрявцев — 4,48 балла по пятибалльной шкале.



Кстати, СМИ на конкурс по отбору кандидатов не пустили, но разрешили находиться в коридоре, именно там претенденты делились своими впечатлениями о конкурсе и рассказывали, что было в злополучном тесте, которые смогли решить только двое.

