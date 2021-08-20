Как бы не лопнуть: 3 заведения национальной кухни с вкусной дешевой едой и большими порциями

Рестораторов часто обвиняют в жадности. Дескать, мало того, что цены высокие, так еще и приносят тарелку, где еды на три укуса. Обозреватель НГС Стас Соколов выбрал три достойных заведения национальной кухни с большим размером порций. Правда, есть нюансы.
«Бишкек»
(Никитина, 53/1)
Большое кафе, открывшееся недавно на улице Никитина со стороны частного сектора. Просторный зал явно рассчитан на массовые торжества. Есть даже отделенная кокетливой перегородкой зона для не очень больших компаний. Днем, впрочем, здесь пока малолюдно, точка еще не раскрутилась. Обслуживание сдержанно душевное, но неспешное. Меню лаконичное, а выбор упрощает то обстоятельство, что части позиций может просто не быть.
Впечатляет лагман. Он немного дороже (200 рублей), чем стоит блюдо с таким названием в обычных «узбечках». Но когда вам приносят тарелку, вы понимаете, что заказать к этому лагману еще что-то было ошибкой. По сути, это даже не суп с лапшой, а такая среднеазиатская вариация итальянской пасты. Много лапши, много мяса, чуть меньше овощей и густой, пряный бульон, исполняющий здесь партию соуса. Лапша, к слову, выше всех похвал — упругая, тягучая, впитавшая тепло и силу рук, которые ее растягивали, и не успевшая размякнуть.
Хороши и шашлыки. Заказанной баранины, правда, не оказалось, но и говяжий (180 рублей) был сделан очень аккуратно. Кусочек к кусочку, сочное мясо — ни жил, ни лишнего жира. Маринада, конечно, не пожалели (мясо местами уж слишком мягкое и сочное), но он абсолютно не чувствуется. Посетители также хватят манты и шурпу.
KUZU
(Красный проспект, 45)
Точка на Красном проспекте, но вы легко можете ее не заметить, даже если идете мимо — это просто дверь в подвальное помещение. Внутри воссоздана типичная турецкая или европейская (с аналогичной кухней) закусочная, куда заходят поесть, а не за атмосферой. Кухня турецкая, уличная: кебаб из баранины, кюфта, мясо, запеченное в печи. Готовит сам создатель заведения, давно живущий в Новосибирске турок по имени Даниэль. Готовит именно так, как принято у него на родине в приличных местах: со сложносочиненным салатом и собственноручно смешанным легким соусом.
Если вы не спешите и хотите поесть на месте, стоит взять искендер кебаб — свежесрезанное с вертела мясо, выложенное поверх вытянутой питы в сопровождении салата и маринованных огурцов и перчиков. Баранина для вертела подобрана нежирная, так что вкус оказывается чуть приглушенным, но зато всё вместе воспринимается как-то легче. Есть искендер лучше вилкой, хотя в принципе можно брать содержимое тарелки и накладывать в питу в любом сочетании по вкусу.
Хорош и обычный донер кебаб (по сути, это то же самое, что и искендер, но вся начинка уже внутри). Точнее она должна быть внутри по концепции, но Даниэль ее просто выкладывает поверх раскрытой, как книжка, питы. Получается живописно, но не особо удобно для формата «иду и ем» — без вилки и здесь не обойтись.
KUZU — проект хрупкий, в нем всё держится на одном человеке. Поэтому, с одной стороны, хочется посоветовать не откладывать туда поход (потому что может так случиться, что заведение закроется раньше, чем вы соберетесь). С другой — есть вероятность, что после публикации этого текста туда придет слишком много людей сразу, и им придется слишком долго ждать своего донера. И это еще в лучшем случае. В худшем — всё закончится еще до вашего прихода.
Tuan Pho Vietnam
(Вилюйская, 15)
Почти секретная точка в подвале новостройки в районе Пединститута. Дом находится во дворах, вывеска блеклая, как будто хозяева специально не хотят привлекать к себе лишнего внимания. Но стоит подойти совсем близко, и понимаешь, место непростое. На входе и потом на каждой ступеньке вниз стоят горшки с цветами. Внутри полное ощущение, что закусочная — это часть дома, где живут владельцы (обычная практика в Азии), даже табличка висит, что, дескать, эта часть зала «для персонала».
Хозяин-вьетнамец призывает чувствовать себя как дома и брать всё, «что захочется»: напитки и печенье, которые лежат в зале. Но потом, конечно, хорошо бы заплатить. Меню достаточно обширно, в нем больше тридцати позиций, но они разбиты на понятные группы: лапша одного вида с разными видами мяса и рыбы, лапша другого вида, суп на основе трех разных видов мяса и т.д. Супы можно взять половиной порции, что будет очень разумным, если вы планируете еще и основное блюдо.
Интересные, богатые бульоны, отличающиеся от того, к чему новосибирцы успели уже привыкнуть в паре десятков работающих вьетнамских заведений. Состав продуктов, возможно, не всегда аутентичный, но видно, что повар умеет готовить и делает это, используя те продукты, которые доступны здесь и сейчас. В жареной лапше чего только не встретишь — и куски крупной зеленой стручковой фасоли, и фигурно вырезанный картофель фри. Большой выбор вьетнамских безалкогольных напитков на основе тропических соков и вьетнамского пива.
Важное замечание: перечисленные заведения — это одиночные проекты, где чего-то может не быть, возможно долгое ожидание, если придет больше клиентов, чем обычно. Не «Макдоналдс», в общем. Так что стоит заранее отнестись с пониманием. Ну или просто сразу идти за «Биг Тейсти», там очередей нет почти никогда.
Если цены и в этих недорогих заведениях вам покажутся чрезмерными, вы можете встать за плиту сами и приготовить любые блюда самостоятельно. Вот, например, набор простых, но эффектных рецептов от новосибирского шеф-повара Павла Коледина. На каждый уйдет не больше получаса.