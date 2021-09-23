В Новосибирск пришла мода на американское блюдо — его подавали на президентских обедах и кормили нищих

Однако настоящая же популярность к мак-н-чиз пришла в ХХ веке, когда в 1937 году Kraft Company вывела на рынок упакованную версию блюда, где сыр был заменен сырным порошком, который достаточно было просто засыпать в уже сваренные макароны. Упаковки хватало на четырех человек, а стоила она всего 60 центов.

За два с лишним века мак-н-чиз оброс бесконечным количеством вариаций рецептов. Сегодня чаще всего макароны не просто засыпают сыром, а заливают приготовленным на основе сыра соусом. При этом их можно и запекать потом в духовке, и есть просто так — хорошенько перемешав. Итальянцы, как правило, относятся к мак-н-чиз с пренебрежением, считая американским извращением. Но, в сущности, это такая форма очень ленивой лазаньи — способ приготовить больше питательного и относительно съедобного корма с минимальными затратами времени и денег.

Что за мак-н-чизная

Точку Mac Eaters открыли создатели закусочной DoubleDog BrewPub из Академгородка, назвав его «первой мак-н-чизной России». Что ребята имели в виду, не очень понятно. В Москве есть небольшая сеть Mac&Cheese, первая точка которой открылась в 2017 году. Но, с другой стороны, она и не называет себя «мак-н-чизной».