Заморозки до -15 градусов пришли в Новосибирскую область — показываем, где холоднее всего

Утром в первый день ноября в отдельных районах Новосибирской области температура опустилась до -15 градусов.
По данным «Западно — Сибирского УГМС» холоднее всего в Барабинске, Здвинске, Довольном и Кочках. Показатели в районах опустились от -10,1 градусов до -15,5 градусов. В соседнем от Новосибирска Коченёво температура опустилась до -8,3 градуса, а в городе была примерно -6,7 градусов.
Ранее синоптики сообщили о том, что 1 ноября в Новосибирске температура ночью составит —8… -10 градусов, днем -1… -3 градуса. Ветер будет юго-восточный 3–8 м/с. Во второй половине дня возможен небольшой снег. 2 ноября в городе потеплеет, ночью температура составит -3… -5 градусов, днем около 0 градусов.
Специалисты отмечают, что в первой декаде ноября в городе и области ожидается неустойчивая погода со снегопадами, а днем может быть выше 0 градусов.