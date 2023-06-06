Платный вход и запрет для велосипедистов: власти взялись за дендропарк в Новосибирске — что с ним сделают

В Новосибирске в субботу, 3 июня, власти представили концепцию развития дендропарка Новосибирска. Сейчас, как утверждают ученые, коллекция дендропарка скудеет. За последние
Дендропарк как охраняемая природная зона
Концепцию развития дендропарка студенты и преподаватели НГУАДИ (НГАХА) разработали еще в 2018 году. В начале 2023 года к руководству архитектурного университета обратилось Министерство природы с просьбой вернуться к этой теме. Как рассказал заведующий кафедрой строительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ Григорий Ерохин, одна из основных идей концепции — сделать из дендропарка, зоопарка, Заельцовского бора и парка «Заельцовский» единый зеленый кластер.
— Мы предлагаем создать систему пешеходных связей, которая бы помогала пешеходным потокам из одного пространства в другое. Чтобы каждый желающий отдыхающий мог найти свое место в большой рекреационной зоне, которую мы сейчас называем «Заельцовский зеленый кластер», — объяснил Григорий Ерохин.
Один из главных вопросов в обновлении дендропарка — охрана коллекции растений. Как подсчитали студенты и преподаватели НГУАДИ, за последние
Если углубляться в историю дендрологического парка, то он был заложен еще в 1946 году. В 1947 году там выращивалось более 1000 видов растений, были созданы дендрарий, розарий, экспозиции ценных травянистых растений. В 1957 году Ботанический сад вошел в состав СО РАН СССР и получил статус Центрального Сибирского Ботанического сада. В 1964 году Ботанический сад переместили в Академгородок — там же начали проводить научные исследования. В
— Дендрологическая коллекция постоянно сокращается. Сейчас поддерживается минимальный уровень благоустройства. В будущем планируется создать систему пешеходных маршрутов, разделить потоки пешеходов и велосипедов. Обязательно вывести из гидрологического парка те процессы и функции, которые не совместимы с режимом охраны. Это, например, самовольное использование территории под разного рода пикники, — рассказал Григорий Ерохин.
Как добавила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, сейчас специалистам приходится практически прятать от жителей краснокнижные растения в дендропарке.
— К сожалению, даже профессиональные экскурсии невозможно в дендропарке проводить. Потому что боятся показывать растения, нет ни охраны, ничего. Дендроплан — это первое, что надо сделать, — поделилась мыслями Анна Терешкова.
Из природоохранных мер в НГУАДИ предложили также заняться рекой Вторая Ельцовка. Там нужно очистить русло реки, установить фильтры для механической очистки водостока, укрепить берег.
— Мне кажется, надо начать с расчистки территории, начать инвентаризацию, запустить туда медиков-экологов, которые должны выделить больные деревья, сухостой убрать. Этим летом уже можно начать расчистку. Дальше оградить питомник. Потому что второй шаг — это рассадка из питомника. Поэтому посадочный материал нужно прямо на месте рассаживать, — подвела в заключении ректор НГУАДИ Наталья Багрова.
Дендропарк как место отдыха горожан
Ректор НГУАДИ Наталья Багрова в первую очередь отметила, что дендропарк — уже полюбившееся место для новосибирцев и закрыть особо охраняемую зону просто так не получится.
— Как относиться к особо охраняемой территории? Обнести ее забором и не пускать туда никого? Скорее всего, нет. И студенты, и преподаватели нашего университета решили посмотреть на проблему комплексно. С тем, чтобы снизить антропогенную нагрузку на эту территорию, мы решили объединить несколько территорий соседних, чтобы распределить равномерно активности. Чтобы показать горожанам нашим, что можно отдыхать по-разному, — рассказала Наталья Багрова.
Как добавил Григорий Ерохин, Заельцовский лесной массив всегда рассматривался городскими властями как зона с огромным потенциалом для отдыха. Во время общественных обсуждений в НГУАДИ выбрали два варианта развития для дендропарка: «Компромиссный», в котором дендропарк рассматривается как отдельный объект с расширенным набором функций, и «Интеграционный», где дендропарк — лишь часть Заельцовского сектора и большого парка.
В НГУАДИ эти два варианта объединили в концепцию «Специализированный парк с расширенным набором функций в составе Заельцовской зоны отдыха». Для этой концепции нужно сформировать локальные тематические зоны, организовать связи с прилегающими территориями. Например, переходы из зоопарка в дендропарк. И, конечно, нужно благоустроить территории. Для этого НГУАДИ предлагают обновить тропинки, сделать велодорожки, установить мусорки, скамейки и беседки. Также нужно организовать информационно-навигационные системы, разместить уличные фонари. Для просвещения нужно сделать экспозиционные зоны.
— Мы посмотрели на территорию Заельцовского кластера в целом. Территория отдельно улучшается. Горожане любят здесь бывать. Но при этом часть территории, особенно на границе на стыке, остается неблагоустроенной и неухоженной. Предлагаем объединить эту территорию в единый объект. Сформировать систему узлов. Это входные зоны, которые будут связывать, например, зоопарк и дендропарк. Предлагается зонирование и перераспределение зон использования по различному признаку, — объяснил Григорий Ерохин.
Студенты НГУАДИ также уже подготовили некоторые объекты. Они предложили построить большой кирпичный мост.
— Надо делать анализы с людьми. Есть много протоптанных дорожек. И мы всегда, когда заходим на новую территорию, в первую очередь опираемся на них. Мы не сами придумываем связи, а смотрим, как люди уже ходят. Но это очень перспективный проект, — добавила Анна Терешкова.
Идеи и «новый хозяин»
Во время обсуждения концепции участники высказывали некоторые идеи. Некоторые звучали болезненно для жителей города. Например, сделать вход платным.
— Были и раньше предложения сделать вход платным. Я эти попытки пресек, аргументируя тем, что сначала надо что-то сделать для людей, а потом уже брать деньги, — рассказал губернатор Андрей Травников.
Также встал вопрос об уборке территории. Как отметили на встрече, дендропарк часто бывает замусорен местными жителями. Директор зоопарка Андрей Шило отметил, что в последние годы ситуация с мусором улучшилась.
— Зоопарк показывает, что в последние годы люди стали меньше мусорить. Я думаю, что когда территория будет ухожена, то люди будут меньше мусорить. Зоопарк граничит со всеми парками: дендропарком, Заельцовским бором и парком «Заельцовский». У нас есть план развития до 2050 года, и у нас есть совместные зоны со всеми парками. Конечно, проект очень перспективный и необходим для города, — добавил Андрей Шило.
Отдельным вопросом стали велосипеды и самокаты. В НГУАДИ предложили сделать отдельные дорожки для СИМ (средств индивидуальной мобильности). Но во время конференции прозвучало предложение ограничить доступ велосипедистов в дендропарк.
— Мы уже знаем, что обычная практика во многих парках крупных городов — запрещать въезд велосипедов. Будем мы использовать или нет? Когда? За счет каких мер? — высказался Андрей Травников.
Министр природы Евгений Шестернин привел в пример Санкт-Петербург.
— Там входные зоны бесплатные, но они оформлены. Там не пройдешь с габаритными вещами, не проедешь на велосипедах, на самокатах. То есть не ограничивают входом, но дают возможность понять, что здесь есть правила, — рассказал Евгений Шестернин.
Как отметил специалист НГУАДИ, сейчас сказать, сколько будет стоить проект, — трудно. Но вложения потребуются не малые. В конце встречи собравшиеся пришли к двум решениям. Во-первых, о создании отдельной организации, которая будет следить за дендропарком.
— Но самое главное — у дендропарка должен быть хозяин. Я принимаю принципиальное решение — будет создано государственное учреждение, которое будет отвечать за сохранность и развитие этой территории, — подчеркнул Андрей Травников.
Также заинтересованные лица организуют рабочую группу, которая и будет разрабатывать концепцию не только отдельно дендропарка, но и всего большого парка Сибири.
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