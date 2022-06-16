«Я же мелко не плаваю!» Сибирячка превратила убитый подъезд в образцовый за свой счет — вдохновляющие фото до и после

— Дому 60 лет: старики умирают, наследники или продают, или сами въезжают, делают ремонт. А строители же не церемонятся. И наверху еще ничего, а у нас все стены сбиты, — показывает Мария Григорьевна фото своей площадки до ремонта.



В квартире они в буквальном смысле вынесли все стены вместе со старыми деревянными полами — «еще пару стен отремонтировать уже вообще не вопрос», смеется женщина. Но за подъезд взялись не сразу, признала она: сначала пытались согласовать ремонт во всех через старшего по дому, потом — в своем через старшего по подъезду. Но соседи подключаться не могли или не захотели. Зато на то, что от них финансового участия не требовало, согласились.

