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Сделай сам: 7 рецептов летних холодных супов (окрошки среди них нет)

Сделай сам: 7 рецептов летних холодных супов (окрошки среди них нет)

На самый легкий суп у вас уйдет меньше 15 минут, на самый сложный — полдня. Но оно того стоит

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Второй по популярности летний суп после <nobr class="_">окрошки —</nobr> это гаспачо. Но есть еще варианты

Второй по популярности летний суп после окрошки — это гаспачо. Но есть еще варианты

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Нельзя просто взять и нарубить таз окрошки — в мире есть десятки других рецептов вкусных летних супов. Рассказываем только малую часть того, что можно приготовить уже сегодня.

1

Йогуртовый суп

По вкусу напоминает таратор — аналог окрошки в Болгарии и Северной Македонии. Только болгары делают свой суп на кислом молоке, мы же предлагаем сжалиться над желудком и добавить жидкий йогурт.

Нам понадобится:

йогурт натуральный — 1 л;
вода — 1 стакан;
помидоры — 0,5 кг;
огурец — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
базилик, соль, перец — по вкусу;
гренки — по желанию.

Помидоры ошпариваем кипятком и режем крупными кубиками, измельчаем их в блендере вместе с базиликом и чесноком. Огурец натираем на средней терке, добавляем в наше пюре. Всё смешиваем с йогуртом и водой, украшаем гренками и зеленью. Можно подавать!

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2

Неокрошка на кефире

На этот суп нам понадобится минимум продуктов и еще меньше свободного времени:

редька зеленая — 2 шт.;
огурец — 2 шт.;
кефир — 0,5 л;
чеснок — 2 зубчика;
зелень (укроп, петрушка, кинза — всё, что вам понравится);
соль и перец — по вкусу.

Кефир разливаем в два стакана поровну, чистим редьку и огурец. Овощи трем на мелкой терке, добавляем стакан кефира, солим и перчим.

Дальше в блендер отправляем всю зелень и чеснок, измельчаем и замешиваем со вторым стаканом кефира. Подаем как инь и ян, а во время еды не стесняемся смешивать.

Любимый суп фанатов кефира

Любимый суп фанатов кефира

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3

Суп из щавеля

Не просто зеленый суп! А составной, на две основы: снизу — картофельное пюре, а сверху — нежный щавелевый крем. Готовится быстро и несложно. Нам понадобится:

перепелиные яйца — 10–12 шт.;
лук порей — 2 стебля с белыми корешками;
сливочное масло — 30 г;
картофель — 0,4 кг;
щавель — 150 г;
вода или бульон — 1 л;
сливки 33% — 100 мл;
оливковое масло — 2 столовых ложки;
соль и перец — по вкусу.

Яйца кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой, доводим до кипения. Варим 5 минут, затем охлаждаем проточной водой.

Стебли порея промываем и режем. Растапливаем в кастрюле сливочное масло и томим лук на слабом огне до появления золотистого цвета. Картофель моем, чистим, режем кубиками и добавляем к порею. Жарим еще 5 минут. Далее вливаем в кастрюлю воду или бульон (что вам больше по вкусу) и доводим до кипения. Варим на слабом огне еще 20 минут.

Далее снимаем кастрюлю с огня, овощи в ней доводим блендером до состояния пюре.

В другой кастрюле кипятим воду, опускаем в нее на 30 секунд щавель и сразу перекладываем его в ледяную воду еще на минуту. Даем щавелю обсохнуть, отправляем его в блендер со сливками и оливковым маслом и пюрируем. Солим-перчим по вкусу.

Суп готов, осталось его подать. Для этого в тарелку сначала наливаем картофельный суп-пюре, а сверху — несколько ложек крема из щавеля. Украшаем порезанными на половинки перепелиными яйцами. Готово!

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4

Гаспачо

Попсово, но очень вкусно. Суп жгучий, как испанская коррида, ароматный и яркий — идеально для летнего ужина или даже обеда.

На приготовление уйдет чуть меньше часа, из продуктов понадобится:

помидоры — 0,5 кг;
огурцы — 0,3 кг;
болгарский перец — 0,3 кг;
лук репчатый — 1 шт.;
лимон — 1 шт.;
томатный сок — 0,5 л;
оливковое масло — 100 мл;
винный уксус, соль и перец — по вкусу.

Ошпариваем помидоры кипятком, чтобы легко снять с них кожицу, режем крупными кубиками. Перец чистим от семян и тоже режем кубиками. Заливаем овощи томатным соком, крошим чеснок и лук, всё это перемешиваем в блендере. Получившуюся кашицу заправляем оливковым маслом, выжимаем сок лимона. Можно добавить три чайных ложки винного уксуса, солить и перчить — по вкусу.

Гаспачо нужно настояться пару часов, перед подачей покрошите в суп огурец и украсьте тарелку. К нему в компанию можно порубить свежий редис — будет оригинально и не менее вкусно.

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5

Клубничный гаспачо

А это рецепт гаспачо для продвинутых кулинаров, который мы нашли на форуме E1.RU. С готовкой придется заморочиться — одно клубничное конфи чего стоит! Но результат вас определенно порадует.

Нам понадобится:

сладкий красный перец — 0,2 кг;
сладкий зеленый перец — 0,2 кг;
томатный сок — 6 столовых ложек;
клубника — 0,3 кг;
огурцы — 0,2 кг;
хлеб зерновой — 0,2 кг;
чеснок — 2 зубчика;
оливковое масло — 2 столовых ложки;
тимьян — 2 веточки;
винный уксус, соль — по вкусу.

С хлеба срезаем корку, булку режем кубиками по два сантиметра. Кубики делим на две части, первую убираем — она нам пригодится чуть позже. Вторую жарим на оливковом масле с чесноком и тимьяном до появления золотистой корочки.

Далее кубиками режем огурцы, перцы, клубнику и чеснок. Смешиваем их с обжаренным хлебом и остатками масла. Добавляем томатный сок, винный уксус и соль. Отправляем мариноваться на 3–6 часов.

В это время займемся гренками и клубничным конфи. Кубики хлеба обжариваем на масле и чесноке до золотистой корочки, снимаем и перекладываем на бумажное полотенце — пусть впитает лишнее масло. Разогреваем духовку до 100 градусов, режем клубнику пополам, обмакиваем в оливковое масло, слегка посыпаем сахаром и отправляем в духовку на полтора часа. Затем перевернем и повялим в духовке еще 30 минут. Ягоды должны стать бордовыми и нежными, но хранить свою форму.

Важный момент: конфи будет идеальным, если приготовить его за пару дней до того, как соберетесь есть гаспачо. А всё это время оно будет отлично храниться в холодильнике в обычном пластиковом контейнере.

На клубничный гаспачо придется потратить полдня, зато результат вас приятно удивит

На клубничный гаспачо придется потратить полдня, зато результат вас приятно удивит

Охлажденный гаспачо разливаем по тарелкам, украшаем ягодами, гренками, зеленью. И едим.

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6

Свекольник

Сначала этот суп придется сварить, а потом остудить. Нам понадобится:

свекла — 3 шт.;
огурец — 1 шт.;
говядина — 0,3 кг;
яйцо (желток) — 1 шт.;
зелень — любая, по вкусу;
соль, перец, уксус — по вкусу.

Свеклу чистим и режем соломкой, отвариваем до готовности. Остужаем, добавляем соль, сахар, уксус или лимонную кислоту (на ваш вкус). Оставляем мариноваться на час. Параллельно можно вскипятить воду и оставить ее остужаться.

Далее отвариваем мясо, режем его соломкой. Зелень перетираем с яичным желтком, добавляем нарезанный соломкой огурец. В свекольный маринад добавляем говядину, огурец и заливаем остуженной водой. Суп готов! Можно есть его с хлебом или как литовцы — вприкуску с вареным картофелем.

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7

Огуречно-имбирный суп

Для приготовления этого супа нам понадобится:

огурцы — 1 кг;
свежий корень имбиря — 3 см;
чеснок — 1 зубчик;
петрушка — 1 пучок;
базилик — 1 пучок;
кокосовое молоко — 200 мл;
лед — горсть или две;
соль, перец, зеленый табаско — по вкусу.

Имбирь и чеснок чистим, отправляем в блендер, огурцы режем средними дольками и тоже отправляем в блендер. К ним добавляем порубленную петрушку и базилик, солим-перчим и начинаем измельчать. Сначала на небольшой мощности, а когда смесь будет достаточно однородной, добавляем кокосовое молоко, лед и взбиваем до полной готовности.

Подаем сразу же, по желанию украшаем суп табаско, можно зеленью. Вприкуску подойдут кукурузные чипсы начос или картофельные чипсы.

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8

Что еще приготовить?

У хорошей хозяйки есть в запасе рецепты на все случаи жизни. Сохраните их:

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