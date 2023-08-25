Собственник здания Park cafe у Первомайского сквера сам снесет свой ресторан

— На сегодняшний день есть судебное решение в отношении двух объектов, которые находятся на территории непосредственно Первомайского сквера и прилегающей территории. Во-первых, Park cafe. Мы знаем, проинформированы от собственника, что он намерен выполнить судебное решение и снести здание своими силами.

