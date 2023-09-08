«Я не доверяю ощущениям и запахам». Мэр Новосибирска поторопил строителей Первомайского сквера — когда парк откроют

В Новосибирске продолжают реконструкцию Первомайского сквера в центре города. Специалисты планируют восстановить исторический облик зеленой зоны 1930-х годов, но с применением современных технологий. Подрядчик обещает завершить основные работы к концу сентября, но надеется, что сквер получится благоустроить и раньше. Мэр Анатолий Локоть побывал на площадке и в очередной раз поторопил строителей. Онихочет, чтобы в октябре можно было пройти по зеленой зоне.
Как рассказал мэр, он поторопил подрядчиков, к концу первого месяца осени рабочие должны выложить плитку, восстановить ограждения и обустроить тротуар по периметру сквера.
— Я не доверяю ощущениям и запахам, я исхожу из практических выводов, которые озвучили специалисты. Месяц назад был на объекте, продвинулись, хотелось бы, чтобы двигалось побыстрее, мы обсуждали вопрос об ускорении работы, — отметил Анатолий Локоть.
Общая сумма, которую потратят на благоустройство сквера — 200 миллионов рублей. За эти средства также должны высадить новые растения и газон. Клумбу, расположенную в центре парка также реконструируют, но кардинально изменить ее внешний вид не получится из-за коммуникаций фонтана, которые проходят под землей. Также в зеленой зоне установят новую систему освещения, подрядчику осталось дотянуть кабель. Вместе со светом на столбах появятся и камеры наблюдения.
Вчера, 7 сентября, в зеленой зоне, по решению суда, начали сносить нестационарное здание, где раньше находился Sabai bar. По словам мэра, арендатор сумел залить фундамент, что доставляет большие проблемы при разборке сооружения.
— Собственник отказался сам сносить здание, поэтому демонтируем своими силами, потом все расходы лягут на собственника, — объяснил мэр.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова также уверена, что 15 октября по дорожкам сквера можно будет прогуляться, но все же некоторые элементы будут доделывать, например, фонтан и тротуар.
— До сентября вся плитка будет выложена и приступим к красоте. У нас нет документации на фонтан, скоро будем смотреть внутрь. Сейчас провели электричество и подключили к воду, - говорит Терешкова.
В будущем краеведческий музей планирует провести реконструкцию площадки возле здания, поэтому последняя часть работ будет именно там.
— Сроки сжатые, работаем в стесненных условиях, много насаждений, которые нельзя повредить. Надеюсь, что передадим сквер городу раньше, стараемся, — заявил представитель компании-подрядчика Вахид Заманов.
Недавно в Новосибирске на левом берегу Оби решили благоустроить новый прогулочный парк. Зеленую зону хотят вписать в ландшафт с крутым откосом, сделав её двухуровневой: нижнюю часть будет затапливать, а верхняя станет смотровой площадкой. В будущем набережная станет частью огромного прибрежного парка.