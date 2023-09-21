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«Размотались внедорожники»: жесткое столкновение Land Cruiser и Tank 500 вызвало пробку под Новосибирском

Из-за столкновения 2/3 проезжей части временно заблокированы для проезда

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О пострадавших в ДТП на момент публикации неизвестно

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21 сентября на Бердском шоссе у Академгородка столкновение двух внедорожников вызвало пробку. По данным очевидцев, врезавшиеся автомобили заблокировали две из трех полос в сторону Бердска.

— На Бердском шоссе размотались внедорожники Tank 500 и Toyota Land Cruiser 200, заняв две из трёх полос в сторону Академгородка, — сообщает автомобильный паблик «АСТ-54».

По данным сервиса «2ГИС.Пробки», ДТП вызвало затор протяжностью в 4 км. Что касается дорожной ситуации в Новосибирске, она оценивается в 8 баллов из 10.

НГС запросил информацию о пострадавших в отделе пропаганды областного ГИБДД. На момент публикации ответа не поступило.

Сегодня читатель НГС прислал редакции видео о том, как гонщик на BMW врезался в отбойник Октябрьского моста.

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