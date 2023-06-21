В Новосибирске уже 5 дней не работает Park Cafe — что сейчас происходит рядом со зданием

В Новосибирске уже пять дней в Первомайском сквере не работает здание, где располагаются пиццерия «Перчини» и Park Cafe. Как сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией, 16 июня в кафе отключили электричество.
Корреспондент НГС попытался попасть в заведение, но дверь оказалась закрыта. Также на территории рядом с кафе убраны столики, где располагалась летняя терраса.
Владельцы кафе пока ситуацию не комментируют. Редакция также направила официальный запрос в мэрию Новосибирска для выяснения обстоятельств.
Спор из-за здания между Новосибирским областным УФАС и мэрией Новосибирска начались в 2019 году. Тогда антимонопольная служба выявила нарушение в выделении муниципальной земли в Первомайском сквере под кафе и рестораны. Речь шла о трех земельных участках, которые занимают здание Park Cafe с «Перчини», ресторан Carl’s Jr. и Sabai Bar.
Нарушение, по мнению УФАС, случилось в 2017 году, когда эти участки мэрия отдала в аренду без торгов, как это предполагал закон. В результате муниципалитет нарушил часть 1 статьи 15 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В итоге здание признали самовольной постройкой. Иск о сносе «самовольной постройки» власти подали к ООО «Антрацит» в ноябре 2020 года. В конце июля 2022 года Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске иск удовлетворил. Но вместо сноса мэрия попыталась получить здание в собственность. Претензии мэрии сначала областным арбитражем, а затем в январе 2023 года и Седьмым апелляционным судом, признаны несостоятельными.