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За лето не успели: в снегопад у Первомайского сквера спешно ремонтируют плитку и раскидывают землю

Горожане удивились работам в непогоду

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У жителей Новосибирска возникают вопросы к качеству ремонта

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У Первомайского сквера ремонтируют недавно уложенную тротуарную плитку. Работы попали в объектив фотокорреспондента Александра Ощепкова.

Все лето Первомайский сквер был закрыт для посетителей, даже на День города. Его открывали частями, а завершить все работы обещали до конца октября.

Но не успели, если судить по тому, что сейчас происходит в сквере, и в каком он состоянии.

Внутри сквера можно заметить горы с землей

Внутри сквера можно заметить горы с землей

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Дорогу чистят

Дорогу чистят

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Ремонт плитки в снегопад изумил горожан

Ремонт плитки в снегопад изумил горожан

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Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.

Мы ведем онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска. Уже сейчас часть дорог скована пробками.

В Новосибирске снегопад закончится только к утру завтрашнего дня, 3 ноября, предупредили синоптики.

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