Острог на острове, кемпинг и судоверфь. В Новосибирске появится огромный парк на берегу Оби — показываем в картинках

В Новосибирске на месте нетронутой более 90 лет территории на левом берегу Оби появится огромный парк «Усть-Тула». О заброшенной местности между Октябрьским и Бугринским мостами знают только жители соседних районов и рыбаки, но в будущем здесь появится парк, который соединит Бугринскую рощу с «Ареной» у ЛДС. Здесь хотят сохранить спокойную жизнь животных, совместить зоны тихого и активного отдыха, историю и современность, построить поселение, верфь, экстрим-парк, а на острове разместить острог. Журналист НГС побывала на обсуждении новой зеленой зоны — смотрите в материале проект одного из самых больших парков города.
До центра парка почти 2 километра
Главная особенность проектируемой территории на слиянии рек Тула и Обь — возможность встречать рассветы. Так, на левом берегу появится парк, где можно наблюдать восход солнца, но сроки реализации проекта пока неизвестны.
Площадь проектируемой территории огромная — 135 гектаров. По плану застройки прошлых лет здесь должен был появиться стадион, но специалисты решили оставить всю зону под парк.
В разработке проекта, по словам Александры Архиповой, главного эксперта проектной дирекции департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, использовали метод проектирования с учетом ландшафта, чтобы улучшить или хотя бы не ухудшить жизнь самой системы.
— На территории существует паводковое затопление до 5 метров и подтопление центральной поймы. По стволам деревьев мы отследили, что вода поднимается на 1,5–2 метра. Мы отметили все подтопляемые части и спроектировали дорожки так, чтобы минимизировать затраты на их подъем, — отметила Александра Архипова.
В парке решили сохранить паводковый режим и не строить жесткую набережную, потому что из-за вмешательства в систему увеличится затопление зон, расположенных выше по течению, могут разрушиться опоры мостов, берега, сооружения на них и ухудшиться условия судоходства.
Во время исследования территории здесь выявили 97 видов птиц, но эксперты полагают, что их может быть больше, 6 видов из них краснокнижные. Также заметили 13 видов стрекоз, из них два вида занесены в Красную книгу. По свидетельствам очевидцев, в будущем парке есть и краснокнижные речные выдры, кроме того, видели бобров и ондатр.
— Местные называют 25 видов рыб, Тула — одно из излюбленных мест для рыбалки, — заметила Александра Архипова.
Но у территории есть и свои минусы: например, до центра парка идти почти 2 километра с любой остановки общественного транспорта. Эксперты предлагают развивать внутрипарковый транспорт: прокат велосипедов и самокатов, чтобы передвигаться было удобнее.
Верфь, слобода, кемпинг и острог на острове
Главный вход планируют обустроить со стороны улицы Тульской. По концепции в парке будут чередоваться активные и тихие зоны, чтобы природа могла отдыхать от человека. По краям территории разместят современные зоны, а внутри появится историческая. Освещение также будет соответствовать зонированию, есть места, где света почти нет, это необходимо для того, чтобы животные чувствовали себя комфортно.
В исторической зоне парка появятся острог и слобода. Острог разместят на небольшом острове, благодаря такой системе реконструкторы смогут взаимодействовать с водой. Там обустроят трибуны, сценическую площадку и сцену в амбаре, построят избы и заплоты, в которых будут склады, туалеты и место для торговли. Общая площадь острога — 8 тысяч квадратных метров.
Внутри парка также недалеко от воды появится слобода — модельное сибирское поселение, типичная для Новосибирска усадьба. Здесь будут избы мастеров, музеи, пасека, скотный двор и даже водяная мельница.
Следующая историческая зона — верфь. Она необходима для изучений и изобретений. Первый ангар предназначен для школы или клуба судостроителей, производственных и учебных помещений, а также музея Оби и традиционного судостроения. Во втором ангаре разместят общественные мастерские. Пожарную каланчу предлагают использовать как общественной пространство, где можно проводить мероприятия под крышей.
За вторым амбаром благоустроят палаточный лагерь, место, где можно встречать рассветы. Эксперты хотят построить домики для многодневных пребываний, причалы для маленьких судов, SPA и пикник-зоны.
На месте проектируемого парка в начале XX века была деревня Бугры, от нее остались развалины завода, которые органично впишут в проект. В честь пивомедоваренного завода на берегу Оби откроют рестомузей «Конкурентъ».
Знаменитый карьер Горский также попадает под благоустройство, купаться в нем запрещено из-за опасных температурных перепадов, но у воды откроют стационарное кафе.
На берегу Оби построят ял-клуб, именно ял, а не яхт. Это связано с тем, что яхт в Новосибирске практически нет, использовать их на реке проблематично. Эксперты решили остановиться на водных объектах с веслами или парусами: вейк, гребные судна.
По проекту сохранят долинный дендропарк для пеших прогулок, а для наблюдения за птицами обустроят специальные башни. В середине территории появится экстрим-парк: что именно в нем будет, пока неизвестно. Недалеко разместят фест-парк для проведения разных мероприятий, здесь стационарных зданий не будет, для праздников планируют привозить мобильные элементы.
Базовые объекты рекреации также продумали в парке, здесь будут прогулочные и велосипедные дорожки, конные маршруты, сеть прокатов, стационарные и передвижные кафе, медпункты, туалеты и другие объекты.
Парк «Усть-Тула» будет соседствовать со спортивным кластером парка «Арена» и Бугринской рощей, в будущем эксперты хотят увеличить рекреационную зону и соединить парк с НГТУ. Проект опубликовали на сайте «Зеленый Новосибирск» — там можно ознакомиться с концепцией полностью и оставить свои замечания.
3 июня власти Новосибирска представили концепцию развития дендропарка, НГС побывал на обсуждении и узнал, каким может стать излюбленное место жителей города.