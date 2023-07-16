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В Новосибирске закрылась последняя бургерная Carl's Jr

Владельцы новосибирского заведения американской сети надеются возобновить работу на новом месте

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Павильон, где работала бургерная, стоит в Первомайском сквере с начала 2000-х

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Бургерная сети Carl's Jr в Первомайском сквере закрылась, а сам павильон, в котором она расположена, будет снесен. Владелец, впрочем, надеется перенести заведение на новое место.

Сейчас на дверях бургерной висит объявление: «Мы, к сожалению, закрылись. Нас ждет переезд на новое место». Заведение было последней новосибирской точкой американской сети, которая пришла на местный рынок еще в 2011 году.

Павильон, где работала бургерная, был построен в первой половине 2000-х. Всё это время в нем работали заведения фастфуда. Суд принял решение о расторжении договора аренды с владельцем павильона ООО «Пилот» еще в марте этого года — на этом месте в мэрии планируют разбить цветник.

Carl's Jr стал уже третьим заведением, прекратившим работу в Первомайском сквере. Ранее, в середине июня, после отключения электроснабжения закрылись рестораны «Парк кафе» и «Перчини» в двухэтажном здании на Красном проспекте, 25/1.

Чтобы попасть в заведение, нужно пройти за ограждение

Чтобы попасть в заведение, нужно пройти за ограждение

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Продолжает работать пока только паназиатский ресторан Sabai bar — несмотря на то, что павильон, который он занимает, расположен в глубине парка, где сейчас ведутся строительные работы. Мэрия начала судебные тяжбы с владельцами этих строений еще в прошлом году.

О том, кому принадлежат павильоны в Первомайском сквере и почему их хочет снести мэрия, читайте в расследовании журналиста НГС Ильи Калинина.

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Carls JrБургернаяОбщепит Новосибирска
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