«Не нужно тупо всё закатывать в асфальт»: новосибирец оценил состояние двора своего детства — он придумал, как сделать его лучше

«Я когда-то здесь жил?» — спрашиваю я себя, глядя на двор моего детства у многоэтажки на Ударной. Рядом лес, мостик, озеро, но гулять там, к сожалению, невозможно.

Вообще, если опустить взгляд ниже уровня телевизора, то будет видна настоящая реальность без прикрас. Грязь, пыль, отсутствие ровных дорог и благоустройства — люди в этом живут, люди этим дышат, люди на это смотрят. И так годами. Все привыкли, но это не нормально. Я уверен, что каждый может что-то изменить в лучшую сторону, было бы желание.