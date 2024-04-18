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Политика «Допускаю, что улицу Ленина можно сделать пешеходной»: новый мэр Новосибирска дал первое интервью о планах на посту главы города

«Допускаю, что улицу Ленина можно сделать пешеходной»: новый мэр Новосибирска дал первое интервью о планах на посту главы города

Полное интервью с Максимом Кудрявцевым выйдет на сайте НГС сегодня вечером

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Максима Кудрявцева избрали депутаты Горсовета 16 апреля

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал первое интервью НГС о своих планах на посту главы города. Он ответил на серию вопросов, в том числе, рассказал о судьбе пешеходной улицы Ленина и назвал первоочередную задачу на посту.

— Задача номер один — подготовить город к проведению праздника 9 Мая. Уборка должна быть комплексной, нужны стандарты и нормативы, необходимо определить ее периодичность, — Максим Кудрявцев во время интервью с главным редактором НГС Мариной Малковой.

Новый мэр отметил, что считает формат улицы Ленина, который существует сейчас — приемлемым, когда ее перекрывают для различных праздников.

— Я допускаю, что можно сделать ее постоянно пешеходной, но во главе угла должно быть мнение новосибирцев. Сначала нужно устроить голосование, чтобы понять, что хотят люди, — считает Кудрявцев.

Также глава города признался в искренней симпатии к городу.

— Да, я люблю Новосибирск, сам к нему прикипел, город уникальный, здесь много достопримечательностей. Я горжусь своим городом. Есть задачи, которые надо решать, есть опыт других территорий, забот и задач много, — отметил Максим Кудрявцев.

Первое интервью с Максимом Кудрявцевым о его новой должности и планах, смотрите на НГС сегодня вечером.

Прямые выборы мэра отменили в прошлом году, впервые претендентов на пост главы отбирала специальная комиссия из 8 человек, 17 кандидатов прошли тест, решить который смогли только Максим Кудрявцев и Игорь Украинцев, они же рассказали комиссии свои программы по развитию города. После программы представили депутатам Горсовета, Максим Кудрявцев выиграл с большим отрывом, за него проголосовали 40 из 45 депутатов. О том, как выбирали нового мэра, читайте в материале НГС.

Новый мэр был депутатом Госдумы с 2016 года по 2021 год и топ-менеджером «Ростелекома». Инаугурация пройдет 26 апреля.

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