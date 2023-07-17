В Первомайском сквере закрыли проход к последнему ресторану: Sabai bar объявил о технических проблемах в работе

Sabai Bar открыли в начал 2022 года предприниматели Артур Кулагин и Александр Пригаров. Заведение специализировалось на так называемой паназиатской кухне (то есть включающей блюда разных стран Юго-Восточной Азии). В прошлом году Sabai bar стал обладателем Народной премии НГС в номинации «Лучший ресторан». Сейчас по данным Контур.Фокус, единственным учредителем ООО «Арталекс групп», которое управляло заведением, является Артур Кулагин. В прошлом году выручка компании составила порядка 47 млн. рублей, чистая прибыль — 6 млн. рублей.