«Я не доверяю ощущениям и запахам». Мэр Новосибирска поторопил строителей Первомайского сквера — когда парк откроют

В Новосибирске продолжают реконструкцию Первомайского сквера в центре города. Специалисты планируют восстановить исторический облик зеленой зоны 1930-х годов, но с применением современных технологий. Подрядчик обещает завершить основные работы к концу сентября, но надеется, что сквер получится благоустроить и раньше. Мэр Анатолий Локоть побывал на площадке и в очередной раз поторопил строителей. Онихочет, чтобы в октябре можно было пройти по зеленой зоне.