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«Я не доверяю ощущениям и запахам». Мэр Новосибирска поторопил строителей Первомайского сквера — когда парк откроют

В зеленой зоне скоро должны завершить основные работы

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Мэр уже во второй раз торопит строителей

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В Новосибирске продолжают реконструкцию Первомайского сквера в центре города. Специалисты планируют восстановить исторический облик зеленой зоны 1930-х годов, но с применением современных технологий. Подрядчик обещает завершить основные работы к концу сентября, но надеется, что сквер получится благоустроить и раньше. Мэр Анатолий Локоть побывал на площадке и в очередной раз поторопил строителей. Онихочет, чтобы в октябре можно было пройти по зеленой зоне.

Как рассказал мэр, он поторопил подрядчиков, к концу первого месяца осени рабочие должны выложить плитку, восстановить ограждения и обустроить тротуар по периметру сквера.

— Я не доверяю ощущениям и запахам, я исхожу из практических выводов, которые озвучили специалисты. Месяц назад был на объекте, продвинулись, хотелось бы, чтобы двигалось побыстрее, мы обсуждали вопрос об ускорении работы, — отметил Анатолий Локоть.

Скоро по дорожкам в сквере можно будет прогуляться

Скоро по дорожкам в сквере можно будет прогуляться

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По словам подрядчика, на объекте работают и в выходные и в будние дни. Иногда на объект выходит 30 человек

По словам подрядчика, на объекте работают и в выходные и в будние дни. Иногда на объект выходит 30 человек

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Общая сумма, которую потратят на благоустройство сквера — 200 миллионов рублей. За эти средства также должны высадить новые растения и газон. Клумбу, расположенную в центре парка также реконструируют, но кардинально изменить ее внешний вид не получится из-за коммуникаций фонтана, которые проходят под землей. Также в зеленой зоне установят новую систему освещения, подрядчику осталось дотянуть кабель. Вместе со светом на столбах появятся и камеры наблюдения.

Главный минус плитки, по мнению рабочих - это сложная укладка. Узор собирается из пяти разных фрагментов и повторяется снова

Главный минус плитки, по мнению рабочих - это сложная укладка. Узор собирается из пяти разных фрагментов и повторяется снова

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Так укладывают плитку в сквере

Так укладывают плитку в сквере

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Для города такое мощение выглядит необычно, но строители уверяют, что плитка прочная

Для города такое мощение выглядит необычно, но строители уверяют, что плитка прочная

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Вчера, 7 сентября, в зеленой зоне, по решению суда, начали сносить нестационарное здание, где раньше находился Sabai bar. По словам мэра, арендатор сумел залить фундамент, что доставляет большие проблемы при разборке сооружения.

— Собственник отказался сам сносить здание, поэтому демонтируем своими силами, потом все расходы лягут на собственника, — объяснил мэр.

Нестационарный объект, который находился в сквере почти снесли, осталось демонтировать фундамент

Нестационарный объект, который находился в сквере почти снесли, осталось демонтировать фундамент

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова также уверена, что 15 октября по дорожкам сквера можно будет прогуляться, но все же некоторые элементы будут доделывать, например, фонтан и тротуар.

— До сентября вся плитка будет выложена и приступим к красоте. У нас нет документации на фонтан, скоро будем смотреть внутрь. Сейчас провели электричество и подключили к воду, - говорит Терешкова.

Анна Терешкова и Анатолий Локоть уверены, что основные работы скоро завершат

Анна Терешкова и Анатолий Локоть уверены, что основные работы скоро завершат

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Фонтан «Мишка» тоже хотят благоустроить, но у города нет технической документации на объект, потому что он был построен давно

Фонтан «Мишка» тоже хотят благоустроить, но у города нет технической документации на объект, потому что он был построен давно

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В будущем краеведческий музей планирует провести реконструкцию площадки возле здания, поэтому последняя часть работ будет именно там.

— Сроки сжатые, работаем в стесненных условиях, много насаждений, которые нельзя повредить. Надеюсь, что передадим сквер городу раньше, стараемся, — заявил представитель компании-подрядчика Вахид Заманов.

Еще одна проблема, с которой столкнулся подрядчик, — работа рядом с зелеными насаждениям. Их ни в коем случае нельзя задеть

Еще одна проблема, с которой столкнулся подрядчик, — работа рядом с зелеными насаждениям. Их ни в коем случае нельзя задеть

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Недавно в Новосибирске на левом берегу Оби решили благоустроить новый прогулочный парк. Зеленую зону хотят вписать в ландшафт с крутым откосом, сделав её двухуровневой: нижнюю часть будет затапливать, а верхняя станет смотровой площадкой. В будущем набережная станет частью огромного прибрежного парка.

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