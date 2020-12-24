Огромный парк у будущего ЛДС хотят соединить с Бугринской рощей

Власти Новосибирска намерены построить огромную парковую зону на левом берегу города, которая протянется от нового ЛДС до Бугринского моста. Об этом рассказала заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
— Мы сейчас делаем парк, который будет находиться у ЛДС, — уже начинаются первые работы. Мы презентовали свою идею мэру и губернатору — наша задача соединить спортивный парк с Бугринской рощей снизу, чтобы люди, которые приехали на станцию метро «Спортивная», взяли велосипед в аренду или со своими коньками поехали кататься, на лыжах. Если вы спортсмен, то могли взять и проехаться до Бугринской рощи и обратно. Или доехать до рощи, там переcесть на автобус и вернуться, — рассказала журналисту НГС Анна Терешкова.
По ее словам, первая часть парка рядом с ЛДС будет готова к сентябрю 2022 года.
Анна Терешкова уже рассказывала, что в строящемся парке рядом с ЛДС построят порядка десяти спортивных дорожек, в том числе отдельную площадку для скейтеров. Помимо этого, в парке поставят отдельную велодорожку и дорожку, где можно будет гулять с колясками.
В Новосибирске появится свой парк на острове в Оби возле строящегося ЛДС и станции метро «Спортивная». К небольшому острову Отдыха, покрытому лесом, протянулась песчаная дамба, а на материковой части начнут строить первую часть огромной парковой зоны.