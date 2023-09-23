Массовое ДТП произошло на улице Ипподромской в Новосибирске — кадры с места аварии

В Новосибирске вечером 23 сентября на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, на дороге столкнулись четыре автомобиля.



— По предварительной информации, 25-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz ехал по улице Ипподромской в сторону Фрунзе. Во время движения водитель не справился с управлением и врезался в световую опору, а после выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Jac, Hyundai Solaris и Nissan Tiida, — пояснили в инспекции.