В Первомайском сквере закрыли проход к последнему ресторану: Sabai bar объявил о технических проблемах в работе

В Первомайском сквере закрылось последнее работавшее посреди ремонта заведение общепита: проход через забор, в который входили клиенты заведения Sabai bar закрыли.
Sabai bar прекратил работу сегодня. Но еще утром в группе заведения в соцсети «ВKонтакте»был опубликован пост, в котором потенциальных посетителей приглашают на «невероятные завтраки». Объявление о том, что ресторан не работает «по техническим причинам» появилось днем в другой социальной сети, заблокированной в России. В Sabai bar на пистменный запрос НГС о ситуации не ответили.
Мэрия уже несколько лет пыталась снести в Первомайском сквере несколько построенных там павильонов, в которые рестораторы арендовали помещения. Первыми прекратили работу рестораны Park Cafe и «Перчини» в двухэтажном здании на Красном проспекте 25,1 после того, как там попросту отключили электричество. На минувших выходных закрылась и бургерная Carl`s Jr.
Сооружения эти простояли больше десяти лет, но городские власти начали добиваться освобождения занятых ими участков только недавно и получили по этому поводу соответствующие решения суда.
Всё это время, пока закрывались другие заведения, Sabai bar работал, несмотря на то, что территория Первомайского сквера сейчас огорожена забором и превратилась в большую стройку. Чтобы обеспечить проход в заведение его владельцы договорились с выполняющей работы организацией о том, чтобы сделать в заборе проход, рядом с которым сидел специальный сотрудник бара, который должен был уточнять, куда направляется пытающийся пройти внутрь человек.
Ранее владелец помещения получил от судебных приставов требование освободить это помещение «в срок до 17 июля 2023 года», а также предупреждение «об отключении коммунальных услуг 17 июля 2023 года в 14.00 часов». Как следует из решения Арбитражного суда по Новосибирской области, предприниматель Артур Кулагин пытался заблокировать это решение по средствам иска о принятии обеспечительных мер (заключавшихся в приостановке действия требований приставов), но суд в этом ходатайстве отказал.
Sabai Bar открыли в начал 2022 года предприниматели Артур Кулагин и Александр Пригаров. Заведение специализировалось на так называемой паназиатской кухне (то есть включающей блюда разных стран Юго-Восточной Азии). В прошлом году Sabai bar стал обладателем Народной премии НГС в номинации «Лучший ресторан». Сейчас по данным Контур.Фокус, единственным учредителем ООО «Арталекс групп», которое управляло заведением, является Артур Кулагин. В прошлом году выручка компании составила порядка 47 млн. рублей, чистая прибыль — 6 млн. рублей.
О том, кому принадлежат павильоны в Первомайском сквере и почему их хочет снести мэрия, читайте в расследовании журналиста НГС Ильи Калинина.