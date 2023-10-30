Мороз до -16 градусов: к Новосибирской области приближается похолодание и снег

В Новосибирской области на этой неделе ожидается похолодание до -16 градусов. Также синоптики прогнозируют снегопады.
В «Западно-Сибирском УГМС» рассказали, что ночью с 30 на 31 октября через Новосибирскую область будет проходить теплый фронт. В Новосибирске ожидается снег, а днем — небольшой снег. Температура ночью составит -3…-5 градусов, днем -1…-3 градуса. Ветер северо-восточный силой 4–9 м/с, днем с порывами до 14 м/с.
Затем начнется похолодание. 1 ноября температура ночью составит -8…-10 градусов, днем -1…-3 градуса. Ветер юго-восточный силой 3–8 м/с. Во второй половине дня возможен небольшой снег.
2 ноября ночью так же прогнозируют небольшой снег, днем мокрый снег. Ночью температура составит -3…-5 градусов, днем около 0 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный, ночью силой 4–9 м/с, днем 8–13 м/с.
— Неустойчивость процессов будет сохраняться на этой неделе, поэтому температура будет с небольшими изменениями. Пока сильных морозов не ждем, возможны интенсивные осадки по Новосибирску и области, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
На территории Новосибирской области ночью 31 октября температура до -12 градусов на севере и северо-востоке области, днем -4…+1 градус. 1 ноября ночью за счет перерыва в осадках и роста давления температура по области может опуститься до -11…+16 градусов, местами -5…-10 градусов, днем -4…+1 градус, местами до -9 градусов. В четверг, 2 ноября, температура может опуститься ночью до -1…-6 градусов, местами до -11 градусов. Днем -2…+3 градуса.
Ранее НГС изучил прогноз погоды для Новосибирска на ноябрь, который составили прогнозные сервисы. По их информации, температура может опуститься до -19 градусов.