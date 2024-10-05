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Город На левом берегу появится новый памятник бывшему ректору НЭТИ — мэрия утвердила установку скульптуры

На левом берегу появится новый памятник бывшему ректору НЭТИ — мэрия утвердила установку скульптуры

Объект разместят на перекрестке улицы Блюхера и проспекта Карла Маркса

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Памятник будет выполнен из бронзы, постамент — из серого гранита

Мэрия Новосибирска утвердила установку памятника бывшему ректору НЭТИ Георгию Лыщинскому на левом берегу. Объект разместят на перекрестке улицы Блюхера и проспекта Карла Маркса у съезда с Октябрьского моста.

— Данный вопрос был рассмотрен 18 сентября 2024 года на заседании художественного совета города Новосибирска. Совет одобрил идею размещения памятного комплекса и рекомендовал согласовать его размещение на территории Новосибирска вблизи здания по адресу: Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30, — говорится в ответе на запрос НГС.

Идея установки памятника возникла еще в 2003 году, когда именем профессора назвали площадь. Рассматривали разные варианты установки: на территории НГТУ НЭТИ и в центре самой площади Лыщинского. Вокруг планируют разбить сквер с видом на правый берег.

Как ранее заявляли в НГТУ, открыть скульптуру хотят примерно в конце октября 2025 года как подарок университету к его 75-летию.

Георгий Лыщинский (1922–1995) — советский и российский ученый, почетный гражданин Новосибирска. Профессор был ректором Новосибирского электротехнического института (сейчас НГТУ НЭТИ) в течение 35 лет — с 1955 года по 1990 год.

В этом году в Новосибирске завершилась реконструкция Первомайского сквера. Рабочие вернули на место скульптуру Мишки, которую демонтировали летом прошлого года.

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