Перекрыли тротуар и убирают ограждения: что происходит с реконструкцией Первомайского сквера — фото

В Новосибирске сегодня, 19 сентября, перекрыли часть тротуара из-за реконструкции Первомайского сквера. Рабочие начали убирать старые ограждения. Всего перекрыто около пяти метров.
Как рассказали в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск», официальном сообществе управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска, сегодня в сквере прошла еженедельная встреча вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, представителей МАУ «Горзеленхоз», МКУ «Технадзор ДКСиМП» и подрядных организаций.
Сейчас в сквере, по данным «Зеленого Новосибирска», выполнены работы по устройству летнего полива, завершено устройство наружного освещения и систем безопасности. Подрядная организация начала обустраивать дорожно-тропиночную сеть и демонтировать ограждения.
Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для капитального ремонта фонтана «Мишка» в Первомайском сквере. За это муниципалитет готов заплатить до 8,9 миллиона рублей.