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Снегопады и -19 градусов: какая погода ждет новосибирцев в ноябре — прогнозы популярных сервисов

Зима постепенно вступает в свои права

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Совсем скоро снег укроет землю

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В последний месяц осени в Новосибирске ожидается совсем не осенняя погода — серьезное похолодание и снегопады. По ночам температура может опускаться даже до -19 градусов. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы выяснить, к чему готовиться новосибирцам.

Сервис «Яндекс.Погода» обещает серьезное похолодание в середине ноября. По ночам температура опустится до -14... -15 градусов. Днем в среднем будет около -4... -8 градусов. Обильных осадков не ожидается.

Холодней всего будет в середине месяца

Холодней всего будет в середине месяца

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У Gismeteo менее оптимистичный прогноз. Ночью 12–13 ноября ожидается -17... -19 градусов. Весь месяц будут идти достаточно интенсивные снегопады. Днем ожидается до -11 градусов.

В течение месяца будут снегопады

В течение месяца будут снегопады

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Сервис World-weather также обещает пасмурный ноябрь, при этом с достаточно стабильными показателями. По ночам до -14 градусов, днем в среднем -4... -8 градусов. Ожидается потепление с 6 по 8 ноября до -1 градуса.

Солнце в ноябре увидеть можно будет редко

Солнце в ноябре увидеть можно будет редко

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В Новосибирске сегодня, 27 октября, произошел резкий перепад температуры: вчера днем было до +10 градусов, а ночью стало -3 градуса. Наш фотокорреспондент прогулялся утром по морозному городу.

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