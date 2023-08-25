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Собственник здания Park cafe у Первомайского сквера сам снесет свой ресторан

Об этом заявил мэр Новосибирска

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По словам мэра, судьба Park cafe решена

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В Новосибирске владелец здания Park cafe у Первомайского сквера собирается снести этот объект. Так предписывает судебное решение.

На пресс-конференции 25 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о судьбе здания Park cafe:

— На сегодняшний день есть судебное решение в отношении двух объектов, которые находятся на территории непосредственно Первомайского сквера и прилегающей территории. Во-первых, Park cafe. Мы знаем, проинформированы от собственника, что он намерен выполнить судебное решение и снести здание своими силами.

Второй объект, о котором рассказал глава города — бывшее здание ресторана Sabai bar за Краеведческим музеем. По словам Анатолий Локтя, стеклянный объект мешает капитальному ремонту Первомайскому скверу. Пока собственник не приступил к сносу здания.

— Работаем настойчиво с приставами. Мы намерены снести это здание, — заявил мэр.

В октябре прошлого года НГС писал о том, кому принадлежат популярные кафе в Первомайском сквере. Читайте подробности в этом материале.

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