Платный вход и запрет для велосипедистов: власти взялись за дендропарк в Новосибирске — что с ним сделают

— Мы предлагаем создать систему пешеходных связей, которая бы помогала пешеходным потокам из одного пространства в другое. Чтобы каждый желающий отдыхающий мог найти свое место в большой рекреационной зоне, которую мы сейчас называем «Заельцовский зеленый кластер», — объяснил Григорий Ерохин.

Один из главных вопросов в обновлении дендропарка — охрана коллекции растений. Как подсчитали студенты и преподаватели НГУАДИ, за последние 60 лет видов растений стало в три раза меньше — их количество снизилось с 375 в 1970 году до 104 в 2018 году. Сокращение числа родов произошло с 87 в 1970 году до 51 в 2018-м , семейств — с 35 в 1970-м до 25 в 2018 году.