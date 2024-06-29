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Фонтан «Мишка» запустили в Первомайском сквере

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Город Фонтан «Мишка» запустили в Первомайском сквере — он был закрыт на ремонт с прошлого лета

Фонтан «Мишка» запустили в Первомайском сквере — он был закрыт на ремонт с прошлого лета

На его реконструкцию выделили 8,9 миллионов рублей

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40 комментариев
Фонтан появился в Первомайском сквере Новосибирска в 1960-е годы

Фонтан «Мишка» запустили в Первомайском сквере. Искусственный оазис в центре Новосибирска был закрыт на ремонт с прошлого лета. Посмотреть на обновленный фонтан и сфотографироваться со знаковым памятником поспешили многие горожане.

Скульптуру фонтана демонтировали летом прошлого года в рамках реконструкции Первомайского сквера. Позже мэрия объявила аукцион на поиск подрядчика для ремонта фонтана. На ремонт выделили 8,9 миллиона рублей.

Его неоднократно капитально ремонтировали

Из документации следует, что подрядчик должен заменить все чаши, системы водоснабжения и подсветку фонтана. Также необходимо отделать стены фонтана гранитом и смонтировать скульптуру «Мишка» на место. 26 апреля рабочие вернули центральную фигуру фонтана на место.

Фонтан со скульптурой медвежонка в центре чаши появился в Первомайском сквере Новосибирска в 1960-е годы. Его неоднократно капитально ремонтировали за историю существования.

Первомайский сквер продолжают

Отметим, что в Новосибирске продолжается реконструкция Первомайского сквера: уже год главная зеленая зона города в разрушенном состоянии. Благоустроить все хотели за несколько месяцев, но ничего не получилось, сроки то и дело сдвигались. Недавно подключился и губернатор Андрей Травников, заявив, что подрядчика надо было выгнать еще прошлым летом. Тут Заманов не выдержал: его представитель рассказал НГС, что предприниматель столкнулся с проблемами из-за заказчика, уверял, что коммуникация с мэрией не была налажена, а в проекте есть недочеты, что и привело к срыву сроков.

НГС вспомнил историю реконструкции Первомайского сквера и узнал мнения подрядчика и заказчика о благоустройстве зеленой зоны. Оказалось, что семья Заманова (жена, сыновья и он сам) уже давно работает с властями и ремонтирует дороги в городе и регионе.

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Фонтан Мишка Первомайский сквер Новосибирск
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Комментарии
40
267039456
29 июня 2024, 14:50
9 лямов за лужу с косолапым? Там 1.5 ляма и то жирно!" Недавно подключился и губернатор Андрей Травников, заявив, что подрядчика надо было выгнать еще прошлым летом. " Тебя самого надо было выгнать ещё позапрошлым летом!
274452
29 июня 2024, 15:02
А я правильно помню, что в начале было два мишки, или мне показалось?
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