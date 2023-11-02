Вытоптанные тропинки и заметенные машины: новосибирцы поделились снимками заснеженных улиц

2 ноября Новосибирск засыпало снегом. Это не первый снегопад с начала осени, но пока он самый обильный. Проезжую часть и тротуары занесло, поэтому и водителям, и пешеходам пришлось привыкать к новым условиям. Ожидается, что к концу недели в городе потеплеет до +4 градусов, а значит, снег может растаять. Но пока новосибирцы пробираются по заснеженным улицам.