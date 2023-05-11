Фантастический парк на Ине ждут с 2018 года. Власти запустили голосование за название, но денег на проект пока нет

— Река Иня достаточно опасна с точки зрения общения с водой. И нужно, чтобы была какая-то благоустроена база, где будут проходить мероприятия по безопасности. Здесь многие занимаются водными видами спорта, — рассуждает Александра Архипова.



На гребном канале искусственно увеличат скорость потока в одном месте. Создатели концепции парка грезят, что в будущем парк Иня может стать отправной точкой для путешествующих по воде.

Помимо спортивной составляющей в парке будет и образовательная. Такой, например, станет археозона. В прошлом на берегу реки Иня были древние поселения, и авторы концепции парка хотят воссоздать специальные кострищи и домики, похожие на те, что были у древних людей.