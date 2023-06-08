Острог на острове, кемпинг и судоверфь. В Новосибирске появится огромный парк на берегу Оби — показываем в картинках

В Новосибирске на месте нетронутой более 90 лет территории на левом берегу Оби появится огромный парк «Усть-Тула». О заброшенной местности между Октябрьским и Бугринским мостами знают только жители соседних районов и рыбаки, но в будущем здесь появится парк, который соединит Бугринскую рощу с «Ареной» у ЛДС. Здесь хотят сохранить спокойную жизнь животных, совместить зоны тихого и активного отдыха, историю и современность, построить поселение, верфь, экстрим-парк, а на острове разместить острог. Журналист НГС побывала на обсуждении новой зеленой зоны — смотрите в материале проект одного из самых больших парков города.