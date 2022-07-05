Фантазер с Ударной: новосибирский повар вывозит мусор из дворов, делает машины из снега и садится на шпагат, как Ван Дамм

Стремление сделать мир лучше свойственно многим, но далеко не у всех есть возможность или желание сделать что-то конкретное. Например, убрать самим мусор, до которого годами не доходят руки у местных коммунальщиков. Житель Новосибирска Михаил Куторкин решил очистить пятак на окраине города, который он называет «городком детства», и участок на берегу речки Тула, где когда-то гулял с бабушкой. После этого он нарисовал эскизы — карандашами, на обычном листке — как может выглядеть заброшенная территория, у которой есть все шансы стать местом отдыха. Это не первый творческий проект Михаила: в его копилке леопард с пятнами из дорожных ям, марсоход — инсталляция на тему бездорожья, а также десяток машин из снега в масштабе 1:1. А несколько лет назад он построил две снежных фуры и сел между ними на поперечный шпагат — повторил трюк Ван Дамма из известного ролика. Журналист НГС Анна Богданова пообщалась с парнем, чтобы рассказать историю человека, который раскрашивает своими красками не самый веселый мир новосибирских окраин.
Летом серые типовые многоэтажки и поржавевшие гаражи на окраинах города выглядят более-менее сносно, особенно, если во дворе новая детская площадка и всё утопает в зелени. Хорошо, если нет груды мусора, который испортит любую картинку, пусть даже не самую замысловатую, но такую уютную для тех, кто здесь вырос.
Михаилу Куторкину всего 22. Сейчас он живет в поселке 8 Марта под Новосибирском, а в детстве его семья жила здесь, в типовой квартире на улице Ударной. Комплекс многоэтажек по традиции называют китайской стеной: дома стоят вплотную друг к другу и их номера — скорее формальность, позволяющая сориентироваться в положении квартиры. Если окна не во двор, то на почти заброшенную, заросшую травой территорию с выглядывающими из зарослей гаражами.
— Здесь я увидел первый снег, первый дождь, первый луч солнца и когда-то жил там — в нулевые годы, — рассказывает про площадку перед окнами своего бывшего дома Михаил Куторкин. С этих слов он начал письмо в редакцию, а потом и рассказ о том, как убрал мусор с неприметного участка, который ему очень дорог.
Придомовая территория, о которой идет речь, и сейчас выглядит как какой-то случайный кусок земли между домом и гаражами: ни скамеек, ни цветов и уж тем более каких-то дорожек. Летом неухоженные заросли, зимой — горы снега, покрывающие засохшую безжизненную траву. Еще недавно картину дополнял мусор — остатки запчастей, брошенные колеса, банки, бутылки.
Идея очистить площадку детства Михаилу пришла еще в прошлом году. В этом он решил довести дело до конца: нанял машину, которая дважды приезжала и забирала мусор с нескольких участков в округе. В том числе с берега реки Тула, которая протекает чуть дальше, в районе дачного общества, где когда-то у семьи была дача. На это он потратил 11 тысяч — говорит, что денег не жалко, а стало гораздо лучше.
— Сколько же лежал этот мусор — не один месяц, не один год, всем всё равно. Решил, что так не должно быть, — просто объясняет он и показывает на просторы за домом. — Денег не жалко вообще, даже не очень ощущаю. Думаю, что всё когда-то возвращается: делаешь добро, оно может и назад прилететь.
Михаил смеется: говорит, что добро пока не прилетело, но мусора нет, и это здорово. Убрали его еще в начале лета, и сейчас, если его и видно, то это небо и земля по сравнению с тем, что было. Наверняка местные жители поняли, что пятак перед их домом стал чище, но особой реакции Михаил не заметил.
— Думаю, даже никто не понял, что произошло, может, подумали, что у земли появились какие-то хозяева, — пожимает он плечами. — А это я был.
Вывоз мусора — часть техническая. Свое теплое отношение к дворам детства бывший житель Ударной решил выразить на бумаге. Аккуратно, скрупулезно он нарисовал карандашами эскиз проекта благоустройства территорий. Звучит, как будто это и правда настоящий проект, который утвердили где-то в администрации, но пока это просто рисунки.
На неухоженном пустыре между жилым домом и гаражами, по мнению Михаила, площадку нужно выровнять, положить на нее плитку. В идеале засеять газоном и сделать дорожки из плитки, привести в порядок деревья. Главное отличие от рядовых скверов — кристалл в середине аллеи.
— Площадка с кристаллом — это Ударная, 27. Здесь место всегда было неосвещенным. Кристалл будет светиться в темное время суток, от него будут исходить лучи над каждой дорожкой, — показывает автор рисунка. — Елочки — отдельно из бумаги сделал, это такая 3D-модель.
По его словам, кристалл может быть высотой с один этаж, Михаил фантазирует, что комбинации цветов и график будет задавать специальная программа.
Следующий рисунок — это территория, где сейчас гаражи. Вместе с площадкой, где стоит кристалл, она уже превращается в парк с разными локациями.
— Забор — это колонны — на заднем плане Ударная, 31. Внутри сооружения будет разбита зеленая зона с лавочками и деревцами, — объясняет концепцию Михаил и переходит к следующему рисунку: уже не просто эскизу, а настоящей картине, где нарисован мост, река и даже плавающие на ней утки. — Два берега реки Тула. Мостик через речку разрушился несколько лет назад, а место заросло. Потом люди пришли мусорить.
На эскизы у Михаила ушла примерно пара недель. Кстати, никакого художественного образования у него нет — говорит, не пошел в эту сферу, потому что высокая конкуренция. В детстве он часто срисовывал картинки из учебников (особенно нравились пейзажи) или переводил через стекло: берешь картинку, накладываешь на стекло, сверху чистый лист и переводишь.
Михаил говорит, что на уборку мусора и эскизы его вдохновили поездки в другие города — несколько лет подряд он ездил с мамой по Беларуси и был удивлен, как, оказывается, в городах может быть чисто.
Михаил Куторкин по профессии повар. Несколько лет назад он окончил кулинарный техникум на Затулинке и сейчас работает в кафе восточной кухни. Считает, что и в его нынешней профессии есть место творчеству.
— Подать блюдо так, как ты видишь, — объяснил он. — В основном это какие-то кондитерские изделия, сладости — там можно разгуляться. Нравится этап, когда заканчиваешь, когда уверен, что блюдо получилось, оно красивое и посетитель его оценит. Люди ведь в основном едят глазами: сначала видят подачу, а потом ощущают вкус.
К своим 22 годам Михаил уже не раз попадал в известные новостные паблики Новосибирска, а также в местные СМИ.
Будучи студентом, он соорудил марсоход из картона, чтобы привлечь внимание к плохим дорогам на улице Троллейной. Концепция заключалась в том, что ямы на асфальте вызывают ассоциацию с марсианскими кратерами, поэтому здесь хорошо вписывается космическая машина. Запуск марсохода состоялся накануне Дня космонавтики.
Плохие дороги на Юго-Западном так и не оставили его равнодушным — мало того, вдохновили на новую акцию: ямы на дороге — пятна леопарда.
— Это ямы на Оборонной в Ленинском районе. Улица там злополучная, постоянно выбоины какие-то. Сейчас, вроде, сделали, но надолго ли, — рассуждает хозяин картонного хищника. — Сначала положил пленку на ямы, вырезал их, а потом сделал леопарда: дороги как леопардовые пятна. Леопард у меня был один, а вообще на этой дороге их могло быть очень много.
Зимой ямы засыпают не дорожники, а снег, и снег стал новым инструментом для реализации фантазий художника. Пять лет назад он решил построить детскую горку у себя во дворе, в поселке 8 Марта, но так увлекся, что горка превратилась в кадиллак.
— Начал придавать ей форму и заметил, что она похожа на машину. Потом освоился в этом деле и несколько лет делал такие автомобили, — рассказывает он о своем увлечении и перечисляет машины, которые делал из снега: «Волга», «Гелендваген», BMW, Skania, Ford Mustang и «шестерка».
Когда кадиллак был почти готов, он вспомнил про синий кафтан, висевший в шкафу у родителей. Для завершения образа напрашивался и цилиндр.
— Цилиндр — это из театральной школы Афанасьева, я там учился с 2016 по 2017 год, — мимоходом вспоминает Михаил, и рассказывает, как во время спектакля его так загримировали под Антона Павловича Чехова, что даже преподаватель узнал не сразу.
Ford Mustang 1969 года выпуска в натуральную величину Михаил построил в одиночку примерно за месяц, а потом в кабриолете устроил фотосессию, посвященную ожиданию лета. Кстати, сиденья в машине были из старенькой «Волги», которую в 14 лет он сам восстановил после ДТП.
2018 году в поселке 8 Марта появились две снежные фуры в натуральную величину — на тот момент Михаил Куторкин был второкурсником. Он хотел не просто построить огромные машины из снега, но и сесть между ними на поперечный шпагат, как это сделал Ван Дамм в своем знаменитом рекламном ролике.
Глядя на эти фото, даже не сразу понятно, что поражает больше: машины или безупречная растяжка автора снежной скульптуры. Михаил говорит, что растяжкой занимается и сейчас — раз в два дня у него полноценная тренировка.
Растяжка и машины, считает он, сейчас не главное, и предлагает сделать акцент в публикации именно на уборке мусора. А творчество и театр — это в душе. Ведь вместо гаражей и разбросанных банок можно замечать первый снег, первый дождь, первый луч. А иногда представить, что за окнами волшебный кристалл, наполняющий мир яркими красками.
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