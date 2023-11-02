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Принцип домино: 15 машин собрались в паровозик на новосибирской дороге — видео последствий массового ДТП

Пострадавших среди людей нет

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В самом начале вереницы КАМАЗ развернуло поперек дороги

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В Новосибирске столкнулись сразу 15 машин. ДТП произошло 2 ноября у дома 3 на улице Холмский проезд. Видео с последствиями появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— КАМАЗ развернуло поперек дороги. И вот они. Конца краю нету, — снял на видео последствия ДТП подписчик группы «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 / Vk.com

В ГИБДД Новосибирска сообщили, что пострадавших в ДТП нет.

— Произошло столкновение 15 автомобилей. ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших. На месте происшествия работают наряды ДПС, устанавливают все обстоятельства, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.

В Новосибирске вечером 23 сентября на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, на дороге столкнулись четыре автомобиля.

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