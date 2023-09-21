«Размотались внедорожники»: жесткое столкновение Land Cruiser и Tank 500 вызвало пробку под Новосибирском

21 сентября на Бердском шоссе у Академгородка столкновение двух внедорожников вызвало пробку. По данным очевидцев, врезавшиеся автомобили заблокировали две из трех полос в сторону Бердска.
— На Бердском шоссе размотались внедорожники Tank 500 и Toyota Land Cruiser 200, заняв две из трёх полос в сторону Академгородка, — сообщает автомобильный паблик «АСТ-54».
По данным сервиса «2ГИС.Пробки», ДТП вызвало затор протяжностью в 4 км. Что касается дорожной ситуации в Новосибирске, она оценивается в 8 баллов из 10.
НГС запросил информацию о пострадавших в отделе пропаганды областного ГИБДД. На момент публикации ответа не поступило.
Сегодня читатель НГС прислал редакции видео о том, как гонщик на BMW врезался в отбойник Октябрьского моста.