freedom
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 96.65
eur 103.09
СрочноСиловики ворвались в квартиру к 4 новосибирцам
Все новости
Все новости

Перекрыли тротуар и убирают ограждения: что происходит с реконструкцией Первомайского сквера — фото

В сквере каждую неделю проходят встречи

122

В этот раз перекрытия сделали с помощью сигнальной ленты, новосибирцы заметили их сегодня, 19 сентября

Поделиться

В Новосибирске сегодня, 19 сентября, перекрыли часть тротуара из-за реконструкции Первомайского сквера. Рабочие начали убирать старые ограждения. Всего перекрыто около пяти метров.

Как рассказали в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск», официальном сообществе управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска, сегодня в сквере прошла еженедельная встреча вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, представителей МАУ «Горзеленхоз», МКУ «Технадзор ДКСиМП» и подрядных организаций.

Сквер был закрыт все лето

Сквер был закрыт все лето

Поделиться

Сейчас в сквере, по данным «Зеленого Новосибирска», выполнены работы по устройству летнего полива, завершено устройство наружного освещения и систем безопасности. Подрядная организация начала обустраивать дорожно-тропиночную сеть и демонтировать ограждения.

Ремонт должен завершится до середины октября

Ремонт должен завершится до середины октября

Поделиться

На благоустройство сквера <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/09/08/72685547/" class="_" target="_blank">выделили</a> около 200 миллионов рублей

На благоустройство сквера выделили около 200 миллионов рублей

Поделиться

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для капитального ремонта фонтана «Мишка» в Первомайском сквере. За это муниципалитет готов заплатить до 8,9 миллиона рублей.

По теме

СкверПервомайский скверРеконструкцияТротуар
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter