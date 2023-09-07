В Первомайском сквере Новосибирска сносят здание, где находился Sabai-bar — видео

В Первомайском сквере Новосибирска начался идёт демонтаж здания, где до конца июля этого года располагался Sabai-bar. О работе экскаватора по сносу конструкции сообщает из сквера журналист НГС Стас Соколов.
25 августа мэр Анатолий Локоть заявил, что этот стеклянный объект мешает капитальному ремонту Первомайского сквера. Сносу подлежит и здание кафе Carl's Jr.
Кстати, Sabai-bar не прекратил свою деятельность, а переехал в Тихий центр Новосибирска.
В октябре прошлого года НГС писал о том, кому принадлежат популярные кафе в Первомайском сквере. Читайте подробности в этом материале.