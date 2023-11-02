Десятки ДТП: гололед и снегопад осложнили движение на дорогах Новосибирска — онлайн

В мэрии Новосибирска предупредили, что снегопад, который начался сегодня ночью, 2 ноября, продолжится в ближайшие двое суток.



— В связи с обильным выпадением снега за ночь 2 ноября (до 5 см снега) и прогнозируемым продолжением снегопада сегодня и завтра возможно ухудшение обстановки на улично-дорожной сети, увеличение количества гололедных травм, сход выпавшего снега с крыш и кровель зданий, сооружений и многоквартирных домов. Руководителям организаций по эксплуатации жилого фонда необходимо принять предупредительные меры на подведомственных и закрепленных территориях, — сообщили в ЕДДС Новосибирска.