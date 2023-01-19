Мэрия не смогла забрать себе здание с «Перчини» и Park Cafe в Первомайском сквере

17 января Седьмой арбитражный апелляционный суд поставил точку в споре между мэрией Новосибирска и арендатором земли под двухэтажным зданием с «Перчини» и Park Cafe ООО «Антрацит».
Двухэтажку признали самовольной постройкой, и муниципалитет подал иск о признании на нее права собственности. Претензии мэрии сначала областным арбитражем, а теперь и Седьмым апелляционным признаны несостоятельными.
— Истцом не представлены надлежащие доказательства существования обстоятельств, совокупность которых в силу части 3 статьи 222 ГК РФ создает возможность признания права собственности на самовольно возведенную постройку, что не позволяет признать за истцом право собственности на самовольно возведенный объект недвижимости и является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований, — говорится в решении Седьмого апелляционного суда.
Двухэтажка с кафе в Первомайском сквере появилась в 2007 году, но через несколько лет обнаружилось, что собственник построил «объект капитального строительства», хотя по закону не имел на то права. Также непонятно, каким образом это капитальное строение, кстати, давно уже внесенное в ЕГРН, осталось незамеченным чиновниками на момент заключения договора аренды. Когда нарушения были обнаружены общественниками и преданы огласке, начались разбирательства в судах. И тогда мэрия стала добиваться сноса «самовольной постройки».
Иск о сносе «самовольной постройки» власти подали к ООО «Антрацит» в ноябре 2020 года. В конце июля 2022 года Седьмой Арбитражный апелляционный суд в Томске иск удовлетворил. Но вместо сноса мэрия попыталась получить здание в собственность, чтобы
Компания «Антрацит» образована в июле 2007 года. Учредители — Константин Козлов (80%) и Лариса Козлова (20%), которая является также и директором юрлица. Финансовые показатели на конец 2021 года: выручка — 13,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 713 тысяч рублей. Правда, ранее компания «Антрацит» в отчетности показывала убытки: в 2019 году, и в 2018 году, и в 2017 году. Например, в 2019 году при выручке в 11,1 миллиона рублей чистый убыток составил 1,6 миллиона рублей.
Ранее НГС разобрался, кто владеет популярными кафе и ресторанами в Первомайском сквере. И почему их все могут снести.