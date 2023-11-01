В Новосибирской области к концу недели потеплеет до +4 градусов — прогноз от синоптиков

В Новосибирск и область к концу недели после холодной погоды с температурой до -15 градусов, придет потепление до +4 градусов. Синоптики прогнозируют на рабочей неделе снег, а в субботу мокрый снег. Об этом НГС сообщили в «Западно-Сибирском УГМС».
— У нас на предстоящие сутки ожидаем прохождение арктического фронта, мы находимся в передней части ложбины, опускающейся с севера Урала, на утро мы попадаем в тыловую часть, основные осадки приходятся на Юг, Алтайский край, Юг нашей области также заденет. 4 ноября антициклон будет уходить в районы Байкала очень быстро, так как воздушные массы быстро смещаются, мы оказываемся в передней части следующей ложбины, смещающейся с районов Архангельской области, — рассказала НГС дежурный синоптик Новосибирского гидрометцентра.
2 ноября, синоптики ожидают по области небольшой, местами умеренный снег, днем по южной части области местами может быть сильный снег. Ветер будет юго-восточный со сменой на западный, ночью ветер прогнозируют 3–8 м/с до 13 м/с, днем 5–10 м/с с порывами до 15 м/с. Температура ночью опустится до -3... -8 градусов, в отдельных районах до -13 градусов, днем составит -1... -6 градусов.
В городе прогнозируют умеренный снег. Температура ночью опустится до -4... -6 градусов, днем поднимется до -2... -4 градусов.
В пятницу, 3 ноября, в области сохранится местами небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков, снег может пойти только в восточной части. Ветер изменится с северо-западного на южный, ночью 5–10 м/с, порывы до 15 м/с, днем ветер станет слабее 3–8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью опустится до -9... -19 градусов, днем поднимется до -3... -8 градусов.
В Новосибирске ночью местами сохранится небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков, ветер также изменится с северо-западного на южный ночью 5–10 м/с, днем 3–8 м/с. Температура ночью составит -10... -12 градусов, днем -4... -6 градусов.
4 ноября, в области синоптики прогнозируют ночью преимущественно без осадков, в северо-западной части будет небольшой снег, днем ожидают местами небольшой мокрый снег. Ветер будет южный ночью 5–10 м/с, порывы до 15 м/с, днем 7–12 м/с с порывами до 18 м/с. Ночью температура составит -5... -10 градусов, местами до -15 градусов, днем -1... +4 градусов.
По городу специалисты ожидают погоду преимущественно без осадков, ветер южный, ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с. Температура ночью опустится до -8... -10 градусов, днем поднимется до 0 градусов.
Утром 1 ноября в отдельных районах Новосибирской области температура опустилась до -15 градусов. Синоптики отмечают, что в первой декаде ноября в городе и области ожидается неустойчивая погода со снегопадами, а днем может быть выше 0 градусов.