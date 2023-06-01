«Вода притягивает»: в парке возле нового ЛДС хотят поставить открытый бассейн — фоторепортаж с видами «Арены»

В новом новосибирском парке «Арена», который находится возле недавно построенного ЛДС, хотят сделать открытый бассейн. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании днем 31 мая. Сейчас власти строят площадку под бассейн, а после собираются искать инвестора.
— Что касается бассейна. Готовится насыпь и дальше ждем предложения инвестора. Такие инвесторы существуют. У нас есть примеры и возле Бугринского моста, и в Сосновом бору. И здесь надеемся, что кто-то придет. Через конкурс. И устроит открытый бассейн. Вода же всё равно притягивает. И бассейн здесь очень к месту, на наш взгляд, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Вчера в парке в середине буднего дня было много людей. Компания взрослых с детьми играла в волейбол, дети висели вверх ногами на турниках, люди катались на велосипедах и просто грелись на скамейках.
Даже на закрытой скейт-площадке были люди. Это специалисты-скейтеры, которые проверяли качество площадки.
Скейт-площадка — это один из самых больших проектов в парке у ЛДС. На новой скейт-площадке будет также памп-трек для велосипедистов. Ко Дню города скейт-площадку обещают открыть. Но к 25 июня в парке закончено будет не всё.
— Сейчас уже видно окончание, результат. Для нас важно, чтобы к Дню города был виден весь результат, который бы позволил использовать полноценно всю площадку парка для прогулок, спорта. Мы заканчиваем основные этапы развития этой площадки. Кусочек небольшой останется. Ничего не поделать, природа дает свои коррективы. Имеется ввиду высокий уровень воды. Когда вода уйдет, мы окончательно доделаем, — рассказал Анатолий Локоть.
Как объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сейчас в парке идет второй этап строительства. На него выделили дополнительные 240 миллионов. В 2021 году, когда проект только презентовали, официальным срок сдачи был октябрь 2022 года. Этим летом строители сделали коммуникации и канализацию.
— Это серьезные затратные работы. Всё, что дальше будет строиться в парке, будет основано на том, что коммуникации есть. Это очень важно, что коммуникации есть, канализация, это не привозное. Это увеличивает ценность, — объяснил мэр Новосибирска.
По словам мэра, окончание второго этапа — конец лета 2023 года.
Уже 24 июня в парке «Арена» пройдет большой фестиваль VK fest. В Новосибирск из Москвы приехала команда, чтобы решить, где будет установлена сцена.
— Сейчас решено, что сцена будет находиться в центре. VK fest установит большую, красивую сцену. Приезжает большая федеральная команда — нам очень интересно поработать. К этому времени будет работать и памп-трек, и скейт-площадка, и другие активности. В Новосибирске фестиваля такого уровня еще не было, — объяснила вице-мэр Анна Терешкова.
И хотя по парку «Арена» сейчас гуляет много людей — пока к нему не подъехать ни на автобусе, ни на метро. Анна Терешкова выразила надежду, что к 24 июня к парку пустят общественный транспорт.
— При этом такого количества парковок, наверное, нет нигде в городе. Более тысячи парковок. В любом случае, так как это в основном рассчитано на молодежь, я думаю, что НГТУ весь придет сюда. С другой стороны, кто-то доедет на велосипеде, кто-то придет пешком, — рассуждает Анна Терешкова.
Рядом с парком ЛДС должна была открыться станция «Спортивная». В этом году станцию планируют сдать. В конце марта мэрия продлила разрешение на строительство станции до августа 2023 года.