В Новосибирске заработал японский ресторан с блюдами за 10 тысяч рублей — кто туда ходит

Винную карту перевести толком не успели — это просто кипа листов без логики и каких-то разделов. По бокалам есть немного, цены начинаются с 550 рублей. Но много интересного крепкого алкоголя (есть даже японская водка — именно водка — 40 градусов и из пшеницы, не та, что саке).



В целом, ощущение такое, что создатель заведения или вообще не понимает, куда он попал, или, напротив, знает что-то такое, что неведомо даже местным рестораторам с немалым опытом. Дело даже не в высоких ценах как таковых. Просто ресторан высокого уровня — это, прежде всего, качество и свежесть продуктов. А поддерживать его можно только при стабильном потоке гостей, готовых заказывать всё это вагю, голубого тунца и блюда с трюфелем. Где-нибудь в Токио или в пятизвездочном отеле на Мальдивах в такого рода клиентах недостатка нет, но в Новосибирске особенного наплыва пока не наблюдалось. Но, возможно, у нас где-то поблизости открыли богатые месторождения чего-то очень ценного и город скоро заполонят арабские шейхи и новые миллионеры из Азии. И вот тут-то ресторан высокой японской кухни будет в самый раз. Может быть, и нам всем тоже чего-нибудь да перепадет.

