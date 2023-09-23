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«Машина в утиль»: на Бердском шоссе «Волга» влетела в ограждение — из-за ДТП собралась пробка

Автомобиль от удара сильно пострадал

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Машина сильно пострадала

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На Бердском шоссе в Новосибирске сегодня, 23 сентября, «Волга» врезалась в ограждение. ДТП произошло между Ельцовкой и Матвеевкой, как сообщают в группе «АСТ-54» во Вконтакте.

— Водителя седана ГАЗ-3110 занесло на мокрой дороге, и автомобиль врезался в дорожное ограждение. Транспортное средство получило крайне серьёзные повреждения. На месте происшествия работает экипаж ДПС, — рассказали в группе «АСТ-54».

В 2ГИС информация о ДТП появилась около 9 утра

В 2ГИС информация о ДТП появилась около 9 утра

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Информации о пострадавших нет. На месте ДТП собралась пробка.

— Наши подписчики сообщают, что недавно «Волга» влетела не доезжая Матвеевки в разделитель. Машина в утиль. Перегородила две полосы. В сторону города пробка, — рассказали в телеграм-канале «АвтоБердск»

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации комментария не было.

Два дня назад, 21 сентября, на Бердском шоссе у Академгородка столкновение двух внедорожников вызвало пробку. При столкновении пострадали оба водителя и один пассажир.

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