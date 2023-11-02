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Тема дняПассажиров и собаку ударило током в троллейбусе
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Вытоптанные тропинки и заметенные машины: новосибирцы поделились снимками заснеженных улиц

Показываем фото наших читателей

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На улице Есенина утром вытоптали тропинки на тротуарах

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2 ноября Новосибирск засыпало снегом. Это не первый снегопад с начала осени, но пока он самый обильный. Проезжую часть и тротуары занесло, поэтому и водителям, и пешеходам пришлось привыкать к новым условиям. Ожидается, что к концу недели в городе потеплеет до +4 градусов, а значит, снег может растаять. Но пока новосибирцы пробираются по заснеженным улицам.

Посмотрите, каким был город сегодня утром.

Быстро расчистить дорогу не получилось

Быстро расчистить дорогу не получилось

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Накануне синоптики предупредили, что 2 ноября по области ожидается по небольшой, местами умеренный снег, днем по южной части региона местами может быть сильный снег. В Новосибирске прогнозируют умеренный снегопад. Температура днем поднимется до -2... -4 градусов.

Надеемся, что уже все автомобилисты заменили резину

Надеемся, что уже все автомобилисты заменили резину

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Ночью в одном из новосибирских СНТ заметили зайца

Видео: читатель НГС Илья

Деревья в снегу выглядят очень красиво

Деревья в снегу выглядят очень красиво

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А вот автомобили скорее вызывают негодование владельцев, ведь машины придется долго чистить

А вот автомобили скорее вызывают негодование владельцев, ведь машины придется долго чистить

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Животные тоже озадачены первым снегом

Животные тоже озадачены первым снегом

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Вид в районе метро «Октябрьская»

Вид в районе метро «Октябрьская»

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В центре Новосибирска тоже снежно

В центре Новосибирска тоже снежно

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На этой неделе в Сибири засыпало снегом другие города. Обильные осадки были на Алтае, в Кемеровской области и Томске. Посмотрите на снимках читателей, какая ситуация сложилась в соседних регионах.

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