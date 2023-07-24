Ресторан, который выселили из Первомайского сквера, нашел себе новое место

Sabai bar открылся в начале 2022 года в двухэтажном павильоне в Первомайском сквере. 17 июля ресторан прекратил работу по этому адресу «по техническим причинам».

Городские власти уже давно судились с владельцами всех оставшихся в сквере строений, требуя их демонтажа, и добились решения в свою пользу. Таким образом, возможности продолжить работу на старом месте у рестораторов не оставалось.