freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 93.28
eur 98.44
СрочноНа дачах спасли шикарного брошенного мейн-куна
Все новости
Все новости

«Высота снега уже 7 сантиметров»: синоптики сообщили, когда прекратится снегопад в Новосибирске

Метро явно станет вечером более востребованным

65

Снегопад быстро не закончится

Поделиться

В Новосибирске снегопад закончится только к утру завтрашнего дня, 3 ноября, предупредили синоптики.

— За ночь выпало 0,7 сантиметра осадков. Высота снега сейчас 7 сантиметров. Сейчас интенсивно идет снег, видимость снижена на дорогах, — объяснила корреспонденту НГС Дарья Беспалова, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Снегопад будет идти еще ночью. Завтра днем уже будет преимущественно без осадков.

Мы ведем онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска. Уже сейчас часть дорог скована пробками.

В Новосибирске утром столкнулись сразу 15 машин. ДТП произошло 2 ноября у дома 3 на улице Холмский проезд.

По теме

ПогодаСнегопадОсадки
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter