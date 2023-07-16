В Новосибирске закрылась последняя бургерная Carl's Jr

Бургерная сети Carl's Jr в Первомайском сквере закрылась, а сам павильон, в котором она расположена, будет снесен. Владелец, впрочем, надеется перенести заведение на новое место.
Сейчас на дверях бургерной висит объявление: «Мы, к сожалению, закрылись. Нас ждет переезд на новое место». Заведение было последней новосибирской точкой американской сети, которая пришла на местный рынок еще в 2011 году.
Павильон, где работала бургерная, был построен в первой половине 2000-х. Всё это время в нем работали заведения фастфуда. Суд принял решение о расторжении договора аренды с владельцем павильона ООО «Пилот» еще в марте этого года — на этом месте в мэрии планируют разбить цветник.
Carl's Jr стал уже третьим заведением, прекратившим работу в Первомайском сквере. Ранее, в середине июня, после отключения электроснабжения закрылись рестораны «Парк кафе» и «Перчини» в двухэтажном здании на Красном проспекте, 25/1.
Продолжает работать пока только паназиатский ресторан Sabai bar — несмотря на то, что павильон, который он занимает, расположен в глубине парка, где сейчас ведутся строительные работы. Мэрия начала судебные тяжбы с владельцами этих строений еще в прошлом году.
О том, кому принадлежат павильоны в Первомайском сквере и почему их хочет снести мэрия, читайте в расследовании журналиста НГС Ильи Калинина.