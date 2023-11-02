«Высота снега уже 7 сантиметров»: синоптики сообщили, когда прекратится снегопад в Новосибирске

В Новосибирске снегопад закончится только к утру завтрашнего дня, 3 ноября, предупредили синоптики.
— За ночь выпало 0,7 сантиметра осадков. Высота снега сейчас 7 сантиметров. Сейчас интенсивно идет снег, видимость снижена на дорогах, — объяснила корреспонденту НГС Дарья Беспалова, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Снегопад будет идти еще ночью. Завтра днем уже будет преимущественно без осадков.
Мы ведем онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска. Уже сейчас часть дорог скована пробками.
В Новосибирске утром столкнулись сразу 15 машин. ДТП произошло 2 ноября у дома 3 на улице Холмский проезд.