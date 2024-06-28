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Как мэрия поругалась с подрядчиком сквера

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Город проблема Плитка раздора. Как мэрия поругалась с подрядчиком Первомайского сквера — его бизнес оказался масштабнее зелёной зоны

Плитка раздора. Как мэрия поругалась с подрядчиком Первомайского сквера — его бизнес оказался масштабнее зелёной зоны

«Горзеленхоз» и подрядчик подписали мировое соглашение, но претензии друг к другу все равно остались

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Сейчас работы ведутся около фонтана «Мишка», вымостить плитку необходимо и около краеведческого музея. Участок за зданием станет последним этапом благоустройства, на все работы в сквере выделили 200 миллионов рублей

Реконструкция Первомайского сквера, однозначно, боль новосибирской власти: уже год главная зеленая зона города в разрушенном состоянии. Благоустроить все хотели за несколько месяцев, но ничего не получилось, сроки то и дело сдвигались, как бы бывший мэр Анатолий Локоть не торопил подрядчика Аламдара Заманова и не ругался на него. Недавно подключился и губернатор Андрей Травников, заявив, что подрядчика надо было выгнать еще прошлым летом. Тут Заманов не выдержал: его представитель рассказал НГС, что предприниматель столкнулся с проблемами из-за заказчика, уверял, что коммуникация с мэрией не была налажена, а в проекте есть недочеты, что и привело к срыву сроков. НГС вспомнил историю реконструкции Первомайского сквера и узнал мнения подрядчика и заказчика о благоустройстве зеленой зоны. Оказалось, что семья Заманова (жена, сыновья и он сам) уже давно работает с властями и ремонтирует дороги в городе и регионе.

Планы разбились о реальность

Дизайн-проект реконструкции главного городского зеленого пространства утвердили три года назад. Архитекторы решили восстановить исторический облик Первомайского сквера 1930-х годов, но с применением современных технологий. Благоустройство планировали завершить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который в итоге отменили. О точных датах реконструкции заговорили год назад, начало наметили на конец мая, а завершение на конец октября 2023 года, но все затянулось на год, а сроки сдачи переносили несколько раз. Ремонт не завершен до сих пор.

Ремонт начали в конце мая 2023 года, как и планировали. Судя по паспорту объекта, томская компания «Армстрой» до конца июня выполняла демонтаж элементов в сквере. Тогда зеленую зону полностью закрыли для горожан, оставив доступ лишь в ресторан на территории, здание которого позже снесли. Недовольств от жителей было много — сквер, как минимум, используют для транзита из тихого центра к площади Ленина и дальше.

Подрядчик работ по демонтажу и разборке сквера — ООО «Армстрой» — зарегистрирован в 2008 году в Томской области. В 2023 году компания заработала 8,2 миллиона рублей, получив чистую прибыль в 472 тысячи рублей. Единственный учредитель компании — Энгоян Эдик Джмбулович.

После демонтажа на объект вышли еще несколько подрядчиков: ИП Зуевская получила контракт на установку освещения, «Дельтатехсервис» с чистой прибылью в 29,3 миллиона рублей — комплекс средств безопасности, «СибСтройГаз» с чистой прибылью в 33,7 миллиона рублей — устройство полива, «Улант» с чистой прибылью в 7,6 миллиона — озеленение, а ИП Аламдар Заманов начал заниматься общим благоустройством, в том числе мощением плитки. В начале июля тогда еще мэр Новосибирска Анатолий Локоть заволновался и потребовал ускорить ремонт, а через несколько месяцев побывал в разрушенном сквере с проверкой и снова приказал строителям поторопиться.

— Я не доверяю ощущениям и запахам, я исхожу из практических выводов, которые озвучили специалисты. Месяц назад был на объекте, продвинулись, хотелось бы, чтобы двигалось побыстрее, мы обсуждали вопрос об ускорении работы, — говорил Анатолий Локоть.

Аламдар Заманов (о нем чуть позже) должен был к концу сентября выложить плитку, восстановить ограждения и обустроить тротуар по периметру сквера. Главный минус плитки — сложная кладка, говорили рабочие, узор собирается из пяти разных фрагментов, после повторяется снова. Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова при этом не унывали и говорили, что основные работы завершат к 15 октября, а тротуар и фонтан немного позже. Да и представитель подрядчика — Вахид Заманов — надеялся, что успеют даже раньше, но не уложились.

Так выглядел сквер в начале октября прошлого года — до конца месяца все работы должны были завершить, но решили перенести реконструкцию на следующий строительный сезон

В середине октября зеленую зону начали открывать частями, потому что удалось завершить работу с электрикой и камерами видеонаблюдения. Тогда же вышли на ремонт фонтана «Мишка», оставалось закончить укладывать плитку и поставить малые архитектурные формы. Мэр до последнего надеялся завершить большую часть ремонта к концу месяца, подрядчик говорил то же самое. Чуть позже стало понятно, что работы перенесут на следующий строительный сезон, плитку неожиданно решили отремонтировать в снегопад, а мэрия грозила ИП Заманову штрафами и пеней из-за срыва сроков и даже подала в суд в январе этого года, правда, позже подрядчик с заказчиком помирились.

Мэр объяснял, что летом укладывать плитку продолжат, тогда же придумали новый срок сдачи — до Дня города (30 июня). Правда мощение не выдержало зиму, плитка шаталась, разрушалась и буквально утопала в воде, наклоняясь в разные стороны. Позже говорили, что работы завершат раньше — 25 июня. Но снова не вышло.

Недостроенный сквер в этом году перешел в наследство новому мэру Максиму Кудрявцеву, тогда появился новый срок сдачи, пока последний — 15 августа. Глава города поручил департаменту культуры, спорта и молодежной политики по утрам определять с подрядчиком фронт работ, а вечером — проверять выполнение. Ремонт мэр поставил на личный контроль и приказал увеличить число строителей на объекте.

Сейчас рабочие продолжают укладывать плитку, мощения еще нет возле фонтана «Мишка» и перед краеведческим музеем

Несмотря на казалось бы разрешенный спор подрядчик все равно подвергся критике, в этот раз от губернатора Андрея Травникова, который заявил, что с компанией нянчились в прошлом году, потеряли все сроки, а вообще надо было выгнать подрядчика с объекта год назад. После высказывания главы региона в редакцию НГС обратился представитель бизнесмена, а чуть позже написал письмо и сам предприниматель.

Поругались, а чуть позже помирились

Главный подрядчик Первомайского сквера ИП Заманов не один раз подвергался критике как со стороны властей, так и со стороны горожан. Пару дней назад представитель подрядчика (а на деле его сын, так он записан в телефонах пользователей Getcontact) Вахид Заманов заявил, что уложиться в сроки не получилось из-за сложностей с заказчиком — «Горзеленхозом» — учреждением департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Предприниматель Аламдар Заманов заключил контракт с «Горзеленхозом» в начале июля, сквер для работ передали 28 июля. Вахид вспоминает, что когда рабочие зашли на объект, то в сквере был строительный мусор после демонтажа, который пришлось вывозить за свой счет, из-за чего упустили часть стройсезона. Мэрия Новосибирска думает иначе: компания «Армстрой» демонтаж выполнила в полном объеме и вывозила строительный мусор, складированный в определенном месте, что не мешало работам по благоустройству.

Транзитные дорожки в сквере готовы, по ним можно комфортно прогуливаться

Когда мусор вывезли, сотрудники решили приступить к работам, рассказывает Заманов, но в это время «Горзеленхоз» нанял предпринимательницу Зуевскую, чтобы провести электрику. При этом, пока не был проложен кабель и не установили столбы, укладывать бордюрный камень подрядчик не мог. На это у мэрии также другое мнение, в департаменте считают, что копка траншей и устройство опор не мешали Заманову готовить основания под плитку и устанавливать бордюрный камень.

— Организации синхронизировали выполнение работ, однако ИП Заманов из-за отсутствия необходимого количества рабочих на объекте не выполнял свои работы в срок. У Заманова также предусмотрены работы по ремонту ограждения по периметру сквера. К выполнению этого вида работ подрядчик приступил только в сентябре, — сообщили НГС в департаменте культуры, спорта и молодежной политики.

Так выглядит новое ограждение по периметру сквера
Забор поменяли не весь, кое-где добавили недостающие элементы

Сложности возникли и с самим проектом, который подготовил заказчик, говорит Вахид. Многие элементы, по мнению подрядчика, в документах не совпадают с действительностью. Например, высотные отметки тротуара не сходятся, рассчитанного количества плитки не хватает. Проект пришлось переделывать. В мэрии уверены, что вопрос проектных меток — технический — его решают совместно с геодезистом из команды Заманова на объекте.

Вахид также вспомнил ситуацию с квадратом из красной плитки на площади, когда новосибирцы решили, что подрядчику не хватило стройматериала, но эта выкладка на самом деле — обозначения для колодцев. Их обустройство, уверяет Заманов, в смете не было указано, заказчик сейчас оформил допсоглашение, поэтому колодцы устанавливают.

— Если мы сейчас прогуляемся по скверу, то увидим убожество, например, в местах, где электрики тянули свои кабели, просели траншеи. Туда нужен грунт, этого в контракте у меня нет, а общая картина складывается, что виноваты мы, — говорит Вахид.

Места, где должны располагаться колодцы, обозначали красной плиткой, жители действительно думали, что подрядчику не хватило стройматериала

Представитель подрядчика также объяснил и то, почему пришлось перекладывать плитку вдоль Красного проспекта. По его словам, когда раскопали грунт, то вскрылся асфальт, вероятно, советских времен, но заказчик сказал не демонтировать покрытие. В итоге получилось так: вода уходит в плитку, доходит до асфальта, идти ей больше некуда, поэтому плитка поднялась. Представитель подрядика уверяет, что предприниматель снял плитку за свой счет, демонтировал асфальт, засыпал 40 см и переложил все.

— Я проклял всё, хотел отличиться в сквере, но всё настолько плохо, — делится Вахид. — Мы всё решаем сами на коленке, сейчас работаем возле фонтана «Мишки», сам выдумываю высотные отметки, заказчику мы писали, уже десять дней не отвечают, а если будем ждать ответа, то не успеем до 15 августа. Таких нюансов в работе много.

Фонтан «Мишка» заменили, сейчас вокруг обустраивают дорожки

По поводу перекладки плитки у мэрии с Вахидом мнения также не совпали: в администрации уверены, отсев подрядчик укладывал в минусовые температуры без согласования с заказчиком, поэтому технология и нарушилась. Работы заказчик не принял, пришлось переделывать.

Коммуникация с самим департаментом, говорил Вахид, не налажена, например, компания уже месяц ждет от заказчика ответ, чтобы установить в сквере таблички с названиями деревьев. Количество плитки, объяснял он, также закупили по проекту, но ее не хватило. Сейчас стройматериал придется заказывать, только на изготовление уйдет несколько месяцев. По поводу количества плитки в департаменте добавили, что документацию по укладке еще не отдали «Горзеленхозу» на проверку, а значит слова Вахида — поспешное мнение.

Плитки пока еще нет и на площадке около музея, ее полностью выложат, когда учреждение предоставит доступ (на участке музей сам проводил благоустройство)

Несколько дней спустя редакции НГС пришло письмо и от самого Аламдара Заманова, он заявил, что его представитель Вахид Заманов эмоционально, субъективно и, возможно, от части ошибочно высказался о благоустройстве сквера. Предприниматель объяснил, что в любом деле возникают спорные моменты.

— Часть руководителей муниципальных учреждений, под чьим руководством было принято решение необоснованно обратиться в суд на нашу организацию, в настоящее время уже не принимают участие в благоустройстве Первомайского сквера, на данный момент с приходом новых людей на руководящие должности все вопросы между заказчиком и подрядчиком разрешены, — объяснил Аламдар Заманов.

Работы ориентировочно завершат в середине августа, все зависит от того, когда краеведческий музей отдаст подрядчику свой участок

Сейчас, уверяет предприниматель, согласование всех процессов с «Горзеленхозом» ведется с участием мэрии Новосибирска, предприниматель отметил и хорошую работу начальника управления по благоустройству общественных пространств Вадима Полещука. Коммуникация с мэрией, говорит Заманов, налажена, и этим летом, ориентировочно 10 августа (в рамках мирового соглашения, дата указана по решению Арбитражного суда от 19 июня), все успеют завершить.

В мэрии также отметили, что встречаются с подрядчиком каждый день, проверяют работы в первой половине дня и в конце дня. От подрядчика в совещаниях участвует бригадир, а иногда — Вахид Заманов. Если же возникают срочные вопросы, то совещание оперативно проводят на месте работ.

Подряд Замановых — что известно о семье бизнесменов

Сейчас Вахид Аламдар Оглы Заманов официально не владеет и не руководит никакой компанией, даже ликвидировал свое ИП, но летом 2022 года стало известно о его задержании по подозрению в махинациях при ремонте городских дорог, в частности, улиц Богдана Хмельницкого, Писемского и Дунаевского.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус» Вахид был учредителем компании СУ «Сибстрой» и числился непосредственным руководителем до 2011 года. В 2015 году он вышел из состава учредителей, после в списке владельцев в разное время значились Аламдар Гаракиши Оглы Заманов, Игид Аламдар Оглы Заманов (вероятно, его брат) и Елена Васильевна Заманова (вероятно, его мать).С февраля этого года учредителем указан Армине Бахтикян, а директором с 24 июня — Владислав Красников. На конец 2023 года выручка организации составила 235,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 784 тысячи рублей.

СУ «Сибстрой» активно участвовал и продолжает участвовать в аукционах по ремонту дорог, дворовых территорий Новосибирска и области. С 2011 года компания заключила 143 контракта на общую сумму в 1,2 миллиарда рублей, большинство — строительство и ремонт дорог. Компания уже реализовала в городе пешеходный мост через реку Каменку на улице Сибревкома, Вахид в разговоре с журналистом НГС упомянул, что он занимался строительством, а значит продолжает так или иначе работать в компании.

Игид Аламдар Оглы Заманов, вероятно, брат Вахида, числился с 2016 года по 2022 год учредителем компании «Дорсиб» (на жилетах некоторых рабочих в сквере также название этой компании), которая занимается строительством и ремонтом дорог в Новосибирске и области. В феврале 2023 года стало известно, что с ноября 2021 года по октябрь 2022 года некий представитель компаний (его имя не раскрывается) «СибСтрой» и «Дорсиб» передал взятку ведущему эксперту «Управления дорожного строительства» за приемку работ по дорожному ремонту. Эксперт получил 285 тысяч рублей, а должен был — 425 тысяч рублей.

Отец Вахида и Игида — Аламдар Заманов — сейчас владеет ООО «СВД», которое создал месяц назад и ООО «Сибстрой», образованным в мая прошлого года. Финансовых показателей у компаний еще нет. Мать Вахида и Игида — Елена Заманова числится владельцам опять-таки ООО «Сибстрой», но образованным в марте 2024 года, также она указана учредителем ООО «Экобетон» с выручкой в 37 миллионов рублей и чистой прибылью в 174 тысячи рублей.

Недавно новосибирские власти озаботились чистотой малых рек на уровне закрытых заседаний рабочей группы. Узнать о том, что говорили в администрации, пока нельзя, но посмотреть на парк вполне можно. Зато журналист НГС обошел парк «Каменка», который не могут достроить, посмотрите, что уже появилось на территории новой зеленой зоны.

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Первомайский сквер Мэрия Новосибирска Подрядчик Заказчик Реконструкция Благоустройство Парки и скверы Зеленая зона
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Комментарии
42
Ханна Намити
28 июня 2024, 08:57
дурдом
кулькулятр
28 июня 2024, 09:20
Журналистка обошла вниманием цены на укладку плитки, а это довольно интересно. Согласно приложению к договору о благоустройстве от 30/06/23, город оплачивает укладку бетонной плитки по 5 158 р/м2. Это в 5-10 раз превышает существующие розничные цены. Прошлой осенью я искал работников, чтобы замостить парковку на даче за Бердском. Цен выше 1000р/м2 на рынке вообще не было, а сошлись на 800. 60м2 уложили за 3 дня и довольно качественно. Нужно сказать, что любые строительные работы в Бердске стоят значительно выше, чем в Новосибирске. Укладка тротуарной плитки на Яндекс Услугах стоит от 500р.
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