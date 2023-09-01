«Хэтчбэк лишился зада»: последствия массового ночного ДТП на Димитровском мосту сняли на видео

В ночь на 1 сентября на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. Последствия аварии опубликовали в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
На записи видно, что авария произошла в районе съезда на 1-ю Шоссейную улицу. На проезжей части видны несколько выставленных знаков аварийной остановки. На месте ДТП собралось более 10 автомобилей.
— Хэтчбек лишился зада, у грузовика разбит передний бампер, а также пострадал седан, — отметил автор сообщения.
Информации о пострадавших у автора сообщения нет. Редакция направила запрос об обстоятельствах аварии в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответ не поступил.
На этой неделе массовое ДТП произошло на Бердском шоссе. В аварию попали два легковых авто и два грузовика.