Три несложных, но небанальных блюда для мангала (вся суть в маленьких хитростях от шеф-повара)

Развернуть лаваш, выложить сыр по центру и посыпать хмели-сунели. Закрыть сыр в лаваше, смазывая яйцом, чтобы при жарке лаваш не раскрывался.

Смешать сметану и аджику. Соединить рубленый томат и зелень, заправить ароматным маслом, солью и перцем.