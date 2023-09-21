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Покрутился, поднял облако пыли и улетел: как гонщик на BMW врезался в отбойник Октябрьского моста — видео от читателя НГС

Авария произошла на прошедших выходных

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Передняя часть машины из-за ДТП была искорежена

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Появился момент аварии, которая произошла 17 сентября — в тот день BMW и Daewoo Matiz столкнулись на Октябрьском мосту в Новосибирске

Судя по кадрам, водитель BMW на скорости хотел перестроиться с правой полосы на левую, но не заметил другой автомобиль. BMW пытался вырулить, врезался в отбойник, задел Daewoo Matiz и несколько раз прокрутился, улетев с правой полосы на левую.

Запись с видеорегистратора прислал читатель НГС, который ехал следом за автомобилем Daewoo Matiz.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Недавно ночью на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. На месте аварии собралось более 10 автомобилей.

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