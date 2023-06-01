«Вода притягивает»: в парке возле нового ЛДС хотят поставить открытый бассейн — фоторепортаж с видами «Арены»

— Что касается бассейна. Готовится насыпь и дальше ждем предложения инвестора. Такие инвесторы существуют. У нас есть примеры и возле Бугринского моста, и в Сосновом бору. И здесь надеемся, что кто-то придет. Через конкурс. И устроит открытый бассейн. Вода же всё равно притягивает. И бассейн здесь очень к месту, на наш взгляд, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.