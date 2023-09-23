Массовое ДТП произошло на улице Ипподромской в Новосибирске — кадры с места аварии

В Новосибирске вечером 23 сентября на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, на дороге столкнулись четыре автомобиля.
— По предварительной информации,
В результате ДТП пострадал
— На момент прибытия пожарного расчета пострадавших уже забрали медики. Сотрудники МЧС сняли клейма с аккумуляторных батарей с целью исключения возгорания автомобилей, — пояснили в пресс-службе регионального МЧС.
Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте аварии, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее на Бердском шоссе в Новосибирске «Волга» врезалась в ограждение. ДТП произошло между Ельцовкой и Матвеевкой.