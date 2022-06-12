СЕЙЧАС +27°С
Пробки 1/10
usd 57.78
eur 60.97
Тема дняНовое название для ресторанов McDonald's в России
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Как в центре Новосибирска осталось 200-летнее село — сюда ездили за секс-услугами, а австрийцы открыли солодовню

Путешествие во времени с НГС — как живут в Буграх, где есть солодовенный завод и обитают знаменитые коты

70
Бывшая деревня Бугры теперь превратилась в большой кусок частного сектора вдоль реки Тулы

Бывшая деревня Бугры теперь превратилась в большой кусок частного сектора вдоль реки Тулы

Поделиться

Новосибирск был основан в 1893 году, и может показаться, что до этого времени здесь не было ничего. А если и было, то давно растворилось в бурно растущем городе. Однако даже сегодня можно найти отголоски той, существовавшей еще до начала строительства железнодорожного моста, жизни. Причем не где-то на окраинах, а в географическом центре города — на краю Бугринской рощи. Раскинувшийся здесь вдоль реки Тулы бесформенный район частного сектора до сих пор хранит осколки деревни Бугры, в которой люди жили еще 200 лет назад.

О возрасте дома безошибочно говорит то, насколько глубоко он успел уйти в землю

О возрасте дома безошибочно говорит то, насколько глубоко он успел уйти в землю

Поделиться

История Бугров насчитывает более 200 лет, уже в 1823 году здесь официально проживало 28 семей. А в конце XIX века население деревни стало расти особенно активно. Сюда переезжали жители Кривощёкова, да и строительство железной дороги давало новые возможности для заработка. К началу XX века здесь было зарегистрировано уже 140 дворов и 370 мужчин (женщины тогда для статистики не имели такого значения). Краевед Константин Голодяев в 2015 году опубликовал довольно длинную статью (56 страниц), где подробнейшим образом описал историю этого населенного пункта, ее можно прочитать, например, здесь.

Здание солодовни было построено <nobr class="_">в 1909 году</nobr>

Здание солодовни было построено в 1909 году

Поделиться

Самое старое сохранившееся сооружение — солодовенный завод, построенный еще в 1907–1909 годах австрийцами Бенедиктом Ульманом и Максимилианом Шевесом. Предприятие стало первой в регионе механической солодовней и снабжало сырьем многочисленные местные пивоварни. Какими-то особенными красотами солодовня, может быть, не отличается (кирпичные купеческие домики в центре нарядней), но это редкий пример сохранившегося промышленного объекта столетней давности. Там, где подобные сооружения остались в составе действующих предприятий, они, как правило, давно перестроены или вовсе заменены более крупными новыми зданиями.

Это один из старейших сохранившихся промышленных объектов города

Это один из старейших сохранившихся промышленных объектов города

Поделиться

К старому кирпичному зданию уже в наше время пристроили дополнительные помещения (тоже из кирпича), и сейчас это своего рода местный бизнес-центр — здесь арендуют площади больше двадцати торговых и сервисных предприятий. До недавнего времени солодовня была еще и самым высоким зданием в округе, пока здесь не начали строить новые жилые комплексы.

Старые дома раскиданы по территории бывшей деревни

Старые дома раскиданы по территории бывшей деревни

Поделиться

Оставаясь близким, но всё же отдельным населенным пунктом, Бугры в какой-то момент превратились в растущем Новониколаевске в эдакое злачное место, куда можно было отправиться за сексуальными развлечениями, чтобы вернуться потом в родной город и вновь вести жизнь почтенного члена общества.

Скромные старые домики активно теснят солидные постройки из кирпича

Скромные старые домики активно теснят солидные постройки из кирпича

Поделиться

Да и вообще место это было неспокойным — в том же 1907 году, например, здесь было совершено вооруженное ограбление почтовой повозки. Почтальон и возница спаслись бегством, а преступники, взяв 50 тысяч рублей (значительная по тем временам сумма) ушли на лодке по Оби. Преступление так и не было раскрыто.

Главный элемент безопасности в бывших <nobr class="_">Буграх —</nobr> это собака

Главный элемент безопасности в бывших Буграх — это собака

Поделиться

Самостоятельная жизнь Бугров закончилась в 1930 году, когда разросшийся город поглотил деревню — ее территория стала частью Новосибирска. Строго говоря, городские власти интересовал не сам по себе этот населенный пункт, а березовая роща, на краю которой он был расположен. Этот лесной массив решено было превратить в большой парк, в котором можно расположить как спортивные объекты, так и какие-то санатории, где могли бы поправлять здоровье работники активно растущих новосибирских предприятий.

Всадников в бывших Буграх заменили велосипедисты

Всадников в бывших Буграх заменили велосипедисты

Поделиться

В советское время Бугры естественным образом стали растущей зоной дач, которые советские люди заводили не только для близости к земле, но и просто затем, чтобы, скажем так, покрывать некоторый дефицит продуктов в розничной торговле. Этот сельско-дачный дуализм здесь повсеместно. Ближе к речке Туле видно, что часть строений возводилась преимущественно для летнего проживания. Но рядом с ними могут возвышаться двухэтажные кирпичные хоромы, а следом теряется в зелени старый бревенчатый дом со ставнями и наличниками.

Новые обитатели Бугров обустраиваются с размахом

Новые обитатели Бугров обустраиваются с размахом

Поделиться

Подобных территорий с частным сектором в Новосибирске, конечно, хватает. Но у Бугров есть свои особенности и атмосфера. Большинство новосибирцев, скорее всего, вообще не знают о существовании этого села. Его не видно с дороги (туда выходит уже более современная «дачная» часть), через него не идет каких-то оживленных пешеходных троп.

На краю Бугринской рощи, в самой заповедной части бывших Бугров, можно встретить необычные вещи

На краю Бугринской рощи, в самой заповедной части бывших Бугров, можно встретить необычные вещи

Поделиться

Самая заповедная часть Бугров расположена на краю рощи. Здесь больше места, участки не сжаты соседями, да и сами дома по большей части довольно старые. Так что возникает полное ощущение — ты находишься в далекой деревушке. Даже не верится, что вокруг, куда ни глянь, огромный город.

Дом, где были встречены знаменитые бугринские коты

Дом, где были встречены знаменитые бугринские коты

Поделиться

Где-то проход сторожат собаки без привязи. Может быть, и не сторожат, а просто вышли погулять, но проверять это на себе как-то не хочется. Здесь же — там, где деревня уже заканчивается и начинается прибрежная зона — живут те самые знаменитые бугринские коты. Опасность для прохожих они представляют только в смысле, что вы можете умереть от умиления. Но в целом ведут себя как хозяева.

Продмаг в частном доме

Продмаг в частном доме

Поделиться

В глубине работает совершенно сельского вида магазинчик, открытый прямо в частном доме, здесь есть всё — от пива до йогуртов, торговля заправочная. И покупатели идут, хотя, конечно, очередей не наблюдается. Тем более что сетевая торговля добралась уже и сюда.

Сразу три эпохи в одном кадре: сгоревший старый деревянный домик, строящийся новый частный особняк <nobr class="_">и 17-этажная</nobr> высотка

Сразу три эпохи в одном кадре: сгоревший старый деревянный домик, строящийся новый частный особняк и 17-этажная высотка

Поделиться

На краю рощи уже лет десять, как выросли несколько небольших жилых комплексов. Самые первые строили практически вровень с рощей, чтобы не выделяться на общем фоне. Но сейчас застройщики вошли во вкус, и последние два здания поднялись уже на 17 этажей, возвышаясь над рельефом, как башни. Здесь же на углу стоит обгоревший одноэтажный домик (точнее то, что от него осталось).

Встречаются самые настоящие <nobr class="_">имения —</nobr> с обширной территорией и высоким забором

Встречаются самые настоящие имения — с обширной территорией и высоким забором

Поделиться

Люди в Буграх живут очень разные. Здесь сохранилось какое-то количество потомков еще тех, деревенских, обитателей и тех, кто обзавелись участком еще в советское время. Но этот район регулярно пополняется совершенно новым типом жителей. То и дело по дороге проезжают дорогие машины, а рядом со старенькими деревянными домиками строятся настоящие терема.

Колонки с рычагом остаются единственным источником воды для части местных жителей

Колонки с рычагом остаются единственным источником воды для части местных жителей

Поделиться

По всему поселку разбросаны колонки с водой. Чтобы воспользоваться таким устройством, нужно нажать на рычаг (не все городские жители имеют подобный опыт). Конечно, обитатели больших усадеб этими колонками не пользуются (в таких домах подведена вода), но для тех, кто не в состоянии оплатить себе индивидуальный водопровод, остаются такие вот источники живительной влаги.

Река Тула (вид с пешеходного моста)

Река Тула (вид с пешеходного моста)

Поделиться

Посреди частной застройки течет река Тула — грязная, с заросшими берегами, которая с пешеходного моста кажется совершенно необитаемой. В отдаленных планах мэрии организовать на берегах благоустроенные набережные. А пока о цивилизации здесь напоминают лишь высящиеся вдалеке многоэтажки.

Вид на бывшие Бугры с возвышенности

Вид на бывшие Бугры с возвышенности

Поделиться

Город наступает на бывшие Бугры постепенно, шаг за шагом. Но самый серьезный удар по обособленности этих мест был нанесен строительством Бугринского моста, дорогу к которому прорубили через рощу, и теперь звук машин слышен в ней издалека.

Частный дом на улице Западной

Частный дом на улице Западной

Поделиться

В значительной степени территория бывшей деревни давно превратилась в один из специфических новосибирских районов, где люди просто живут в городе в частных домах. Сам образ этой жизни мало чем отличается от городского — здесь есть и отопление, и вода. Правда, никто не беспокоится о начале отопительного сезона или перебоях с горячей водой. Греть дом и воду всё равно приходится самостоятельно.

Одна из улиц в бывших Буграх

Одна из улиц в бывших Буграх

Поделиться

Судьба Бугров, впрочем, уже предрешена. Частный сектор активно теснят новые жилые комплексы. Последний по счету возводится сейчас на улице Ватутина, и не нужно быть экспертом рынка недвижимости, чтобы сказать: этим дело не ограничится. А после завершения строительства нового ЛДС городские власти планируют постепенно превратить в зону отдыха всю береговую линию между Бугринским и Октябрьским мостами. Это значит, что здесь со временем появятся и нормальная дорога, и какие-то предприятия общепита, а там, глядишь, недалеко и до гостиниц. И город возьмет бывшую деревню в кольцо, чтобы начать медленно, но уверенно переваривать.

Посмотреть, как выглядит другой берег Оби, с которым также знакомы лишь обитатели этого района, можно в еще одном репортаже обозревателя НГС.

По теме

Бугринская роща
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2