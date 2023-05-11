Фантастический парк на Ине ждут с 2018 года. Власти запустили голосование за название, но денег на проект пока нет

Мэрия Новосибирска планирует начать строить парк на берегу Ини в Первомайском районе в 2024 году. Сейчас сотрудники администрации разрабатывают проектно-сметную документацию. Сегодня, 11 мая, власти презентовали готовый проект журналистам.
Гребная база и скейтплощадка
За парк жители Первомайки голосовали еще в 2018 году, а в 2019 году был опубликован проект. За четыре года, как утверждает один из авторов проекта, руководитель концепт-мастерской «Готика» Александра Архипова, в основных моментах разработки ничего не изменилось. За прошедшее время было несколько встреч с жителями Первомайского района, на которых обсуждалась концепция.
Парк по задумке займет 12 гектар. Дизайн-проект парка предусматривает пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки, детские и спортивные площадки, скейтпарк, пункты проката, площадки для дрессировки собак, а также смотровые площадки.
Землю разделили на четыре части и назвали по стихиям: Огонь, Вода, Воздух и Земля. В 2024 году власти хотят начать с двух частей концепции — Огня и Воды.
— Огонь — это зона действия, это сила, активность, яркость. Характеристики ее позволяют сделать молодежные зоны, скейтпарк и археопарк. Вода — это гибкость, изменчивость, подвижность, эмоции. Это гребной клуб, — объяснила Александра Архипова.
Сложной задачей стало и само расположение парка. Набережная реки очень узкая — от 5 до 40 метров. Проектировщикам пришлось придумывать разные идеи, чтобы развести потоки людей. Для парка специально разработали лавки-палатки, которые напоминают о путешествиях.
— Река Иня достаточно опасна с точки зрения общения с водой. И нужно, чтобы была какая-то благоустроена база, где будут проходить мероприятия по безопасности. Здесь многие занимаются водными видами спорта, — рассуждает Александра Архипова.
На гребном канале искусственно увеличат скорость потока в одном месте. Создатели концепции парка грезят, что в будущем парк Иня может стать отправной точкой для путешествующих по воде.
Помимо спортивной составляющей в парке будет и образовательная. Такой, например, станет археозона. В прошлом на берегу реки Иня были древние поселения, и авторы концепции парка хотят воссоздать специальные кострищи и домики, похожие на те, что были у древних людей.
Леса из разных уголков Сибири
Большую работу хотят проделать авторы проекта парка с озеленением. Коренной растительности на набережной реки Иня практически не осталось. Как объясняет Светлана Гижицкая, специалист мэрии и автор концепции озеленения, набережная активно осваивалась людьми и поэтому изменилась.
— Мы здесь не видим долинные леса. Мы видим лесные культуры, которые были высажены более чем полвека назад с использованием тополя. Часть деревьев, которые мы видим достаточно взрослые, часть находится в распаде, — объясняет Светлана Гижицкая.
Авторы хотят оставить часть здоровых и живописных деревьев. На берегу, например, растет белая ива, которую постепенно вытесняет тополь. Тополя оставят в единичных экземплярах.
Якорной идеей для парка станет концепция «600 километров в одном». На напойменной террасе воссоздадут модель экосистем, через которые протекает река Иня.
— Здесь будут моделировать леса Салаира, степные и лиственные березовые леса. Будет участок с максимальной нагрузкой из-за отдыхающих. Там будут липы и парковое городское озеленение. Где реакционная нагрузка снижается, будут парковые леса, белая тайга с березами. В устье реки будут ивы, — рассказала Светлана Гижицкая.
Авторы концепции приняли во внимание, что жители микрорайона «Весенний» зимой подкармливают птиц. Поэтому было решено сделать специальные зоны с кустами и и деревьями, где птицы могли вить гнезда.
Голосование за имя парка
Сейчас на специальном сайте проходит голосование за название парка возле Ини. Как рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, от количества проголосовавших будет зависеть финансирование проекта.
Парк Иня входит в список проектов для создания водно-зеленого каркаса. В начале июня мэрия Новосибирска ждет приезда рабочей группы Министерства строительства РФ. Они собираются представлять проект у Ини и других парков.
— Это очень многогранный проект, который касается не только благоустройства, но и туризма и станет примером для всей страны, — добавила Анна Терешкова.
Голосование за название парка продлится до 31 мая. Пока не готова проектно-сметная документация и неизвестно, сколько будет стоить строительства парка. В мэрии надеются, что к концу лета будет подсчитана сумма, а к началу 2024 года будет выделен бюджет на парк.
В конце марта стало известно о создании парка площадью 370 гектар. Проект подписал губернатор Новосибирской области.