Покрутился, поднял облако пыли и улетел: как гонщик на BMW врезался в отбойник Октябрьского моста — видео от читателя НГС

Появился момент аварии, которая произошла 17 сентября — в тот день BMW и Daewoo Matiz столкнулись на Октябрьском мосту в Новосибирске

Судя по кадрам, водитель BMW на скорости хотел перестроиться с правой полосы на левую, но не заметил другой автомобиль. BMW пытался вырулить, врезался в отбойник, задел Daewoo Matiz и несколько раз прокрутился, улетев с правой полосы на левую.