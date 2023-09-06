От ЛДС до окраин: на Северо-Чемском решили построить зеленую зону с пляжем — она станет частью огромного прибрежного парка

Как сейчас используют парк

Территория будущего парка по улице Саввы Кожевникова входит в систему зеленых зон на реке Обь и расположена недалеко от Бугринской рощи. Когда-то здесь были гаражи, а после их сноса остался пустырь, где пытались вырастить кедры — не все растения прижились.

— На территории сделали лестничный спуск, потому что это место очень популярно не только среди жителей Северо-Чемского жилмассива, но и других районов. Там есть дикий пляж, благоустройства там никогда не было, мы с жителями уже примерно 15 лет убираем мусор, — рассказал НГС Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов Новосибирска и депутат от округа, где планируют обустроить парк.