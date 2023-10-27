Снегопады и -19 градусов: какая погода ждет новосибирцев в ноябре — прогнозы популярных сервисов

В последний месяц осени в Новосибирске ожидается совсем не осенняя погода — серьезное похолодание и снегопады. По ночам температура может опускаться даже до -19 градусов. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы выяснить, к чему готовиться новосибирцам.

