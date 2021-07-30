Три несложных, но небанальных блюда для мангала (вся суть в маленьких хитростях от шеф-повара)

Лето — время шашлыков, но рано или поздно каждый из нас задает себе вопрос: а можно ли на мангале сделать что-то интересней просто мяса на шампурах. Если вы перепробовали уже все маринады, и простая замена свинины на баранину вас уже не вдохновляет, посмотрите подборку из трех блюд, которые подготовил специально для НГС новосибирский шеф-повар Павел Коледин. В сущности, ничего сложного. Любое из этих блюд можно приготовить за полчаса.
Сулугуни в лаваше
Простая и быстрая закуска из доступных продуктов. Эдакая кесадия в кавказском стиле, но только улучшенная и дополненная. Если у вас есть полноценное барбекю, то лучше воспользоваться им, но подойдет и любая решетка, положенная на мангал.
Для двух порций (или одной, если это основное блюдо) нам потребуется
— Лаваш, 1 шт.
— Сыр сулугуни, 150 г
— Смесь хмели-сунели, треть чайной ложки
— Яйцо куриное, 1 шт.
— Сметана, 1 ст. л.
— Аджика, 1 ч. л.
— Спелый томат, 2 шт. среднего размера
— Микс зелени, 2 ст. л.
— Масло растительное ароматное, 1 ст. л.
— Соль / перец, по вкусу
Как готовить
Томат порезать кубиком. Порубить зелень (подойдет всё, что найдете на грядке: кинза, лук, укроп, петрушка). Сыр натереть на крупной терке.
Развернуть лаваш, выложить сыр по центру и посыпать хмели-сунели. Закрыть сыр в лаваше, смазывая яйцом, чтобы при жарке лаваш не раскрывался.
Смешать сметану и аджику. Соединить рубленый томат и зелень, заправить ароматным маслом, солью и перцем.
Сулугуни в лаваше обжариваем на гриле с двух сторон до румяной корочки.
Затем нужно разрезать обжаренный сулугуни на 4 части, выложить на плоскую тарелку. Сверху на каждый кусочек выложить по чайной ложке соуса из сметаны с аджикой, поверх соуса выложить по столовой ложке томатов с зеленью.
Советы шефа
- Добавьте в зелень мяту (порубить листья) — это придаст уникальный свежий вкус блюду. Таким образом мяту можно использовать для любых овощных салатов.
- Сначала обжарьте свернутую сторону лаваша — чтобы он склеился и припекся.
- Если лаваш начинает подниматься и вздуваться — значит сыр расплавился, и блюдо готово.
- Лаваш лучше покупать на рынке, но магазинный тоже подойдет.
Армянский салат «Хоровац»
Обжаренные овощи часто используют в кухнях разных стран — например, известный всем рататуй из французской кухни или аджапсандали из кавказской. Салат «Хоровац» (так в Армении называется шашлык и вообще любые продукты, приготовленные на углях) — это менее известный, но очень яркий и вкусный аналог этих блюд.
На два человека нам потребуется
— Болгарский перец, 1 шт.
— Баклажаны, 1 шт.
— Спелые средние томаты, 3 шт.
— Красный лук, 1 маленькая головка и чеснок, 1 зубчик
— Свежий перец чили, половина
— Гранат, 1 ст. л. зернышек
— Зеленый лук, кинза, петрушка и укроп — по маленькому пучку
— Растительное масло ароматное, 2–3 ст. л.
— Соль и перец, по вкусу
Как готовить
Лук очистить и разрезать пополам, чеснок натереть на мелкой терке, чили нарезать колечками.
Баклажан, болгарский перец, томат и красный лук обжарить на гриле до готовности.
С перца, томата и баклажана снять кожицу и порезать кубиком примерно 1,5–2 см. Добавить в овощи рубленую зелень (всю вышеперечисленную). Заправить ароматным растительным маслом, тертым чесноком, солью и перцем.
Подавать лучше в углубленной тарелке, сверху посыпать гранатовыми зернами и украсить колечками чили.
Советы шефа
- Баклажан лучше не нарезать, а обжаривать целым — именно так принято в армянской кухне. После обжарки баклажана кожица легко отделяется.
- Для гриля лучше использовать свежие овощи, без вмятин. Тогда будет максимально раскрыт их яркий и насыщенный вкус.
- Чтобы быстро очистить гранат, нужно разрезать его поперек, подготовить миску с водой и перевернуть гранат на широко раздвинутые пальцы над миской. После этого постучать ложкой по гранату — все зерна отделятся от кожуры.
Стейк из лосося с пряной сальсой из томатов гриль и йогуртовым соусом
Начнем с простого. Лосось просто создан для гриля, это жирная, крупная рыба, с которой практически ничего не нужно делать. Если просто не испортить, то уже получится хорошо. А если еще грамотно улучшить, добавив уместный гарнир и подобрав соус, выйдет и вовсе ресторанное блюдо. В этом рецепте главное — сальса, которая очень подходит к рыбе.
Для одной порции нам понадобятся
— Лосось филе, 250 г
— Соль, перец
— Оливковое масло, 100 г
— Спелые средние томаты, 3 шт.
— Молодой чеснок, 2 головки, лук репчатый, 1 средняя луковица
— Розмарин (пара веточек), кориандр и зира (молотые по 0,5 ч. л. каждого)
— Смесь зелени (кинза, мята, укроп, петрушка), по одному пучку, порубить листья
— Сметана, 150 г и йогурт, 150 г
Как готовить
Томаты, чеснок, лук и розмарин обжечь на гриле.
Соединить овощи в стакане блендера: томаты, листочки розмарина, зубчики чеснока, лук, две трети оливкового масла, молотые кориандр и зиру, соль и перец по вкусу. Взбить до однородной консистенции. Туда же добавить треть рубленой зелени. Сметану и йогурт смешать, добавить две трети рубленой зелени, 20 г оливкового масла, соль и перец по вкусу.
Филе лосося посолить, поперчить и смазать оливковым маслом, обжарить на гриле с двух сторон до готовности. Обжаренный стейк выкладываем в углубленную тарелку, рядом сальсу из томатов гриль и йогуртовый соус.
Советы шефа
- Самый простой способ определить качественный лосось — он должен пахнуть свежими огурцами.
- Чтобы проверить готовность стейка, нужно надавить на него. Если не пружинит, значит — готов. Кстати, стейк с небольшой сырцой — намного вкуснее. Сырой внутри лосось — это нормально, не нужно доводить до полной готовности, это только испортит хороший продукт.
- Стоит позаботиться и купить к стейку хорошую чиабатту. Ее можно тоже обжарить на гриле — будет очень вкусно.
- Соус можно сделать заранее дома. Сальсу можно хранить в холодильнике 3–4 дня. Он прекрасно сочетается и с мясом, и с рыбой, можно даже использовать как перекус — просто макая поджаренный хлеб в соус.
Павел Каледин — известный новосибирский шеф-повар. Сейчас отвечает за кухню в изакая-баре «Жан Хуан Лу» и ресторане «Веранда Дениса Иванова».
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