На левом берегу появится новый памятник бывшему ректору НЭТИ — мэрия утвердила установку скульптуры

Памятник будет выполнен из бронзы, постамент — из серого гранита Источник: пресс-служба НГТУ НЭТИ











Мэрия Новосибирска утвердила установку памятника бывшему ректору НЭТИ Георгию Лыщинскому на левом берегу. Объект разместят на перекрестке улицы Блюхера и проспекта Карла Маркса у съезда с Октябрьского моста.

— Данный вопрос был рассмотрен 18 сентября 2024 года на заседании художественного совета города Новосибирска. Совет одобрил идею размещения памятного комплекса и рекомендовал согласовать его размещение на территории Новосибирска вблизи здания по адресу: Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30, — говорится в ответе на запрос НГС.

Идея установки памятника возникла еще в 2003 году, когда именем профессора назвали площадь. Рассматривали разные варианты установки: на территории НГТУ НЭТИ и в центре самой площади Лыщинского. Вокруг планируют разбить сквер с видом на правый берег.

Как ранее заявляли в НГТУ, открыть скульптуру хотят примерно в конце октября 2025 года как подарок университету к его 75-летию.

Георгий Лыщинский (1922–1995) — советский и российский ученый, почетный гражданин Новосибирска. Профессор был ректором Новосибирского электротехнического института (сейчас НГТУ НЭТИ) в течение 35 лет — с 1955 года по 1990 год.