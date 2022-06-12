Как в центре Новосибирска осталось
200-летнее село — сюда ездили за секс-услугами, а австрийцы открыли солодовню
Путешествие во времени
Новосибирск был основан
История Бугров насчитывает более 200 лет, уже
Самое старое сохранившееся сооружение — солодовенный завод, построенный еще
К старому кирпичному зданию уже в наше время пристроили дополнительные помещения (тоже из кирпича), и сейчас это своего рода местный бизнес-центр — здесь арендуют площади больше двадцати торговых и сервисных предприятий. До недавнего времени солодовня была еще и самым высоким зданием в округе, пока здесь не начали строить новые жилые комплексы.
Оставаясь близким, но всё же отдельным населенным пунктом, Бугры в какой-то момент превратились в растущем Новониколаевске в эдакое злачное место, куда можно было отправиться за сексуальными развлечениями, чтобы вернуться потом в родной город и вновь вести жизнь почтенного члена общества.
Да и вообще место это было неспокойным — в том же
Самостоятельная жизнь Бугров закончилась
В советское время Бугры естественным образом стали растущей зоной дач, которые советские люди заводили не только для близости к земле, но и просто затем, чтобы, скажем так, покрывать некоторый дефицит продуктов в розничной торговле. Этот сельско-дачный дуализм здесь повсеместно. Ближе к речке Туле видно, что часть строений возводилась преимущественно для летнего проживания. Но рядом с ними могут возвышаться двухэтажные кирпичные хоромы, а следом теряется в зелени старый бревенчатый дом со ставнями и наличниками.
Подобных территорий с частным сектором в Новосибирске, конечно, хватает. Но у Бугров есть свои особенности и атмосфера. Большинство новосибирцев, скорее всего, вообще не знают о существовании этого села. Его не видно с дороги (туда выходит уже более современная «дачная» часть), через него не идет каких-то оживленных пешеходных троп.
Самая заповедная часть Бугров расположена на краю рощи. Здесь больше места, участки не сжаты соседями, да и сами дома по большей части довольно старые. Так что возникает полное ощущение — ты находишься в далекой деревушке. Даже не верится, что вокруг, куда ни глянь, огромный город.
Где-то проход сторожат собаки без привязи. Может быть, и не сторожат, а просто вышли погулять, но проверять это на себе как-то не хочется. Здесь же — там, где деревня уже заканчивается и начинается прибрежная зона — живут те самые знаменитые бугринские коты. Опасность для прохожих они представляют только в смысле, что вы можете умереть от умиления. Но в целом ведут себя как хозяева.
В глубине работает совершенно сельского вида магазинчик, открытый прямо в частном доме, здесь есть всё — от пива до йогуртов, торговля заправочная. И покупатели идут, хотя, конечно, очередей не наблюдается. Тем более что сетевая торговля добралась уже и сюда.
На краю рощи уже лет десять, как выросли несколько небольших жилых комплексов. Самые первые строили практически вровень с рощей, чтобы не выделяться на общем фоне. Но сейчас застройщики вошли во вкус, и последние два здания поднялись уже
Люди в Буграх живут очень разные. Здесь сохранилось какое-то количество потомков еще тех, деревенских, обитателей и тех, кто обзавелись участком еще в советское время. Но этот район регулярно пополняется совершенно новым типом жителей. То и дело по дороге проезжают дорогие машины, а рядом со старенькими деревянными домиками строятся настоящие терема.
По всему поселку разбросаны колонки с водой. Чтобы воспользоваться таким устройством, нужно нажать на рычаг (не все городские жители имеют подобный опыт). Конечно, обитатели больших усадеб этими колонками не пользуются (в таких домах подведена вода), но для тех, кто не в состоянии оплатить себе индивидуальный водопровод, остаются такие вот источники живительной влаги.
Посреди частной застройки течет река Тула — грязная, с заросшими берегами, которая с пешеходного моста кажется совершенно необитаемой. В отдаленных планах мэрии организовать на берегах благоустроенные набережные. А пока о цивилизации здесь напоминают лишь высящиеся вдалеке многоэтажки.
Город наступает на бывшие Бугры постепенно, шаг за шагом. Но самый серьезный удар по обособленности этих мест был нанесен строительством Бугринского моста, дорогу к которому прорубили через рощу, и теперь звук машин слышен в ней издалека.
В значительной степени территория бывшей деревни давно превратилась в один из специфических новосибирских районов, где люди просто живут в городе в частных домах. Сам образ этой жизни мало чем отличается от городского — здесь есть и отопление, и вода. Правда, никто не беспокоится о начале отопительного сезона или перебоях с горячей водой. Греть дом и воду всё равно приходится самостоятельно.
Судьба Бугров, впрочем, уже предрешена. Частный сектор активно теснят новые жилые комплексы. Последний по счету возводится сейчас на улице Ватутина, и не нужно быть экспертом рынка недвижимости, чтобы сказать: этим дело не ограничится. А после завершения строительства нового ЛДС городские власти планируют постепенно превратить в зону отдыха всю береговую линию между Бугринским и Октябрьским мостами. Это значит, что здесь со временем появятся и нормальная дорога, и какие-то предприятия общепита, а там, глядишь, недалеко и до гостиниц. И город возьмет бывшую деревню в кольцо, чтобы начать медленно, но уверенно переваривать.
Посмотреть, как выглядит другой берег Оби, с которым также знакомы лишь обитатели этого района, можно в еще одном репортаже обозревателя НГС.