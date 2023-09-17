На Октябрьском мосту столкнулись две машины — видео с искореженной BMW

В Новосибирске на Октябрьском мосту столкнулись BMW и Daewoo Matiz. Видео последствий аварии с искореженной машиной опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Судя по кадрам, водитель на BMW после столкновения с автомобилем, врезался в ограждение, установленное на мосту.
Пользователи сервиса 2ГИС сообщают о том, что на мосту из-за аварии заблокированы левый и средний ряды. Затор начинается от пересечения улиц Восход и Кирова, а заканчивается перед съездом с моста. Общая протяженности пробки примерно 3 км.
Недавно ночью на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. На месте аварии собралось более 10 автомобилей.