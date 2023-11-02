За лето не успели: в снегопад у Первомайского сквера спешно ремонтируют плитку и раскидывают землю

У Первомайского сквера ремонтируют недавно уложенную тротуарную плитку. Работы попали в объектив фотокорреспондента Александра Ощепкова.
Все лето Первомайский сквер был закрыт для посетителей, даже на День города. Его открывали частями, а завершить все работы обещали до конца октября.
Но не успели, если судить по тому, что сейчас происходит в сквере, и в каком он состоянии.
Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.
Мы ведем онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска. Уже сейчас часть дорог скована пробками.
В Новосибирске снегопад закончится только к утру завтрашнего дня, 3 ноября, предупредили синоптики.