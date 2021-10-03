В Новосибирске заработал японский ресторан с блюдами за 10 тысяч рублей — кто туда ходит

По-настоящему яркие события случаются на новосибирском ресторанном рынке нечасто. Но иногда эта яркость настолько интенсивна, что возникает вопрос: а не перепутал ли ресторатор место для своего проекта? Примерно такое впечатление оставило у обозревателя НГС Стаса Соколова посещение ресторана японской кухни «Окабе», который открылся в жилом комплексе «Монблан».
Ресторан назван в честь Киичи Окабе — японского шеф-повара, который и возглавил заведение. И то, и другое происходит в Новосибирске впервые. Новосибирские рестораторы, конечно, приглашали ранее именитых шефов на гастроли, но это было временное явление. Как и заведений, названных в честь наемного шефа, в городе тоже не было (есть правда, ресторан Skopin, но это имя владельца).
У Окабе действительно внушительный послужной список — появление такого уровня повара могло бы стать событием даже для Москвы. Он начинал работу в Токио, руководил кухней в ресторане OKKU при пятизвездочном отеле в Дубае. А в 2016 году ресторан Shoukouwa в Сингапуре под его руководством получил две звезды от гида «Мишлен». Последнее известное место работы Киичи — пятизвездочный отель Soneva Jani на Мальдивских островах.
Кто открыл и сколько это стоило
Рестораном управляет компания «Сорнеро-НСК», учрежденная в январе 2020 года Романом Марусовым и Эль Омар Фади (последний вышел из состава учредителей в мае этого года). Марусов, по данным «Контур.Фокус», занимался разными видами бизнеса по всей России (дорожное строительство, операции с ценными бумагами, химическое производство и даже управление финансово-промышленными группами), общественного питания среди них не было. Сейчас он является учредителем трех предприятий, зарегистрированных в Новосибирске. Кроме «Сорнеро-НСК», это ООО «СЕБЕРГА» (аренда и лизинг медицинского оборудования) и ООО «ЦРТ-МЕД», по данным «Контур.Фокус», оба показали в прошлом году убытки соответственно в 2,1 и
Ресторан обошелся недешево не только с точки зрения декора и оборудования. По данным портала ziprecruiter.com, средняя зарплата шеф-повара в ресторане со звездами гида «Мишлен» в США в этом году составляла порядка
И это еще не всё. За полгода до открытия была запущена рекламная кампания. Пользователи социальных сетей, которые проявили хоть какой-то интерес к темам кулинарии и общественного питания, смогли ощутить на себе поток «рекомендаций» аккаунта еще не открытого заведения. По оценкам новосибирских рестораторов, бюджет кампании явно превышал один миллион рублей.
Где и как выглядит
Заведение заняло значительную часть первого этажа одной из башен жилого комплекса Montblanc Residence. В ресторане три основных зала и еще один совсем небольшой, рассчитанный на одну компанию с теппаном (большой японский гриль) в центре зала и отдельным входом (для особенно дорожащих приватностью посетителей). В первом же зале расположены сразу три стойки: простая барная, зона для «робата» (японское барбекю) и стойка для суши — в настоящих японских «сусия» (суши-барах) за такой стоит мастер и принимает заказы напрямую от клиентов.
В остальных двух залах всё более или менее предсказуемо: гора Фудзи на фоне красного солнца, высокохудожественная деревянная коряга. Зона туалетов выглядит особенно богато — ее так и тянет назвать «Золотым павильоном» (один из самых известных памятников средневековой архитектуры, расположен в городе Киото).
Чем кормят
Уже первое знакомство с меню способно повергнуть неподготовленного посетителя в легкий шок. Раздел роллов сразу без лишних церемоний открывается сетом А за
Далее напряжение снова начинает нарастать. Медленно приготовленный лосось стоит 2620 рублей, королевский краб Вагю (крабовое мясо с японской мраморной говядиной) — 4750. На этом фоне помидоры за 450 рублей выглядят уже очень доступно.
Несколько смущает раздел «Стейки вагю». Вагю — это в переводе с японского просто «японская говядина» — особый вид коров мраморной породы, выведенной японцами. Это самое дорогое мясо в мире, если говорить о целой разновидности и стирлойн (вид отруба) за
Каково это на вкус
Мне удалось попробовать только три позиции: бобы эдамаме, сашими из тунца с трюфелем и говядину карри с рисом. С бобами получилось забавно. Если вы никогда не видели их в натуральном виде, то ближайший аналог — это стручковый зеленый горошек. Принесший их официант на полном серьезе начал объяснять, что съедобны только бобы, шкурки нужно выплевывать. При этом по поводу тунца с выложенными поверх довольно толстыми ломтиками трюфеля никаких инструкций не последовало. Видимо, публика настолько элитна, что про горох могла быть не в курсе. Стоят эдамаме по сравнению с большинством блюд заведения весьма недорого — 350 рублей. Но вообще килограмм этих бобов в METRO Cash&Carry продается чуть дороже 250 рублей, а весь рецепт состоит в том, что их нужно посыпать приправой.
Сашими из тунца было прекрасным: шеф-повар специально заказал из Японии целого тунца (его празднично разделывали для избранной публики, приглашенной на торжественное открытие). К тунцу вопросов нет. Но вот роль выложенного на него сверху трюфеля (в меню он назван «свежим») осталась непонятной. Честно признаюсь, у меня нет большого опыта отношений с этим элитным продуктом. Я пробовал его в Италии в пасте (это действительно потрясающе), сталкивался с ним в паштетах, встречал в блюде из морепродуктов. Но везде он использовался фактически как ароматическая приправа. Здесь же его аромат едва ощущался, сам по себе же гриб абсолютно не съедобен. Но, возможно, существует какой-то специальный способ потребления его именно с сашими, которым я не владею.
Но больше всего удивило карри из говядины. Вообще-то «карри райзу» — это типичное японское блюдо, которое готовят в этой стране повсеместно, от домашних кухонь до заведений офисных буфетов. Чаще в качестве мясной основы берут, правда, более доступную свинину. Это такая простая штука, вкусная, но бесхитростная, не требующая даже какого-то дорогого мяса. Длительное тушение способно справиться с самыми тяжело жующимися кусками: несколько часов на слабом огне сделают их распадающимися на волокна. В общем, если бы здешнее карри стоило рублей 400, то к нему не было бы вопросов, но 1100 рублей за несколько кусочков мяса в подливе, горку морковки и лука с приличной порцией риса — это как-то дороговато. Хотя, конечно, на фоне стейка за
Цены (и в целом концепция) таковы, что кажется, ресторан планировали открывать в Дубае, но потом внезапно перенесли всё в Новосибирск. И что бы не заморачиваться, просто перевели цены в меню из дирхам в рубли.
Винную карту перевести толком не успели — это просто кипа листов без логики и каких-то разделов. По бокалам есть немного, цены начинаются с 550 рублей. Но много интересного крепкого алкоголя (есть даже японская водка — именно водка — 40 градусов и из пшеницы, не та, что саке).
В целом, ощущение такое, что создатель заведения или вообще не понимает, куда он попал, или, напротив, знает что-то такое, что неведомо даже местным рестораторам с немалым опытом. Дело даже не в высоких ценах как таковых. Просто ресторан высокого уровня — это, прежде всего, качество и свежесть продуктов. А поддерживать его можно только при стабильном потоке гостей, готовых заказывать всё это вагю, голубого тунца и блюда с трюфелем. Где-нибудь в Токио или в пятизвездочном отеле на Мальдивах в такого рода клиентах недостатка нет, но в Новосибирске особенного наплыва пока не наблюдалось. Но, возможно, у нас где-то поблизости открыли богатые месторождения чего-то очень ценного и город скоро заполонят арабские шейхи и новые миллионеры из Азии. И вот тут-то ресторан высокой японской кухни будет в самый раз. Может быть, и нам всем тоже чего-нибудь да перепадет.
При среднестатистической месячной зарплате в городе в