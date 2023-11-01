В Новосибирской области к концу недели потеплеет до +4 градусов — прогноз от синоптиков

— У нас на предстоящие сутки ожидаем прохождение арктического фронта, мы находимся в передней части ложбины, опускающейся с севера Урала, на утро мы попадаем в тыловую часть, основные осадки приходятся на Юг, Алтайский край, Юг нашей области также заденет. 4 ноября антициклон будет уходить в районы Байкала очень быстро, так как воздушные массы быстро смещаются, мы оказываемся в передней части следующей ложбины, смещающейся с районов Архангельской области, — рассказала НГС дежурный синоптик Новосибирского гидрометцентра.