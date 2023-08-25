Собственник здания Park cafe у Первомайского сквера сам снесет свой ресторан

В Новосибирске владелец здания Park cafe у Первомайского сквера собирается снести этот объект. Так предписывает судебное решение.
На пресс-конференции 25 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о судьбе здания Park cafe:
— На сегодняшний день есть судебное решение в отношении двух объектов, которые находятся на территории непосредственно Первомайского сквера и прилегающей территории. Во-первых, Park cafe. Мы знаем, проинформированы от собственника, что он намерен выполнить судебное решение и снести здание своими силами.
Второй объект, о котором рассказал глава города — бывшее здание ресторана Sabai bar за Краеведческим музеем. По словам Анатолий Локтя, стеклянный объект мешает капитальному ремонту Первомайскому скверу. Пока собственник не приступил к сносу здания.
— Работаем настойчиво с приставами. Мы намерены снести это здание, — заявил мэр.
В октябре прошлого года НГС писал о том, кому принадлежат популярные кафе в Первомайском сквере. Читайте подробности в этом материале.