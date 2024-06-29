Фонтан «Мишка» запустили в Первомайском сквере — он был закрыт на ремонт с прошлого лета

Фонтан появился в Первомайском сквере Новосибирска в 1960-е годы











Фонтан «Мишка» запустили в Первомайском сквере. Искусственный оазис в центре Новосибирска был закрыт на ремонт с прошлого лета. Посмотреть на обновленный фонтан и сфотографироваться со знаковым памятником поспешили многие горожане.



Скульптуру фонтана демонтировали летом прошлого года в рамках реконструкции Первомайского сквера. Позже мэрия объявила аукцион на поиск подрядчика для ремонта фонтана. На ремонт выделили 8,9 миллиона рублей.

Его неоднократно капитально ремонтировали Источник: Павел Пешков











Из документации следует, что подрядчик должен заменить все чаши, системы водоснабжения и подсветку фонтана. Также необходимо отделать стены фонтана гранитом и смонтировать скульптуру «Мишка» на место. 26 апреля рабочие вернули центральную фигуру фонтана на место.

Источник: Павел Пешков

Фонтан со скульптурой медвежонка в центре чаши появился в Первомайском сквере Новосибирска в 1960-е годы. Его неоднократно капитально ремонтировали за историю существования.

Первомайский сквер продолжают Источник: Павел Пешков











Отметим, что в Новосибирске продолжается реконструкция Первомайского сквера: уже год главная зеленая зона города в разрушенном состоянии. Благоустроить все хотели за несколько месяцев, но ничего не получилось, сроки то и дело сдвигались. Недавно подключился и губернатор Андрей Травников, заявив, что подрядчика надо было выгнать еще прошлым летом. Тут Заманов не выдержал: его представитель рассказал НГС, что предприниматель столкнулся с проблемами из-за заказчика, уверял, что коммуникация с мэрией не была налажена, а в проекте есть недочеты, что и привело к срыву сроков.

