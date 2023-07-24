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Ресторан, который выселили из Первомайского сквера, нашел себе новое место

Sabai bar сменил заведение «Окабе», закрытое всего через полгода работы

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В ресторане по-прежнему интерьеры прошлого заведения «Окабе»

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В Новосибирске заведение Sabai bar, которое выселили из павильона в Первомайском сквере, продолжило работу на новом месте. Владельцы заняли бывшее помещение закрытого японского ресторана «Окабе».

Sabai bar открылся в начале 2022 года в двухэтажном павильоне в Первомайском сквере. 17 июля ресторан прекратил работу по этому адресу «по техническим причинам».

Городские власти уже давно судились с владельцами всех оставшихся в сквере строений, требуя их демонтажа, и добились решения в свою пользу. Таким образом, возможности продолжить работу на старом месте у рестораторов не оставалось.

Зал с кухонной зоной

Зал с кухонной зоной

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Владелец заведения перенес свой бизнес в помещение закрытого ресторана «Окабе» в элитном жилом комплексе Montblanc Residence на Щетинкина. Этот ресторан был открыт осенью 2021 году, для работы в нем владельцы пригласили японского шеф-повара (чья фамилия и дала название заведению). «Окабе» позиционировался как ресторан высокой японской кухни, цена на некоторые блюда здесь превышала 10 тысяч рублей. Большого успеха проект не имел и был закрыт уже в начале весны 2022 года.

Владелец Sabai bar решил воспользоваться уже готовым интерьером: внутри заведения не изменилось фактически ничего, кроме небольших деталей вроде головы Будды, которую перевезли на новое место. Единственным заметным изменением можно считать появление дополнительной двери, через которую в зал сейчас можно попасть напрямую, минуя тамбур.

По данным «Контур.Фокуса», единственным учредителем ООО «Арталекс групп», которое управляло заведением, является Артур Кулагин. В прошлом году выручка компании составила порядка 47 миллионов рублей, чистая прибыль — 6 миллионов.

В ресторане на запрос NGS.RU не ответили.

В одном из залов ресторана

В одном из залов ресторана

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В Новосибирске есть примеры, когда существовавший ресторан или бар переезжал на новое место. Так, бар Guevara, покинув помещение на Серебренниковской, проработал несколько лет на перекрестке Ленина и Советской. Бургерная Moo Crew, открывшись сначала в небольшом помещении на перекрестке 1905 года и Советской, переехала на более просторную площадку в новом здании на той же улице, но на пересечении с Нарымской. А владельцы дорогого ресторана греческой кухни Mykonos by Lazaros, потерпев неудачу со своим более демократичным проектом «Сиртаки» на Фрунзе, превратили его в летнее заведение, которое работает в ресторанном дворике на Красном проспекте, 22.

В настоящий момент все заведения Первомайского сквера остановили работу. Два павильона (Sabai bar и бургерной Carl`s Jr) уже разбирают. По поводу самого крупного (в котором располагался ресторан Park Cafe) мэрия пока не приняла окончательное решение. О том, какие заведения работали в Первомайском сквере за всю историю его существования, можно почитать в материале Стаса Соколова. Первое кафе здесь было открыто еще в 1935 году.

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