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В Новосибирске выбран новый мэр

Инаугурация пройдет 26 апреля

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На пост претендовали Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев. Победил второй

В Новосибирске выбрали нового мэра. По результатам тайного голосования депутатов Горсовета победил Максим Кудрявцев. За него проголосовали 40 депутатов. За Украинцева проголосовали 3 человека.

Сегодня, 16 апреля, голосовали 45 депутатов — столько же они получили бюллетеней. Два бюллетеня были испорчены.

Прямые выборы главы Новосибирска отменили в прошлом году. Двух претендентов из 18 выбрала специальная комиссия из восьми человек во время конкурса. Кандидаты прошли тест и представили программы.

Конкурсная комиссия допустила до второго этапа двоих претендентов: Максима Кудрявцева, которого поддержал губернатор региона Андрей Травников, и депутата горсовета Игоря Украинцева. Они единственные смогли справиться с тестом из 30 вопросов, их результаты превысили 20 баллов.

После кандидаты представили комиссии программы по развитию города, специалисты посчитала, что Украинцев получил 2,89 балла, Кудрявцев — 4,48 балла по пятибалльной шкале.

Кстати, СМИ на конкурс по отбору кандидатов не пустили, но разрешили находиться в коридоре, именно там претенденты делились своими впечатлениями о конкурсе и рассказывали, что было в злополучном тесте, которые смогли решить только двое.

Максим Георгиевич Кудрявцев — депутат Госдумы с 2016 года по 2021 год и бывший топ-менеджер «Ростелекома». Два года назад в декларации тогда еще депутат указал, что за год он заработал 9 миллионов 687 тысяч рублей: Кудрявцев оказался одним из самых обеспеченных депутатов от НСО. Семья в 2021 году владела автомобилями БМВ X6 xDrive35i и Mercedes Benz GL 400 4MATIC. В 2017 году Кудрявцев задекларировал доход в 52 миллиона рублей за год.

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