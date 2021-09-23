В Новосибирск пришла мода на американское блюдо — его подавали на президентских обедах и кормили нищих

В Новосибирске открылась первая мак-н-чизная
По местному ресторанному рынку временами проходят волны моды на то или иное новое блюдо. Что-то остается потом в меню, что-то забывается как занятная, но не понятая публикой штуковина. Трендом этого сезона можно считать американский мак-н-чиз — запеченные с сыром макароны. У этой простецкой еды обнаруживаются неожиданно благородные корни и богатая история. В Новосибирске в середине сентября заработала первая закусочная, где мак-н-чиз стал основным блюдом, а сразу несколько заведений разного формата ввели его в свое меню. Обозреватель НГС проверил новинку в разных вариантах и заведениях.
Что за мак-н-чиз
Мак-н-чиз — (Mac&Cheese) — классика американской кухни и ровесник американского государства в принципе. Авторство рецепта приписывается ни много ни мало одному из создателей США и третьему по счету президенту этой страны Томасу Джефферсону. Для итальянской кухни идея добавить сыр в макаронные изделия, мягко говоря, не выглядит особенно оригинальной. Однако именно во второй половине
Макароны с сыром появились уже в первой американской поваренной книге (издана в начале
Однако настоящая же популярность к мак-н-чиз пришла в ХХ веке, когда в 1937 году Kraft Company вывела на рынок упакованную версию блюда, где сыр был заменен сырным порошком, который достаточно было просто засыпать в уже сваренные макароны. Упаковки хватало на четырех человек, а стоила она всего 60 центов.
За два с лишним века мак-н-чиз оброс бесконечным количеством вариаций рецептов. Сегодня чаще всего макароны не просто засыпают сыром, а заливают приготовленным на основе сыра соусом. При этом их можно и запекать потом в духовке, и есть просто так — хорошенько перемешав. Итальянцы, как правило, относятся к мак-н-чиз с пренебрежением, считая американским извращением. Но, в сущности, это такая форма очень ленивой лазаньи — способ приготовить больше питательного и относительно съедобного корма с минимальными затратами времени и денег.
Что за мак-н-чизная
Точку Mac Eaters открыли создатели закусочной DoubleDog BrewPub из Академгородка, назвав его «первой мак-н-чизной России». Что ребята имели в виду, не очень понятно. В Москве есть небольшая сеть Mac&Cheese, первая точка которой открылась в 2017 году. Но, с другой стороны, она и не называет себя «мак-н-чизной».
Mac Eaters заняла довольно просторный подвал в здании гостиницы «Центральная», дополнив ряд точек в ресторанном дворике (хотя, казалось бы, там уже было некуда вставать). Внутри 12 столиков (в основном на двоих) и открытая кухня с барной стойкой, с которой стекает декоративный «сыр». На стене постеры американских рэперов (Эминем показывает посетителям средний палец, что бы это ни значило), в динамиках звучит бодрый рэп (можете потренировать способности к аудированию, если считаете, что владеете английским).
Меню разделено на две группы, в первой есть четыре базовых варианта, к которым можно добавить любую комбинацию из 33 допов (бекон, грибы, жареные яйца, гуакамоле, разные виды сыров и
В чистом виде здешний мак-н-чиз кажется несколько пресным, но, добавив к нему допов поярче, можно получить нечто не просто съедобное, но уже даже вкусное. Самый беспроигрышный вариант — это Amigo (390 рублей), где допом выступает, по сути, чили кон карне — говяжий фарш, тушеный с помидорами, фасолью и перцем. Его только стоит смешать получше с остальными макаронами. Получится эдакий мексиканский вариант болоньезе.
Mac Pizza выглядит уже менее убедительно. Тонкий слой пепперони с оливками существует немного отдельно от остальной нейтральной массы, и когда в емкости кончается колбаса, доедать оставшиеся макарошки не тянет.
Где еще это можно съесть в Новосибирске
В прошлом году мак-н-чиз начали готовить в баре FRY, который специализируется на уличной еде из разных стран. За 250 рублей человек получал одноразовую алюминиевую емкость с запеченными макарошками, посыпанными жареной колбасой. Получалось сытно и даже по-своему вкусно, но как-то уж больно обыденно, и на общем фоне проигрывало. И поскольку в заведении хватало других (более ярко выглядевших) позиций вроде карривурста (жареные колбаски под соусом) или тако, то надолго блюдо здесь не задержалось.
Не устояли от нового тренда и в сети «Перчини», где мак-н-чиз появился этой осенью. Здесь блюдо подается уже в стальной сковородке и делается аж с двумя видами сыра (по виду — моцарелла и чеддер). Причем сыра этого настолько много, что макароны буквально плавают в нем, а тянущиеся за наколотым на вилку кусочком сырные нити приходится наматывать на зубчики как спагетти. Стоит мак-н-чиз полновесные 550 рублей, но кроме обилия сыра здешние мак-н-чиз отличаются еще и порцией курицы терияки и томатами черри с зеленью.
Два варианта макарон с сыром предлагает бар Soda в том же ресторанном дворике. Тут порция без добавок обойдется в 200 рублей (за колбасу возьмут еще 30). Здешний мак-н-чиз меньше и выглядит как модная закуска к напиткам, а не самостоятельное блюдо, за которым стоит идти.
Трудно сказать, надолго ли останется новинка в меню новосибирских заведений. Мак-н-чиз трудно воспринимать вне американского контекста и антуража, просто как еду. Само по себе это блюдо превращается просто в источник углеводов. Не особенно даже и дешевый, если брать сыр, сделанный из молока.
Если американская кухня не вызывает у вас аппетита, то, возможно, вам покажется интересным обзор НГС новых заведений национальной кухни с качественной кухней и большим размером порций.