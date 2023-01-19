Мэрия не смогла забрать себе здание с «Перчини» и Park Cafe в Первомайском сквере

Двухэтажка с кафе в Первомайском сквере появилась в 2007 году, но через несколько лет обнаружилось, что собственник построил «объект капитального строительства», хотя по закону не имел на то права. Также непонятно, каким образом это капитальное строение, кстати, давно уже внесенное в ЕГРН, осталось незамеченным чиновниками на момент заключения договора аренды. Когда нарушения были обнаружены общественниками и преданы огласке, начались разбирательства в судах. И тогда мэрия стала добиваться сноса «самовольной постройки».

