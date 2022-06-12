Как в центре Новосибирска осталось 200-летнее село — сюда ездили за секс-услугами, а австрийцы открыли солодовню

Новосибирск был основан в 1893 году , и может показаться, что до этого времени здесь не было ничего. А если и было, то давно растворилось в бурно растущем городе. Однако даже сегодня можно найти отголоски той, существовавшей еще до начала строительства железнодорожного моста, жизни. Причем не где-то на окраинах, а в географическом центре города — на краю Бугринской рощи. Раскинувшийся здесь вдоль реки Тулы бесформенный район частного сектора до сих пор хранит осколки деревни Бугры, в которой люди жили еще 200 лет назад.