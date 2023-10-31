Циклон с Атлантики и вихрь: чего новосибирцам ждать от погоды в первой декаде ноября

В Новосибирске и области в первой декаде ноября ожидается неустойчивая погода со снегопадами. Дневные температуры ожидаются выше 0 градусов.
— В первой декаде ждем изменчивость температур, осадки интенсивней: 1 ноября пойдет умеренный снег по западу. Будет смещаться серия циклонов, в основном они пройдут по южной территории, через Алтайский край, у нас будут лишь отголоски. А 2 ноября через Новосибирскую область пройдет циклонический вихрь. Погода в первой декаде будет определяться больше прохождением циклонических вихрей через нашу территорию, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».
Сейчас, по словам специалиста, с Атлантики выходят активные циклоны, насыщенные влагой. Они пройдут через центральную часть России, затем через Урал — на территорию западной Сибири. Поэтому снегопадов станет больше, но снег будет таять, поэтому пока синоптики не ждут установления снежного покрова.
— Дневные часы будут слабоположительными, поэтому осадки ожидаются в виде мокрого снега, — добавила Наталья Кичанова.
На этой неделе в Новосибирской области также возможно похолодание. Температура может опуститься до -16 градусов.