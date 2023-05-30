«Не нужно тупо всё закатывать в асфальт»: новосибирец оценил состояние двора своего детства — он придумал, как сделать его лучше

В прошлом году на НГС вышла статья про жителя Новосибирска Михаила Куторкина, который придумал, как облагородить пятак возле многоэтажки на Ударной — место, где он прожил всё детство. Михаил не просто предложил эскизы на бумаге. От теории он перешел к практике: нанял два КАМАЗа, чтобы вывезти мусор с территории. Правда через год всё вернулось на круги своя, но надежды он не теряет. В своей авторской колонке Михаил рассуждает о том, что сделать мир вокруг себя чуть лучше вовсе не так сложно, как кажется на первый взгляд. Далее — от первого лица.
«Я когда-то здесь жил?» — спрашиваю я себя, глядя на двор моего детства у многоэтажки на Ударной. Рядом лес, мостик, озеро, но гулять там, к сожалению, невозможно.
Вообще, если опустить взгляд ниже уровня телевизора, то будет видна настоящая реальность без прикрас. Грязь, пыль, отсутствие ровных дорог и благоустройства — люди в этом живут, люди этим дышат, люди на это смотрят. И так годами. Все привыкли, но это не нормально. Я уверен, что каждый может что-то изменить в лучшую сторону, было бы желание.
Итак, оцениваем масштабы запущенности. Прежде всего, запущенности главного для меня дома на этой улице.
Состояние одной из дорог у дома
Недалеко от дома протекает река Тула. Как видно на фото, не только люди живут в таких условиях, но и птицы.
Если даже в центре встречаются отслоившаяся плитка на тротуарах и редкие газоны, земля вдоль проезжей части, то про окраины города можно молчать. Шучу: не надо молчать, надо всегда поднимать наболевшие темы и озвучивать их. Полная антисанитария. А ведь когда я был маленьким,
Аналогичная ситуация по адресу
Есть вещи, которые я всегда буду твердить и твердить, и вот одна из них: у людей нет массового запроса на лучшие условия жизни, а ответственные за эту землю и ее состояние тоже ничего не предпринимают. Это одна из причин, почему происходит такой бардак. В доказательство этому — всё то же запущенное состояние. Годами. Время идет, но практически ничего в лучшую сторону не меняется. И пока не потребуешь или не раздуешь из мухи слона, никто не увидит.
Также нужно задавать себе вопросы: «В каких условиях я живу?», «Мне нравится состояние моего двора, улицы?» Мне как творческому человеку, который ищет везде эстетику, тяжело смотреть на это всё. В конце концов, я рос здесь, и мне обидно за полуразрушенное состояние дворов, улиц, дорог. Это часть моей памяти.
И это одна улица, а сколько таких в городе?
В завершение хочу добавить оптимизма, позитивной ноты. Не может же всё это находиться в запущенном состоянии десятилетиями? Да, это всё когда-то будут приводить в порядок и моя задача — добавить скорости изменениям.
Возможно, когда-нибудь в будущем про это место будут показывать картинки в стиле «до и после» и говорить: «Посмотрите, как преобразилось запущенное место на окраине».