Фантазер с Ударной: новосибирский повар вывозит мусор из дворов, делает машины из снега и садится на шпагат, как Ван Дамм

— Здесь я увидел первый снег, первый дождь, первый луч солнца и когда-то жил там — в нулевые годы, — рассказывает про площадку перед окнами своего бывшего дома Михаил Куторкин. С этих слов он начал письмо в редакцию, а потом и рассказ о том, как убрал мусор с неприметного участка, который ему очень дорог.



Придомовая территория, о которой идет речь, и сейчас выглядит как какой-то случайный кусок земли между домом и гаражами: ни скамеек, ни цветов и уж тем более каких-то дорожек. Летом неухоженные заросли, зимой — горы снега, покрывающие засохшую безжизненную траву. Еще недавно картину дополнял мусор — остатки запчастей, брошенные колеса, банки, бутылки.