«Я же мелко не плаваю!» Сибирячка превратила убитый подъезд в образцовый за свой счет — вдохновляющие фото до и после

По идее, в городе и отдельном доме всё должно работать как часы. Но то техники не хватает, то работников, то денег — система постоянно дает сбои. И тем, кто хочет жить в красивом здесь и сейчас, приходится либо искать это красивое, либо делать всё самому. Героиня этого материала НГС относится к тем, кому проще всё сделать самому, чем ждать или упрашивать. И она за свой счет превратила убитый подъезд старого дома — в образцово-показательный. Хотя, конечно, не без нюансов. В образцово-показательном подъезде побывали журналисты НГС.
По просьбе героини материала мы изменили ее имя и не указываем адрес.
Мария Григорьевна с супругом хотели переехать ближе к детям в центре. В новостройке жить не хотели, вспоминает женщина, — слишком много людей, поэтому нашли старую квартиру в сталинке недалеко от площади Ленина. Но идея оформления подъездов в новых домах Марии Григорьевне очень нравится, и когда в их квартире начался ремонт, она сразу подумала о том, что надо бы захватить и подъезд. Тем более, что их подъезд ремонта не видел, кажется, не одно десятилетие.
— Дому 60 лет: старики умирают, наследники или продают, или сами въезжают, делают ремонт. А строители же не церемонятся. И наверху еще ничего, а у нас все стены сбиты, — показывает Мария Григорьевна фото своей площадки до ремонта.
В квартире они в буквальном смысле вынесли все стены вместе со старыми деревянными полами — «еще пару стен отремонтировать уже вообще не вопрос», смеется женщина. Но за подъезд взялись не сразу, признала она: сначала пытались согласовать ремонт во всех через старшего по дому, потом — в своем через старшего по подъезду. Но соседи подключаться не могли или не захотели. Зато на то, что от них финансового участия не требовало, согласились.
Правда, улыбается Мария Григорьевна, в этом случае она сделала ремонт в подъезде в буквальном смысле для себя.
— Я воспринимаю подъезд как свою прихожую. Сделала тамбур, первую площадку, лестницу между первым и вторым этажом, второй этаж и стеночку на третий — где я вижу, — говорит она. — Я не такой альтруист, который на себе рубашку порвал и за народ вступился. Я для себя сделала, теперь хожу, пыль протираю: ты себе красоту навела, ты ее и поддерживай. А дальше не идет: кто не может, кто не хочет.
Ремонт делали в два этапа. Перед Новым годом обновили стены: сняли старую краску, заново ошпатлевали и покрасили. Краска — нормативная, только другого цвета и «с перламутровой пуговкой»: для красоты между побелкой и окрашенной частью стены сделали полоску.
Через полгода старую плитку заменили на керамогранит с орнаментом, а старые двери — на новые. Мария Григорьевна говорит, что хотела идти до конца и внешнюю дверь тоже заменить на стеклянную (так, кстати, рекомендуют делать все урбанисты — для безопасности и экономии электричества), но это новшество пришлось бы согласовывать, так что ограничились внутренней.
Заодно заменили и дверь в подвал, в глубине которого прячется бомбоубежище.
— Если я одну дверь поменяю, что мне, вторую страшной оставлять? Мне сказали, что по пожарной безопасности дверь должна быть глухая стальная. «Но мэрия денег не даст!» Я говорю, что я за свои, и тогда мне с такой радостью ответили: «Тогда делайте. Нам ключик дадите, чтобы у нас был допуск к помещениям», — вспомнила Мария Григорьевна.
На все работы, после которых в подъезде появились также зеркало, занавеска и цветы, ушло около 300 тысяч рублей. Женщина призналась, что ей повезло с мужем, который ее поддержал — он предприниматель, занимается производством и, когда надо, помогает жене: например, в маленьком садике во дворе, где Марина Георгиевна высадила цветы, посеяла газон и теперь регулярно ходит его подстригать.
— Еще когда мы даже не переехали, я здесь цветочки вкапывала, соседи подходят и говорят: «Ой, какие вы нам красивые цветочки сажаете!» Я говорю: «Не вам, себе! Но вы, так и быть, пользуйтесь тоже», — смеется она. — Женщинам в моем возрасте бриллианты дарят, а я запросила газонокосилку. Я же мелко не плаваю!
Ее пример, говорит собеседница НГС, пока заразительным не оказался, но соседи «зашевелились»: стали активнее пенсионерки, появились кашпо с цветами возле соседних подъездов. Мария Григорьевна жалеет только, что пока не добилась, чтобы закрыть калитку на территорию. Если получится и во дворе по вечерам перестанут собираться пьяные посторонние компании, можно будет для соседских старичков в благоустроенном садике поставить скамейки.
Прошлым летом НГС рассказывал о сибирячке, которая вывезла с пустыря на окраине сотню КАМАЗов мусора и разбила парк с сотнями сортов роз, сирени и ягод.