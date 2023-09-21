Покрутился, поднял облако пыли и улетел: как гонщик на BMW врезался в отбойник Октябрьского моста — видео от читателя НГС

Появился момент аварии, которая произошла 17 сентября — в тот день BMW и Daewoo Matiz столкнулись на Октябрьском мосту в Новосибирске
Судя по кадрам, водитель BMW на скорости хотел перестроиться с правой полосы на левую, но не заметил другой автомобиль. BMW пытался вырулить, врезался в отбойник, задел Daewoo Matiz и несколько раз прокрутился, улетев с правой полосы на левую.
Запись с видеорегистратора прислал читатель НГС, который ехал следом за автомобилем Daewoo Matiz.
Недавно ночью на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. На месте аварии собралось более 10 автомобилей.