freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 93.24
eur 98.62
СрочноПочему в Новосибирске не достраивают метро
Все новости
Все новости

Циклон с Атлантики и вихрь: чего новосибирцам ждать от погоды в первой декаде ноября

В городе и области ожидается мокрый снег

118

В Новосибирскую область сместится циклон с Атлантики

Поделиться

В Новосибирске и области в первой декаде ноября ожидается неустойчивая погода со снегопадами. Дневные температуры ожидаются выше 0 градусов.

— В первой декаде ждем изменчивость температур, осадки интенсивней: 1 ноября пойдет умеренный снег по западу. Будет смещаться серия циклонов, в основном они пройдут по южной территории, через Алтайский край, у нас будут лишь отголоски. А 2 ноября через Новосибирскую область пройдет циклонический вихрь. Погода в первой декаде будет определяться больше прохождением циклонических вихрей через нашу территорию, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Сейчас, по словам специалиста, с Атлантики выходят активные циклоны, насыщенные влагой. Они пройдут через центральную часть России, затем через Урал — на территорию западной Сибири. Поэтому снегопадов станет больше, но снег будет таять, поэтому пока синоптики не ждут установления снежного покрова.

— Дневные часы будут слабоположительными, поэтому осадки ожидаются в виде мокрого снега, — добавила Наталья Кичанова.

На этой неделе в Новосибирской области также возможно похолодание. Температура может опуститься до -16 градусов.

По теме

ПогодаНоябрьСиноптикиНовосибирскНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter