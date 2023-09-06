От ЛДС до окраин: на Северо-Чемском решили построить зеленую зону с пляжем — она станет частью огромного прибрежного парка

В Новосибирске на левом берегу Оби решили благоустроить новый прогулочный парк. Зеленую зону хотят вписать в ландшафт с крутым откосом, сделав её двухуровневой: нижнюю часть будет затапливать, а верхняя станет смотровой площадкой. Раньше на территории стояли гаражи, и когда их снесли, остался почти голый пустырь и дикий пляж. В будущем парк хотят соединить с Бугринской рощей, спроектированным огромным парком «Усть-Тула» и уже построенной «Ареной» — так на левом берегу появится зона отдыха длиной несколько километров. Как будет выглядеть проектируемая зеленая зона около Северо-Чемского жилмассива со сложным рельефом и пляжем у жилых домов — в материале НГС.
Как сейчас используют парк
Территория будущего парка по улице Саввы Кожевникова входит в систему зеленых зон на реке Обь и расположена недалеко от Бугринской рощи. Когда-то здесь были гаражи, а после их сноса остался пустырь, где пытались вырастить кедры — не все растения прижились.
— На территории сделали лестничный спуск, потому что это место очень популярно не только среди жителей Северо-Чемского жилмассива, но и других районов. Там есть дикий пляж, благоустройства там никогда не было, мы с жителями уже примерно 15 лет убираем мусор, — рассказал НГС Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов Новосибирска и депутат от округа, где планируют обустроить парк.
Сейчас место будущего парка используют как транзит, а нижнюю зону — как дикий пляж. Там жители Северо-Чемского жилмассива и домов поблизости купаются, загорают, рыбачат, устраивают пикники и выгуливают собак. При этом пляж не благоустроен и купаться в реке около него опасно.
— Частично мы благоустроили территорию, — объясняет депутат. — Сделали пешеходный тротуар, соединяющий спуск к реке и дорогу, высаживали кедры, установили лавочки и убрали кустарники. Также пожелание жителей — сделать парк с пляжем внизу.
Что будет на набережной
Будущий парк исторически разделен на две части: верхнее плато и нижнюю террасу. Плато — узкая и длинная площадка почти без растительности, с одной стороны граничащая с проезжей частью по улице Саввы Кожевникова. Нижняя терраса — затапливаемая территория с большим количеством кустов и деревьев.
Части парка отделены крутым откосом, где тоже растут кусты и деревья. Из-за склона специалисты решили создать двухуровневый парк с двумя лестницами: один спуск, ведущий к станции речного трамвая, в зеленой зоне уже есть, его планируют оставить, а для удобства добавить второй.
Главная особенность парка и в то же время его проблема — затопление нижней зоны. Специалисты решили не поднимать её над уровнем воды, потому что сезонность прогулок в парке и паводки не совпадают по периодам. Пойму и дальше будет затапливать, а чтобы защитить благоустройство парка, планируют использовать износостойкие покрытия и природные материалы. По такому же принципу устроены часть зон в парке «Арена» и в строящемся парке «Каменка».
В верхней зоне, между дорогой и откосом появится линейный парк с пешеходными дорожками и нанизанными на них площадками для отдыха, в том числе для детей и любителей спорта. Всего здесь хотят разместить два транзита: основной и второстепенный, дублирующий первый. Между транзитами выложат соединительные дорожки и эко-тропы из природных материалов. Кроме того, в парке решили благоустроить велосипедную дорожку.
Главная площадка будет расположена у спуска к станции речного трамвая, она же станет и входной группой. Выход спроектировали у остановки «Саввы Кожевникова».
Как указано в концепции, по желанию жителей в парке появятся тихие зоны отдыха и места для пикников. Для прогулок высадят хвойный массив — в дополнение к уже посаженным кедрам.
На нижней террасе с учетом рельефа планируют обустроить эко-тропы и пляжную зону отдыха у воды — именно эту территорию в период паводка будет затапливать.
Парк разделят на зоны не только по историческому рельефу, но и по зеленым насаждениям. На небрежной хотят создать пять зон в соответствии с особенностями растительности. Первой будет пойменно-береговая: там уже есть большое количество деревьев и кустарников, но их хотят проредить, чтобы открыть вид на реку.
Следующая — склоновая зона с зарослями клена, черемухи и других растений. Вдоль спусков к воде их также хотят проредить и высадить боярышники, караганы, можжевельники, лианы без опор и кустарники. В верхней части склона высадят живую изгородь, чтобы обезопасить посетителей от возможного падения.
В основной зоне набережной, где сейчас остался пустырь, хотят высадить деревья: например, сосны и лиственницы. На прилегающей к дороге территории — создать двухуровневое озеленение из лип и сиреней по периметру, чтобы отделить место отдыха от шума машин.
Огромный парк: от ЛДС до Северо-Чемского
По словам Дмитрия Асанцева, сейчас для парка выполнили эскизный проект. На концепцию и изыскательские работы потратили порядка полумиллиона рублей. Первый этап в создании парка закончили, следующий — проектно-сметная документация.
— По предварительным подсчетам, как информирует департамент, проектно-сметная документация обойдется в 7 миллионов рублей. Следующий этап — изыскивать деньги, возможно, вместе с областью, может, входить в федеральную программу. Сроки реализации проекта пока неизвестны, — отметил депутат.
В планах у городских властей, по словам Дмитрия Асанцева, соединить парк с Бугринской рощей, создав таким образом большую зону отдыха от парка «Арена» до новой зеленой зоны вдоль Оби.
Концепцию развития участка между Бугринской рощей и парком у нового ЛДС уже разработали: в «Усть-Туле» планируют сохранить спокойную жизнь животных, совместить зоны тихого и активного отдыха, историю и современность, построить поселение, верфь, экстрим-парк, а на острове разместить острог. Ранее эксперты рассказывали, что есть идея в один большой парк включить и зеленую зону НГТУ.
— Я не сильно верю, что это история следующего года и даже ближайших трех лет, потому что это большие вложения. Можно начать локально с этой территории с дорожками, зонами отдыха и малыми архитектурными формами, — добавил Асанцев.
В июле журналист НГС побывала на общественном обсуждении нового парка в микрорайоне «Щ». Там решили благоустроить заросший проход от станции Сеятель до улицы Кутателадзе вдоль реки Чербузы. Раньше здесь была железная дорога, специально для линейного парка ее демонтировали, теперь вокруг зеленой зоны хотят снести гаражи, заборы перекрыть кустарниками и граффити. Но местные активисты оказались недовольны концепцией парка с муралами, площадками и каскадным водоемом.