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В Новосибирске заработал японский ресторан с блюдами за 10 тысяч рублей — кто туда ходит

Ресторан открыл предприниматель, занимавшийся до этого медицинскими услугами

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Сашими из тунца с трюфелем за 635 рублей в ресторане «Окабе»

Сашими из тунца с трюфелем за 635 рублей в ресторане «Окабе»

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По-настоящему яркие события случаются на новосибирском ресторанном рынке нечасто. Но иногда эта яркость настолько интенсивна, что возникает вопрос: а не перепутал ли ресторатор место для своего проекта? Примерно такое впечатление оставило у обозревателя НГС Стаса Соколова посещение ресторана японской кухни «Окабе», который открылся в жилом комплексе «Монблан».

Ресторан назван в честь Киичи Окабе — японского шеф-повара, который и возглавил заведение. И то, и другое происходит в Новосибирске впервые. Новосибирские рестораторы, конечно, приглашали ранее именитых шефов на гастроли, но это было временное явление. Как и заведений, названных в честь наемного шефа, в городе тоже не было (есть правда, ресторан Skopin, но это имя владельца).

Киичи Окабе объясняет своему новосибирскому коллеге, как правильно нарезать лимон

Киичи Окабе объясняет своему новосибирскому коллеге, как правильно нарезать лимон

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У Окабе действительно внушительный послужной список — появление такого уровня повара могло бы стать событием даже для Москвы. Он начинал работу в Токио, руководил кухней в ресторане OKKU при пятизвездочном отеле в Дубае. А в 2016 году ресторан Shoukouwa в Сингапуре под его руководством получил две звезды от гида «Мишлен». Последнее известное место работы Киичи — пятизвездочный отель Soneva Jani на Мальдивских островах.

Кто открыл и сколько это стоило


Рестораном управляет компания «Сорнеро-НСК», учрежденная в январе 2020 года Романом Марусовым и Эль Омар Фади (последний вышел из состава учредителей в мае этого года). Марусов, по данным «Контур.Фокус», занимался разными видами бизнеса по всей России (дорожное строительство, операции с ценными бумагами, химическое производство и даже управление финансово-промышленными группами), общественного питания среди них не было. Сейчас он является учредителем трех предприятий, зарегистрированных в Новосибирске. Кроме «Сорнеро-НСК», это ООО «СЕБЕРГА» (аренда и лизинг медицинского оборудования) и ООО «ЦРТ-МЕД», по данным «Контур.Фокус», оба показали в прошлом году убытки соответственно в 2,1 и 5,2 миллиона рублей.

Оформление туалетных комнат

Оформление туалетных комнат

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Ресторан обошелся недешево не только с точки зрения декора и оборудования. По данным портала ziprecruiter.com, средняя зарплата шеф-повара в ресторане со звездами гида «Мишлен» в США в этом году составляла порядка 5,8 тысячи долларов в месяц (450 тысяч рублей), в самой Японии, как пишет finedininglovers.com, специалист такого уровня может зарабатывать более 10 миллионов иен в год (560 тысяч рублей в месяц). Вряд ли можно было уговорить востребованного на мировом уровне специалиста уехать работать не просто в Россию, а, по сути, в провинцию на худших условиях. При этом в Новосибирске Окабе трудится уже как минимум с середины весны, подбирая персонал и формируя меню. То есть еще до начала работы заведения только на одного шеф-повара создателю заведения пришлось потратить сумму, на которую можно было купить в Новосибирске небольшую квартиру.

И это еще не всё. За полгода до открытия была запущена рекламная кампания. Пользователи социальных сетей, которые проявили хоть какой-то интерес к темам кулинарии и общественного питания, смогли ощутить на себе поток «рекомендаций» аккаунта еще не открытого заведения. По оценкам новосибирских рестораторов, бюджет кампании явно превышал один миллион рублей.

Где и как выглядит

В первом зале ресторана Окабе

В первом зале ресторана Окабе

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Заведение заняло значительную часть первого этажа одной из башен жилого комплекса Montblanc Residence. В ресторане три основных зала и еще один совсем небольшой, рассчитанный на одну компанию с теппаном (большой японский гриль) в центре зала и отдельным входом (для особенно дорожащих приватностью посетителей). В первом же зале расположены сразу три стойки: простая барная, зона для «робата» (японское барбекю) и стойка для суши — в настоящих японских «сусия» (суши-барах) за такой стоит мастер и принимает заказы напрямую от клиентов.

В одном из залов ресторана

В одном из залов ресторана

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В остальных двух залах всё более или менее предсказуемо: гора Фудзи на фоне красного солнца, высокохудожественная деревянная коряга. Зона туалетов выглядит особенно богато — ее так и тянет назвать «Золотым павильоном» (один из самых известных памятников средневековой архитектуры, расположен в городе Киото).

Чем кормят


Уже первое знакомство с меню способно повергнуть неподготовленного посетителя в легкий шок. Раздел роллов сразу без лишних церемоний открывается сетом А за 14 975 рублей и сетом Б за 17 775 рублей. Ну то есть выбор, в принципе, есть, можно немного сэкономить. Отдельные роллы стоят тоже недешево: за «Калифорнию» придется заплатить 1600 рублей, средний по цене острый тунец стоит 645 рублей.

Цены на блюда из мяса в ресторане

Цены на блюда из мяса в ресторане

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Далее напряжение снова начинает нарастать. Медленно приготовленный лосось стоит 2620 рублей, королевский краб Вагю (крабовое мясо с японской мраморной говядиной) — 4750. На этом фоне помидоры за 450 рублей выглядят уже очень доступно.

Бобы эдамаме за 350 рублей

Бобы эдамаме за 350 рублей

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Несколько смущает раздел «Стейки вагю». Вагю — это в переводе с японского просто «японская говядина» — особый вид коров мраморной породы, выведенной японцами. Это самое дорогое мясо в мире, если говорить о целой разновидности и стирлойн (вид отруба) за 10 тысяч рублей с лишним, в принципе, не вызывает вопросов. Но вот почему в «стейках из вагю» оказалась нарезка из ягненка и гигантская креветка, понятно уже меньше.

Каково это на вкус


Мне удалось попробовать только три позиции: бобы эдамаме, сашими из тунца с трюфелем и говядину карри с рисом. С бобами получилось забавно. Если вы никогда не видели их в натуральном виде, то ближайший аналог — это стручковый зеленый горошек. Принесший их официант на полном серьезе начал объяснять, что съедобны только бобы, шкурки нужно выплевывать. При этом по поводу тунца с выложенными поверх довольно толстыми ломтиками трюфеля никаких инструкций не последовало. Видимо, публика настолько элитна, что про горох могла быть не в курсе. Стоят эдамаме по сравнению с большинством блюд заведения весьма недорого — 350 рублей. Но вообще килограмм этих бобов в METRO Cash&Carry продается чуть дороже 250 рублей, а весь рецепт состоит в том, что их нужно посыпать приправой.

Сашими из тунца с трюфелем за 635 рублей

Сашими из тунца с трюфелем за 635 рублей

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Сашими из тунца было прекрасным: шеф-повар специально заказал из Японии целого тунца (его празднично разделывали для избранной публики, приглашенной на торжественное открытие). К тунцу вопросов нет. Но вот роль выложенного на него сверху трюфеля (в меню он назван «свежим») осталась непонятной. Честно признаюсь, у меня нет большого опыта отношений с этим элитным продуктом. Я пробовал его в Италии в пасте (это действительно потрясающе), сталкивался с ним в паштетах, встречал в блюде из морепродуктов. Но везде он использовался фактически как ароматическая приправа. Здесь же его аромат едва ощущался, сам по себе же гриб абсолютно не съедобен. Но, возможно, существует какой-то специальный способ потребления его именно с сашими, которым я не владею.

Японское карри из говядины за 1150 рублей

Японское карри из говядины за 1150 рублей

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Но больше всего удивило карри из говядины. Вообще-то «карри райзу» — это типичное японское блюдо, которое готовят в этой стране повсеместно, от домашних кухонь до заведений офисных буфетов. Чаще в качестве мясной основы берут, правда, более доступную свинину. Это такая простая штука, вкусная, но бесхитростная, не требующая даже какого-то дорогого мяса. Длительное тушение способно справиться с самыми тяжело жующимися кусками: несколько часов на слабом огне сделают их распадающимися на волокна. В общем, если бы здешнее карри стоило рублей 400, то к нему не было бы вопросов, но 1100 рублей за несколько кусочков мяса в подливе, горку морковки и лука с приличной порцией риса — это как-то дороговато. Хотя, конечно, на фоне стейка за 10 тысяч — копейки.

Цены (и в целом концепция) таковы, что кажется, ресторан планировали открывать в Дубае, но потом внезапно перенесли всё в Новосибирск. И что бы не заморачиваться, просто перевели цены в меню из дирхам в рубли.

Винная карта ресторана

Винная карта ресторана

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Винную карту перевести толком не успели — это просто кипа листов без логики и каких-то разделов. По бокалам есть немного, цены начинаются с 550 рублей. Но много интересного крепкого алкоголя (есть даже японская водка — именно водка — 40 градусов и из пшеницы, не та, что саке).

В целом, ощущение такое, что создатель заведения или вообще не понимает, куда он попал, или, напротив, знает что-то такое, что неведомо даже местным рестораторам с немалым опытом. Дело даже не в высоких ценах как таковых. Просто ресторан высокого уровня — это, прежде всего, качество и свежесть продуктов. А поддерживать его можно только при стабильном потоке гостей, готовых заказывать всё это вагю, голубого тунца и блюда с трюфелем. Где-нибудь в Токио или в пятизвездочном отеле на Мальдивах в такого рода клиентах недостатка нет, но в Новосибирске особенного наплыва пока не наблюдалось. Но, возможно, у нас где-то поблизости открыли богатые месторождения чего-то очень ценного и город скоро заполонят арабские шейхи и новые миллионеры из Азии. И вот тут-то ресторан высокой японской кухни будет в самый раз. Может быть, и нам всем тоже чего-нибудь да перепадет.

При среднестатистической месячной зарплате в городе в 45 тысяч рублей доля новосибирцев, которых заинтересуют блюда из «Окабе», конечно, невелика. Но если вам хватает денег в этом заведении только на бобы эдамаме, то, возможно, лучше выбрать что-нибудь более доступное. Например, обозреватель НГС недавно сравнивал то, как готовят в разных заведениях модную новинку — мак-н-чиз.

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