Как бы не лопнуть: 3 заведения национальной кухни с вкусной дешевой едой и большими порциями

Рестораторов часто обвиняют в жадности. Дескать, мало того, что цены высокие, так еще и приносят тарелку, где еды на три укуса. Обозреватель НГС Стас Соколов выбрал три достойных заведения национальной кухни с большим размером порций. Правда, есть нюансы.



«Бишкек»



(Никитина, 53/1)

Большое кафе, открывшееся недавно на улице Никитина со стороны частного сектора. Просторный зал явно рассчитан на массовые торжества. Есть даже отделенная кокетливой перегородкой зона для не очень больших компаний. Днем, впрочем, здесь пока малолюдно, точка еще не раскрутилась. Обслуживание сдержанно душевное, но неспешное. Меню лаконичное, а выбор упрощает то обстоятельство, что части позиций может просто не быть.

