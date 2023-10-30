Мороз до -16 градусов: к Новосибирской области приближается похолодание и снег

В Новосибирской области на этой неделе ожидается похолодание до -16 градусов. Также синоптики прогнозируют снегопады.



В «Западно-Сибирском УГМС» рассказали, что ночью с 30 на 31 октября через Новосибирскую область будет проходить теплый фронт. В Новосибирске ожидается снег, а днем — небольшой снег. Температура ночью составит -3…-5 градусов, днем -1…-3 градуса. Ветер северо-восточный силой 4–9 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

