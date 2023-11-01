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Заморозки до -15 градусов пришли в Новосибирскую область — показываем, где холоднее всего

Данные опубликовали синоптики

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Сегодня начался последний месяц осени

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Утром в первый день ноября в отдельных районах Новосибирской области температура опустилась до -15 градусов.

По данным «Западно — Сибирского УГМС» холоднее всего в Барабинске, Здвинске, Довольном и Кочках. Показатели в районах опустились от -10,1 градусов до -15,5 градусов. В соседнем от Новосибирска Коченёво температура опустилась до -8,3 градуса, а в городе была примерно -6,7 градусов.

Холоднее всего из ближайших районов было в Барабинске, температура там опустилась до -15,5 градусов

Холоднее всего из ближайших районов было в Барабинске, температура там опустилась до -15,5 градусов

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Ранее синоптики сообщили о том, что 1 ноября в Новосибирске температура ночью составит —8… -10 градусов, днем -1… -3 градуса. Ветер будет юго-восточный 3–8 м/с. Во второй половине дня возможен небольшой снег. 2 ноября в городе потеплеет, ночью температура составит -3… -5 градусов, днем около 0 градусов.

Специалисты отмечают, что в первой декаде ноября в городе и области ожидается неустойчивая погода со снегопадами, а днем может быть выше 0 градусов.

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