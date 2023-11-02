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Десятки ДТП: гололед и снегопад осложнили движение на дорогах Новосибирска — онлайн

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В Новосибирске сегодня, 2 ноября, гололед и снегопад серьезно осложняют ситуацию на дорогах. Десятки ДТП и пробки уже парализовали несколько улиц. Смотрим, что происходит на дорогах Новосибирска, в режиме онлайн.

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В мэрии Новосибирска предупредили, что снегопад, который начался сегодня ночью, 2 ноября, продолжится в ближайшие двое суток.

— В связи с обильным выпадением снега за ночь 2 ноября (до 5 см снега) и прогнозируемым продолжением снегопада сегодня и завтра возможно ухудшение обстановки на улично-дорожной сети, увеличение количества гололедных травм, сход выпавшего снега с крыш и кровель зданий, сооружений и многоквартирных домов. Руководителям организаций по эксплуатации жилого фонда необходимо принять предупредительные меры на подведомственных и закрепленных территориях, — сообщили в ЕДДС Новосибирска.

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ДТП на Бердском шоссе в районе пересечения с улицей Лесосечной.

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ДТП на Большевистской.

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ДТП на Петухова.

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Редакция НГС посмотрела видео с автоэкспертом Вячеславом Ашурковым. Мы разобрались, кто может быть виноват в этом ДТП.

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Один из очевидцев предположил в разговоре с корреспондентом НГС, как могла произойти авария.

— Как я понял, КАМАЗ просто не смог подняться в горку и покатился назад. А уже остальные по инерции пошли, — объяснил корреспонденту НГС читатель Игорь. — Но я уже последствия всего этого видел. Говорил с мужиками.

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Видео с последствиями появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 / Vk.com

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В Новосибирске столкнулись сразу 15 машин. ДТП произошло 2 ноября у дома 3 на улице Холмский проезд.

— КАМАЗ развернуло поперек дороги. И вот они. Конца краю нету, — снял на видео последствия ДТП подписчик группы «АСТ-54».

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Сервис 2ГИС уже сейчас оценивает ситуацию на дороге на 6 баллов.

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2 ноября Новосибирск засыпало снегом. Это не первый снегопад с начала осени, но пока он самый обильный. Проезжую часть и тротуары занесло, поэтому и водителям, и пешеходам пришлось привыкать к новым условиям.

Посмотрите, каким был город сегодня утром.

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