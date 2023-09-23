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Массовое ДТП произошло на улице Ипподромской в Новосибирске — кадры с места аварии

На дороге столкнулось четыре автомобиля

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На месте происшествия работают медики и пожарные

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В Новосибирске вечером 23 сентября на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, на дороге столкнулись четыре автомобиля.

— По предварительной информации, 25-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz ехал по улице Ипподромской в сторону Фрунзе. Во время движения водитель не справился с управлением и врезался в световую опору, а после выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Jac, Hyundai Solaris и Nissan Tiida, — пояснили в инспекции.

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Видео: АСТ-54

В результате ДТП пострадал 25-летний водитель Mercedes, а также 40-летний водитель и 8-летний пассажир автомобиля Nissan Tiida. Их с травмами госпитализировали. На месте аварии также работали сотрудники МЧС.

— На момент прибытия пожарного расчета пострадавших уже забрали медики. Сотрудники МЧС сняли клейма с аккумуляторных батарей с целью исключения возгорания автомобилей, — пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте аварии, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на Бердском шоссе в Новосибирске «Волга» врезалась в ограждение. ДТП произошло между Ельцовкой и Матвеевкой.

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Массовое ДТПАварияНовосибирск
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