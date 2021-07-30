30 июля пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 73.19
eur 86.86
Тема дняУмер двухмесячный ребёнок с COVID-19

Все новости

Все новости

Три несложных, но небанальных блюда для мангала (вся суть в маленьких хитростях от шеф-повара)

Кавказская кесадия, гриль-салат и рыба с авторским соусом

266
Обсудить

Поделиться

На приготовление каждого блюда уйдет не больше получаса

На приготовление каждого блюда уйдет не больше получаса

Поделиться

Лето — время шашлыков, но рано или поздно каждый из нас задает себе вопрос: а можно ли на мангале сделать что-то интересней просто мяса на шампурах. Если вы перепробовали уже все маринады, и простая замена свинины на баранину вас уже не вдохновляет, посмотрите подборку из трех блюд, которые подготовил специально для НГС новосибирский шеф-повар Павел Коледин. В сущности, ничего сложного. Любое из этих блюд можно приготовить за полчаса.


Сулугуни в лаваше


Обычный лаваш с сыром можно превратить в яркую, интересную закуску

Обычный лаваш с сыром можно превратить в яркую, интересную закуску

Поделиться

Простая и быстрая закуска из доступных продуктов. Эдакая кесадия в кавказском стиле, но только улучшенная и дополненная. Если у вас есть полноценное барбекю, то лучше воспользоваться им, но подойдет и любая решетка, положенная на мангал.

Для двух порций (или одной, если это основное блюдо) нам потребуется

Набор продуктов для сулугуни в лаваше

Набор продуктов для сулугуни в лаваше

Поделиться

— Лаваш, 1 шт.

— Сыр сулугуни, 150 г

— Смесь хмели-сунели, треть чайной ложки

— Яйцо куриное, 1 шт.

— Сметана, 1 ст. л.

— Аджика, 1 ч. л.

— Спелый томат, 2 шт. среднего размера

— Микс зелени, 2 ст. л.

— Масло растительное ароматное, 1 ст. л.

— Соль / перец, по вкусу

Как готовить

Главная операция в этом рецепте — нарезать начинку для лаваша

Главная операция в этом рецепте — нарезать начинку для лаваша

Поделиться

Томат порезать кубиком. Порубить зелень (подойдет всё, что найдете на грядке: кинза, лук, укроп, петрушка). Сыр натереть на крупной терке.

Яйцо нужно, чтобы лаваш не разворачивался

Яйцо нужно, чтобы лаваш не разворачивался

Поделиться

Развернуть лаваш, выложить сыр по центру и посыпать хмели-сунели. Закрыть сыр в лаваше, смазывая яйцом, чтобы при жарке лаваш не раскрывался.

Смешать сметану и аджику. Соединить рубленый томат и зелень, заправить ароматным маслом, солью и перцем.

Сверток можно обжарить и на сковороде, но на огне он получится вкуснее

Сверток можно обжарить и на сковороде, но на огне он получится вкуснее

Поделиться

Сулугуни в лаваше обжариваем на гриле с двух сторон до румяной корочки.

Затем нужно разрезать обжаренный сулугуни на 4 части, выложить на плоскую тарелку. Сверху на каждый кусочек выложить по чайной ложке соуса из сметаны с аджикой, поверх соуса выложить по столовой ложке томатов с зеленью.

Последняя деталь — украсить кусочки поджаренного лаваша соусом

Последняя деталь — украсить кусочки поджаренного лаваша соусом

Поделиться

Советы шефа

  • Добавьте в зелень мяту (порубить листья) — это придаст уникальный свежий вкус блюду. Таким образом мяту можно использовать для любых овощных салатов.
  • Сначала обжарьте свернутую сторону лаваша — чтобы он склеился и припекся.
  • Если лаваш начинает подниматься и вздуваться — значит сыр расплавился, и блюдо готово.
  • Лаваш лучше покупать на рынке, но магазинный тоже подойдет.

Армянский салат «Хоровац»


«Хоровац» — это всё, что пожарили на огне

«Хоровац» — это всё, что пожарили на огне

Поделиться

Обжаренные овощи часто используют в кухнях разных стран — например, известный всем рататуй из французской кухни или аджапсандали из кавказской. Салат «Хоровац» (так в Армении называется шашлык и вообще любые продукты, приготовленные на углях) — это менее известный, но очень яркий и вкусный аналог этих блюд.

На два человека нам потребуется

Набор для салата «Хоровац»

Набор для салата «Хоровац»

Поделиться

— Болгарский перец, 1 шт.

— Баклажаны, 1 шт.

— Спелые средние томаты, 3 шт.

— Красный лук, 1 маленькая головка и чеснок, 1 зубчик

— Свежий перец чили, половина

— Гранат, 1 ст. л. зернышек

— Зеленый лук, кинза, петрушка и укроп — по маленькому пучку

— Растительное масло ароматное, 2–3 ст. л.

— Соль и перец, по вкусу

Как готовить

Лук очистить и разрезать пополам, чеснок натереть на мелкой терке, чили нарезать колечками.

Овощи допускается немного подпалить, это добавит блюду вкуса

Овощи допускается немного подпалить, это добавит блюду вкуса

Поделиться

Баклажан, болгарский перец, томат и красный лук обжарить на гриле до готовности.

С перца, томата и баклажана снять кожицу и порезать кубиком примерно 1,5–2 см. Добавить в овощи рубленую зелень (всю вышеперечисленную). Заправить ароматным растительным маслом, тертым чесноком, солью и перцем.

Из перцев нужно удалить серцевину

Из перцев нужно удалить серцевину

Поделиться

Подавать лучше в углубленной тарелке, сверху посыпать гранатовыми зернами и украсить колечками чили.

Советы шефа

Осталось выложить готовую смесь на тарелки

Осталось выложить готовую смесь на тарелки

Поделиться

  • Баклажан лучше не нарезать, а обжаривать целым — именно так принято в армянской кухне. После обжарки баклажана кожица легко отделяется.
  • Для гриля лучше использовать свежие овощи, без вмятин. Тогда будет максимально раскрыт их яркий и насыщенный вкус.
  • Чтобы быстро очистить гранат, нужно разрезать его поперек, подготовить миску с водой и перевернуть гранат на широко раздвинутые пальцы над миской. После этого постучать ложкой по гранату — все зерна отделятся от кожуры.

Стейк из лосося с пряной сальсой из томатов гриль и йогуртовым соусом


В случае с лососем главное — не испортить его в процессе приготовления

В случае с лососем главное — не испортить его в процессе приготовления

Поделиться

Начнем с простого. Лосось просто создан для гриля, это жирная, крупная рыба, с которой практически ничего не нужно делать. Если просто не испортить, то уже получится хорошо. А если еще грамотно улучшить, добавив уместный гарнир и подобрав соус, выйдет и вовсе ресторанное блюдо. В этом рецепте главное — сальса, которая очень подходит к рыбе.

Для одной порции нам понадобятся

Главная фишка этого блюда — авторский соус

Главная фишка этого блюда — авторский соус

Поделиться

— Лосось филе, 250 г

— Соль, перец

— Оливковое масло, 100 г

— Спелые средние томаты, 3 шт.

— Молодой чеснок, 2 головки, лук репчатый, 1 средняя луковица

— Розмарин (пара веточек), кориандр и зира (молотые по 0,5 ч. л. каждого)

— Смесь зелени (кинза, мята, укроп, петрушка), по одному пучку, порубить листья

— Сметана, 150 г и йогурт, 150 г

Как готовить

Овощи нужно обжечь на гриле

Овощи нужно обжечь на гриле

Поделиться

Томаты, чеснок, лук и розмарин обжечь на гриле.

Соединить овощи в стакане блендера: томаты, листочки розмарина, зубчики чеснока, лук, две трети оливкового масла, молотые кориандр и зиру, соль и перец по вкусу. Взбить до однородной консистенции. Туда же добавить треть рубленой зелени. Сметану и йогурт смешать, добавить две трети рубленой зелени, 20 г оливкового масла, соль и перец по вкусу.

Лосось лучше немного недожарить, чем пересушить

Лосось лучше немного недожарить, чем пересушить

Поделиться

Филе лосося посолить, поперчить и смазать оливковым маслом, обжарить на гриле с двух сторон до готовности. Обжаренный стейк выкладываем в углубленную тарелку, рядом сальсу из томатов гриль и йогуртовый соус.

Советы шефа

В готовое блюдо добавить оливковое масло

В готовое блюдо добавить оливковое масло

Поделиться

  • Самый простой способ определить качественный лосось — он должен пахнуть свежими огурцами.
  • Чтобы проверить готовность стейка, нужно надавить на него. Если не пружинит, значит — готов. Кстати, стейк с небольшой сырцой — намного вкуснее. Сырой внутри лосось — это нормально, не нужно доводить до полной готовности, это только испортит хороший продукт.
  • Стоит позаботиться и купить к стейку хорошую чиабатту. Ее можно тоже обжарить на гриле — будет очень вкусно.
  • Соус можно сделать заранее дома. Сальсу можно хранить в холодильнике 3–4 дня. Он прекрасно сочетается и с мясом, и с рыбой, можно даже использовать как перекус — просто макая поджаренный хлеб в соус.
Шеф-повар Павел Каледин

Шеф-повар Павел Каледин

Поделиться

Павел Каледин — известный новосибирский шеф-повар. Сейчас отвечает за кухню в изакая-баре «Жан Хуан Лу» и ресторане «Веранда Дениса Иванова».

Если вам не хочется стоять у мангала в жару, то вот семь рецептов летних холодных супов. Вы не поверите, но окрошки там нет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

рецептрецепт от шеф-повараблюда на гриле
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...